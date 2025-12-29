Trí tuệ Việt tìm ra vật liệu mới, kế thừa tinh hoa của chủ nhân giải Nobel

Tiến sĩ Lê Duy Dũng (Trường Đại học VinUni) là một trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc nhận Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Quả Cầu Vàng 2025. Anh gây chú ý với nghiên cứu “Tìm kiếm quy trình tổng hợp hóa học thân thiện với môi trường bằng trí tuệ nhân tạo và hệ thống robot tự động hiệu năng cao”.

Anh đã tiên phong trong việc đưa công nghệ AI vào giải quyết các bài toán trong một lĩnh vực vốn ít gắn với AI như khoa học vật liệu, qua đó thúc đẩy quá trình khám phá và thiết kế.

TS Lê Duy Dũng - một trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc nhận Giải thưởng khoa học và công nghệ Quả cầu vàng năm 2025 (Video: Minh Nhật - Thương Huyền).

Hệ thống do anh và nhóm cộng sự tạo ra có khả năng tổng hợp tri thức từ hàng loạt các thử nghiệm trong quá khứ, từ đó dần học hỏi và đề xuất những thử nghiệm mới có tiềm năng tạo ra các vật liệu vượt trội hơn.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, TS Lê Duy Dũng kể lại câu chuyện trí tuệ Việt tiếp nhận và phát triển công nghệ được chuyển giao từ chủ nhân Giải Nobel Hóa học 2025 khi thực hiện một nghiên cứu liên ngành, đòi hỏi sự kết hợp hài hoà giữa nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau.

Bài học đầu tiên: Bị từ chối là cần thiết

Những nghiên cứu đầu tiên đã để lại cho anh bài học quan trọng nào mà đến nay anh vẫn luôn mang theo trong hành trình nghiên cứu khoa học của mình?

- Năm 2015, tôi bắt đầu thực hiện những nghiên cứu đầu tiên. Đó là một nghiên cứu tôi đã thực hiện trong nửa năm. Sau khi hoàn thành, tôi tự tin gửi bài đến một tạp chí nhưng bị từ chối thẳng thừng.

Đây là “cú sốc” lớn với tôi. Tôi liên tục đặt câu hỏi “Vì sao mình dành nhiều thời gian để đầu tư như vậy mà không được công nhận?”.

Từng là một sinh viên có kết quả đáng ngưỡng mộ nên lần đầu bị từ chối khi gửi công trình đến một tạp chí khoa học đã trở thành “cú sốc” đối với anh (Ảnh: Thành Đông).

Tôi chia sẻ “cú sốc” này với các thầy cô và bạn bè và dần hiểu ra, đó là điều hoàn toàn bình thường với một người làm nghiên cứu. Ở những phiên bản đầu tiên, tất nhiên là sẽ có những điểm chưa được hoàn thiện, bị từ chối đăng và nhận được các phản hồi chỉnh sửa.

Việc gửi công trình tới các tạp chí là rất đáng khuyến khích, nhận về phản hồi là điều cần thiết để cải thiện chất lượng nghiên cứu. Mình phải kiên trì chỉnh sửa, duy trì nỗ lực và từng bước chứng minh được tính mới, tính khả thi của ý tưởng, công trình sẽ dần thuyết phục được cộng đồng nghiên cứu và các nhà phản biện.

Chấp nhận sự đánh giá và những lần bị từ chối, coi đó là động lực tiến lên là bài học tôi thường chia sẻ với sinh viên của mình.

Vượt rào cản “ngôn ngữ” trong nghiên cứu liên ngành

Ý tưởng cho đề tài nghiên cứu tâm đắc của anh đã đến khi nào?

- Ý tưởng cho nghiên cứu này đến từ mong muốn ứng dụng AI để giải quyết một bài toán thực tế và có thể kết hợp với các nhà nghiên cứu đến từ các ngành khác. Tôi làm trong lĩnh vực khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo cùng với đồng nghiệp là chuyên gia về khoa học vật liệu đã cùng nhau thực hiện nghiên cứu này.

Nghiên cứu “Tìm kiếm quy trình tổng hợp hóa học thân thiện với môi trường bằng trí tuệ nhân tạo và hệ thống robot tự động hiệu năng cao” cần sự tham gia của các nhà nghiên cứu đến từ 2 ngành khác nhau (Ảnh: Thành Đông).

Cụ thể, nghiên cứu này tập trung vào câu hỏi làm thế nào để đưa công nghệ AI nhằm tăng năng suất và hiệu quả của việc khám phá ra các vật liệu mới. Trước đây quá trình đó có thể kéo dài đến hàng tuần, nhưng giờ có AI hỗ trợ thì chỉ cần vài ngày là đã có kết quả.

