Việt Nam đón mưa sao băng năm mới, kéo dài từ tối nay

Theo Space.com, mưa sao băng Quadrantids hoạt động trong khoảng thời gian từ rạng sáng 28/12 đến ngày 12/1/2026.

Hiện tượng này đạt cực đại vào đêm ngày 3, rạng sáng ngày 4/1/2026 khi số lượng sao băng có thể đạt từ 80 đến 100 vệt mỗi giờ.

Trăng tròn chiếu sáng gần như hoàn toàn vào thời điểm cực đại sẽ khiến điều kiện xem mưa sao băng Quadrantids không thực sự thuận lợi. Tuy nhiên, người quan sát vẫn có thể chiêm ngưỡng bằng cách hướng về phía Bắc, dành 30 phút để mắt thích nghi với ánh sáng tối.

Trong thời gian hoạt động kéo dài gần hai tuần, Quadrantids mang lại nhiều cơ hội quan sát cho những người yêu thiên văn (Ảnh: Getty).

Theo NASA Science, mưa sao băng Quadrantids có thể quan sát rõ nhất trong khoảng thời gian ban đêm và trước bình minh.

Mưa sao băng Quadrantids hình thành khi Trái Đất đi qua những tàn dư của tiểu hành tinh 2003 EH1 để lại - một thiên thể được nghi ngờ là sao chổi đã chết.

2003 EH1 được phát hiện vào ngày 6/3/2003, là một tiểu hành tinh nhỏ, có đường kính chỉ khoảng 3km. Khi các mảnh vụn của nó lao vào bầu khí quyển Trái Đất với vận tốc lớn, chúng bốc cháy và tạo thành những vệt sao băng rực sáng.

Khi Liên minh Thiên văn Quốc tế (IAU) lập danh sách các chòm sao hiện đại được công nhận vào năm 1922, chòm sao Quadrans Muralis đã không còn được đưa vào danh sách này. Các sao băng dường như tỏa ra từ chòm sao Mục Phu (Boötes) nên đôi khi Quadrantids còn được gọi bằng tên khác là Bootids.

Dù Quadrans Muralis không còn được công nhận chính thức, chòm sao này đã tồn tại đủ lâu trong lịch sử thiên văn để trở thành nguồn gốc tên gọi của mưa sao băng Quadrantids.