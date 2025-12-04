Thành viên Hội đồng VinFuture tiết lộ các chủ nhân của giải thưởng

Theo hé lộ của thành viên Hội đồng VinFuture, đề cử chiến thắng Giải thưởng Chính là công trình nghiên cứu có tầm ảnh hưởng đến quy mô dân số lớn trên toàn cầu.

Giải thưởng Chính VinFuture 2024 thuộc về các nhà khoa học có những đóng góp đột phá để thúc đẩy sự tiến bộ của học sâu (Ảnh: VinFuture).

Điểm hội tụ trí tuệ kiệt xuất và những giá trị phụng sự nhân loại

Tối 5/12, Lễ trao Giải thưởng Khoa học Công nghệ thường niên toàn cầu VinFuture lần thứ 5 sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời được livestream trên nhiều nền tảng mạng xã hội, từ 20h10.

Các chủ nhân của giải thưởng sẽ được xướng tên trong khoảnh khắc được giới khoa học toàn cầu dõi theo. Trong đó, Giải thưởng Chính VinFuture trị giá 3 triệu USD và ba giải Đặc biệt dành cho nhà khoa học nữ, nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển, và nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới, mỗi giải trị giá 500.000 USD.

Lễ trao giải VinFuture là sự kiện được giới khoa học toàn cầu mong đợi dịp cuối năm (Ảnh: VinFuture).

Mùa giải năm nay, VinFuture ghi nhận hơn 1.700 hồ sơ từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, gấp 2,8 lần mùa 1, cho thấy uy tín và sức lan tỏa của giải thưởng sau nửa thập kỷ phát triển. Những công trình được vinh danh là kết tinh của tư duy tiên phong, của những nỗ lực bền bỉ vượt lên thách thức và của khát vọng dùng khoa học để phụng sự cuộc sống.

“Khi tên của các chủ nhân giải thưởng năm nay được công bố, cộng đồng sẽ thấy rằng VinFuture lại một lần nữa ‘chọn mặt gửi vàng’ rất chuẩn. Giải thưởng Chính năm nay là công trình nghiên cứu có tầm ảnh hưởng đến quy mô dân số rất lớn trên toàn cầu”, GS. Đặng Văn Chí, thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture, tiết lộ.

Xuyên suốt lễ trao giải, thông điệp “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng” của VinFuture 2025 sẽ được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, kết hợp cùng bản sắc Việt Nam. Những tiết mục được chuẩn bị công phu sẽ tái hiện hành trình 5 năm của VinFuture: từ khởi nguồn khát vọng đến những tác động mang tầm toàn cầu.

Bên cạnh các ngôi sao khoa học, sân khấu Lễ trao giải VinFuture 2025 sẽ có sự xuất hiện của Alicia Keys, chủ nhân của 17 tượng vàng Grammy danh giá. Âm nhạc của cô mang tinh thần mạnh mẽ, kiên định và tràn đầy hy vọng, hòa nhịp với thông điệp “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng” của mùa giải năm nay và như một lời tri ân gửi đến các nhà khoa học, nhà đổi mới đang bền bỉ kiến tạo cuộc sống tiến bộ cho nhân loại.

Alicia Keys sẽ trình diễn trên sân khấu Lễ trao giải VinFuture 2025 (Ảnh: ca sĩ cung cấp).

Trong khi đó, quán quân Intervision 2025 Đức Phúc, trong lần đầu góp mặt, sẽ mang đến phần biểu diễn kết hợp nét đẹp văn hóa dân tộc với âm nhạc hiện đại, khắc họa một Việt Nam giàu bản sắc và đang vươn mình mạnh mẽ trên hành trình hội nhập.

Đức Phúc sẽ mang sắc màu văn hóa truyền thống kết hợp hiện đại lên sân khấu Lễ trao giải VinFuture 2025 (Ảnh: VinFuture).

Động lực cho các nhà khoa học trẻ Việt Nam đổi mới, đưa đất nước tiến lên

Ra đời năm 2020 với sứ mệnh thúc đẩy khoa học phụng sự nhân loại, chỉ sau 5 năm, VinFuture đã trở thành điểm đến uy tín của cộng đồng khoa học thế giới, quy tụ nhiều chủ nhân Nobel và các giải thưởng danh giá khác, đồng thời kết nối giới nghiên cứu đi tìm lời giải cho những câu hỏi cấp thiết nhất của thời đại.

Sau 4 mùa giải đầu tiên, có 4 nhóm nhà khoa học sau khi được vinh danh trên sân khấu VinFuture tiếp tục được xướng tên ở giải Nobel. Đây được xem là minh chứng cho tầm nhìn vượt trội của giải thưởng quốc tế đầu tiên do người Việt sáng lập, đồng thời, phản ánh sự ghi nhận xứng đáng đối với những nghiên cứu có ảnh hưởng sâu rộng đến nhân loại.

Ở mùa giải thứ 5, thông điệp “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng” của VinFuture khẳng định niềm tin sự phát triển bền vững của hành tinh có thể đạt được khi tri thức được sẻ chia, khoa học công nghệ trở thành chất xúc tác giúp các quốc gia cùng nhau tiến bộ. Với tinh thần đó, các phiên tọa đàm “Khoa học vì Cuộc sống”, chuỗi “Đối thoại Khám phá Tương lai” tại 10 trường đại học lớn hay Triển lãm “Tỏa V - Điểm chạm Khoa học”, diễn ra liên tục từ 2/12 đến 6/12, đã đưa Hà Nội vào những ngày hội trí tuệ hiếm có.

Những câu chuyện mà các nhà khoa học kiệt xuất mang đến VinFuture 2025, về AI, y học, nông nghiệp, công nghệ mới… không chỉ mở rộng tri thức mà còn khơi gợi nhiều suy ngẫm về các hướng phát triển của nhân loại trong thập niên tới.

Sau tuần lễ học thuật sôi động, những tinh hoa của khoa học toàn cầu sẽ cùng hội tụ trên “tấm thảm đỏ của trí tuệ” tại Lễ trao giải VinFuture 2025, tối 5/12. Khoảnh khắc ấy là lúc khoa học phụng sự nhân loại tỏa sáng, đồng thời thể hiện hình ảnh Việt Nam chủ động, cởi mở và ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn với dòng chảy tri thức toàn cầu.

“Việt Nam vẫn đang xây dựng năng lực nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ. Tôi hy vọng rằng Giải thưởng VinFuture sẽ là động lực cho các nhà khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam đổi mới và đưa cả nước tiến lên”, GS. Chí nhấn mạnh.