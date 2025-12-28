Thế giới động vật: Sư tử đực tha xác con non của đối thủ để thị uy sức mạnh

Sư tử tha xác con non của đối thủ để thị uy sức mạnh

Sau khi tấn công vào đàn sư tử đối địch và giành chiến thắng, sư tử đực đã giết chết và tha xác con non của kẻ thù về đàn của mình như một cách để thị uy sức mạnh. Cuối cùng, các thành viên trong đàn giành chiến thắng đã cùng nhau ăn thịt con sư tử non xấu số.

Sư tử tha xác con non của đối thủ để thị uy sức mạnh (Video: Kruger).

Hành động bất ngờ của cá mập khiến thợ lặn giật mình hốt hoảng

Con cá mập đang bơi đã bất ngờ có động tác lắc đầu khiến thợ lặn hốt hoảng vì tưởng rằng con vật lao vào tấn công mình.

Hành động bất ngờ của cá mập khiến thợ lặn giật mình hốt hoảng (Video: X).

Hà mã con đã tự mình bơi được ngay sau khi chào đời

Một cảnh tượng hiếm gặp được ghi lại, cho thấy khoảnh khắc một con hà mã sơ sinh vừa chào đời đã có thể ngụp lặn và bơi dưới nước như một vận động viên chuyên nghiệp. Chính bản năng sinh tồn đã giúp hà mã sơ sinh có thể thực hiện được điều này.

Hà mã con đã tự mình bơi được ngay sau khi chào đời (Video: Instagram).

Báo hoa mai leo lên cây cao để săn khỉ

Con báo hoa mai đã thể hiện kỹ năng leo trèo đáng kinh ngạc khi có thể leo lên thân cây cao trong chớp mắt, với mục đích săn khỉ trên ngọn cây.

Tuy nhiên, khỉ vẫn cho thấy sự vượt trội về khả năng leo trèo và sự khéo léo trên cây cao, khiến báo không thể đạt được mục đích của mình.

Báo hoa mai leo lên cây cao để săn khỉ (Video: Roaring Earth).

Đàn voi vây quanh để bảo vệ voi cái chuẩn bị sinh con

Khi một con voi cái chuẩn bị sinh con, những thành viên trong đàn sẽ lập tức vây quanh để che chắn. Điều này sẽ giúp bảo vệ cả voi mẹ lẫn voi sơ sinh mới chào đời tránh khỏi những kẻ săn mồi bị hấp dẫn bởi mùi máu sau quá trình sinh nở.

Đàn voi vây quanh để bảo vệ voi cái chuẩn bị sinh con (Video: WLA).

Báo hoa mai lao vào ngăn cản cuộc chiến giữa hai đồng loại

Không hiểu vì lý do gì, hai con báo hoa mai đã nổ ra một cuộc chiến đầy căng thẳng. Khi chứng kiến sự việc xảy ra, con báo hoa mai thứ ba từ xa đã lao đến can ngăn, tránh để cuộc chiến leo thang.

Báo hoa mai lao vào ngăn cản cuộc chiến giữa hai đồng loại (Video: X).

Chim mổ mù mắt rắn độc trước khi ăn thịt

Một con chim bách thanh bụi đầu xám đã mổ mù cả hai mắt của con rắn cây boomslang, loài rắn sở hữu nọc độc cực kỳ nguy hiểm được phân bố tại châu Phi.

Việc bị mổ mù cả hai mắt khiến con rắn độc không thể phản kháng cũng như chạy trốn, giúp chim có thể dễ dàng giết chết con rắn và ăn thịt.

Chim mổ mù mắt rắn độc trước khi ăn thịt (Video: Kruger).

Bầy khỉ tò mò, khám phá chiếc smartphone du khách đánh rơi

Một du khách khi ghé thăm vườn thú tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) đã vô tình làm rơi chiếc smartphone vào bên trong chuồng khỉ.

Bầy khỉ đã rất tò mò, thích thú với món "đồ chơi đặc biệt" này. Đoạn clip cho thấy những con khỉ xem xét chiếc smartphone một cách cẩn thận và kỹ lưỡng.

Sau khi tìm mọi cách để cố gắng lấy lại điện thoại của mình, nữ du khách đã liên hệ với các nhân viên sở thú để nhờ giúp đỡ. Một nhân viên sau đó đã đi vào chuồng khỉ để lấy lại chiếc smartphone giúp nữ du khách.

Chiếc smartphone bị trầy xước đôi chút sau khi bị lũ khỉ đùa nghịch, nhưng về cơ bản sản phẩm không bị hư hại gì nghiêm trọng và vẫn có thể sử dụng bình thường.

Bầy khỉ tò mò, khám phá chiếc smartphone du khách đánh rơi (Video: Weibo).

Sư tử bị mắc kẹt sau khi leo lên cây để cướp con mồi của báo hoa mai

Khi thấy báo hoa mai giấu con mồi trên cây cao, sư tử đực đã trèo lên để cướp lấy. Tuy nhiên, con vật đã bị mắc kẹt do không thể tìm đường leo xuống.

Sư tử không phải là loài động vật leo trèo giỏi như báo hoa mai hay hổ. Sau khi trèo lên cây cao, chúng thường nhảy thẳng xuống đất, thay vì bám chặt vào thân cây để leo xuống từ từ.

Sư tử bị mắc kẹt sau khi leo lên cây để cướp con mồi của báo hoa mai (Video: KS).

Voi mẹ cứu con khỏi chết đuối khi bị nước cuốn trôi

Đoạn video được ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Nagrakata (Ấn Độ), cho thấy đàn voi đang băng qua sông để đi vào rừng.

Dù rất cố gắng để bám sát mẹ, voi con vẫn bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Khi phát hiện thấy con mình gặp nguy hiểm, voi mẹ đã lập tức đuổi theo, dùng vòi và cả cơ thể để giữ chặt voi con, sau đó cẩn thận giúp con ra khỏi dòng sông một cách an toàn, nhập đàn để tiếp tục cuộc hành trình.

Một điều thú vị đó là đàn voi sau khi lên bờ vẫn kiên nhẫn chờ đợi hai mẹ con bị rơi lại phía sau rồi mới tiếp tục di chuyển.

Voi là loài động vật có tính cộng đồng rất cao. Những con voi trưởng thành thường không có kẻ thù trong tự nhiên do có lợi thế về ngoại hình và sức mạnh, nhưng voi con thường trở thành mục tiêu tấn công của những loài động vật săn mồi, do vậy, voi con thường được mẹ và các thành viên trong đàn bảo vệ một cách nghiêm ngặt.