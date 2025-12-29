Khách đang ăn sáng ngã quỵ, chủ quán ép tim gần 1 tiếng tạo kỳ tích

Khoảnh khắc sinh tử ngoài bệnh viện

Vừa qua, khoa Hồi sức Tim mạch, Bệnh viện TWQĐ 108 đã tiếp nhận và điều trị thành công một bệnh nhân nam, 51 tuổi, quê Thanh Hóa, ngừng tuần hoàn do nhồi máu cơ tim cấp.

Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, phình động mạch chủ bụng và rối loạn mỡ máu. Khi đang ăn sáng, bệnh nhân đột ngột mất ý thức, ngã gục.

Ngay lập tức, chủ quán ăn đã tiến hành ép tim ngoài lồng ngực và duy trì liên tục trong suốt quá trình vận chuyển bệnh nhân tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, kéo dài gần 1 giờ đồng hồ.

Tại đây, bệnh nhân tiếp tục được hồi sinh tim phổi nâng cao, ép tim và sốc điện nhiều lần. Tổng thời gian cấp cứu từ lúc ngừng tuần hoàn đến khi có nhịp tim trở lại kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, một khoảng thời gian đặc biệt dài đối với ngừng tuần hoàn ngoài bệnh viện.

Cuộc chiến hồi sức tim mạch chuyên sâu

Hình ảnh các vết sẹo do sốc điện trong quá trình cấp cứu ngừng tuần hoàn (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Sau khi có tuần hoàn tự phát trở lại, bệnh nhân được chuyển tuyến khẩn cấp đến Bệnh viện TWQĐ 108 và nhập khoa Hồi sức tim mạch trong tình trạng hôn mê sâu, thở máy, huyết động không ổn định, phụ thuộc ba thuốc vận mạch liều cao.

Ê-kíp điều trị do PGS.TS Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ nhiệm Khoa Hồi sức Tim mạch trực tiếp tiếp nhận và đánh giá.

Dựa trên các dữ liệu lâm sàng, điện tâm đồ và diễn biến hồi sức, ekip xác định nhồi máu cơ tim cấp là nguyên nhân gây rối loạn nhịp dẫn đến ngừng tuần hoàn.

Bệnh nhân được chỉ định chụp và can thiệp mạch vành cấp cứu, đánh giá tổn thương mạch vành bằng hệ thống siêu âm trong lòng mạch (IVUS) nhằm xác định chính xác đặc điểm tổn thương và tối ưu chiến lược tái thông. Quá trình can thiệp đặt stent được tiến hành khẩn trương, an toàn và hiệu quả.

Sau can thiệp, tình trạng huyết động của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, liều thuốc vận mạch được giảm dần, bệnh nhân được chỉ định lọc máu liên tục cấp cứu. Ý thức bệnh nhân tiến triển tốt, được rút ống nội khí quản sớm.

Sau 7 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân hồi phục hoàn toàn, tỉnh táo, không để lại di chứng thần kinh. Bệnh nhân ra viện sau 2 tuần điều trị.

Bệnh nhân hồi phục hoàn toàn và ra viện sau 2 tuần điều trị tích cực (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

PGS.TS Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ nhiệm Khoa Hồi sức Tim mạch cho biết: "Ngừng tuần hoàn là một trong những tình huống cấp cứu khẩn cấp, đặc biệt là khi xảy ra ngoài bệnh viện.

Theo các thống kê quốc tế, tỷ lệ sống sót sau ngừng tuần hoàn ngoài bệnh viện hiện chỉ dao động khoảng 8-12%, trong đó tỷ lệ bệnh nhân sống sót không để lại di chứng thần kinh nặng chỉ vào khoảng 3-5%.

Mỗi phút không có tuần hoàn hiệu quả đều làm gia tăng nguy cơ tử vong và tổn thương não không hồi phục".

Việc cứu sống và phục hồi hoàn toàn một bệnh nhân ngừng tuần hoàn kéo dài là kết quả đặc biệt hiếm gặp, kể cả tại các quốc gia có hệ thống cấp cứu tiền viện phát triển hàng đầu như Hoa Kỳ và nhiều nước châu Âu, cho thấy chất lượng cấp cứu, hồi sức và can thiệp tim mạch của bệnh viện ở mức chuyên sâu và toàn diện.