Thêm một thuận lợi nữa của nghiên cứu này là nhận được sự chuyển giao công nghệ từ Giáo sư Omar M. Yaghi - người vừa là chủ nhân giải Đặc biệt VinFuture mùa đầu tiên (2021) và đạt giải Nobel Hóa học năm 2025 các cộng sự. Sau khi nhận được dây chuyền công nghệ đó, chúng tôi tiếp tục tìm hiểu và áp dụng AI vào quy trình này.

Anh và các cộng sự đã làm thế nào để tìm ra “tiếng nói chung” khi thực hiện nghiên cứu kết hợp 2 ngành trí tuệ nhân tạo và khoa học vật liệu?

- Nghiên cứu liên ngành rất thú vị ở chỗ đây là sự kết hợp giữa 2 “ngôn ngữ” của các ngành khoa học khác nhau, nhưng đây cũng là thách thức lớn với đội ngũ nghiên cứu.

Các cộng sự và nhà nghiên cứu ở lĩnh vực khoa học vật liệu không hoàn toàn tin vào kết quả mô phỏng số vì họ coi trọng những con số, dữ liệu rút ra được trong môi trường nghiên cứu thực tế, trong khi AI có thể đưa ra nhiều biến số trên máy tính.

Tôi hay ví quá trình này như mở một chiếc hộp đen: Khi nhìn AI như một hộp đen, người ta sẽ đặt câu hỏi có nên tin tưởng nó hay không, nếu có biến số nào thì đâu sẽ là lời giải thích hợp lý cho nó. Khi làm nghiên cứu liên ngành, hàng giờ ngồi trao đổi với nhau là cách mở chiếc hộp đen ra, giúp nghiên cứu có thêm nhiều ý kiến có giá trị.

Sau khi hiểu được người kia đang mong muốn đóng góp điều gì, chúng tôi có thể hoàn thiện câu hỏi nghiên cứu chung. Từ mô phỏng, thực nghiệm cho đến khi triển khai trong phòng thí nghiệm, làm sao để thiết kế quy trình phù hợp nhất, cho ra kết quả cả hai bên đều mong muốn.

Xác định phải sai để tìm đáp án đúng

Quá trình thí nghiệm tìm ra vật liệu dựa trên các thuật toán AI đã diễn ra như thế nào?

- Trong mỗi lần chạy thí nghiệm, chúng tôi thường thiết lập khoảng 24 cấu hình (setting) khác nhau trên một đĩa thí nghiệm.

Mỗi cấu hình tương ứng với một lọ nhỏ, trong đó các thông số của vật liệu đầu vào - chẳng hạn như tỷ lệ thành phần - được thay đổi. Toàn bộ đĩa này sẽ được đưa vào lò nung để gia nhiệt và tổng hợp vật liệu trong những khoảng thời gian khác nhau.

Mỗi một kết quả được trả về dù dùng được hay không cũng đóng góp vào việc huấn luyện ra mô hình trí tuệ nhân tạo và các số liệu hữu ích cho các nghiên cứu sau này (Ảnh: Thành Đông).

Sau đó, chúng tôi sử dụng kính hiển vi để quan sát, chụp ảnh và xác định xem có hình thành được cấu trúc tinh thể như mong muốn hay không. Trên thực tế, trong 24 mẫu như vậy tỷ lệ thành công không cao, nhưng chỉ cần một mẫu đạt yêu cầu đó đã là một phát hiện đáng giá.

Những thất bại này có vai trò gì trong nghiên cứu huấn luyện ra một thuật toán AI hiệu quả trong việc tìm ra vật liệu mới?

- Số lần không thành công thường chiếm phần lớn, thậm chí có những lần chạy thử nghiệm mà không có mẫu nào đạt kết quả. Điều đó cũng là một thông điệp rất có ý nghĩa đối với cộng đồng nghiên cứu.

Tuy nhiên từ góc nhìn của các nhà khoa học vật liệu, mỗi lần thử nghiệm không thành công lại đồng nghĩa với tốn thêm chi phí và thời gian. Chúng tôi chỉ có một số lần thử sai hữu hạn - vì hạn chế về vật liệu - nên trước mỗi lần thử đều phải dự đoán tỉ lệ chính xác.

Nếu thử nghiệm thành công, đó rõ ràng là một kết quả rất đáng mừng. Còn nếu chưa cho ra các kết quả như ý thì chính những lần “thất bại” lại đưa ra các dữ liệu mới, giúp chúng tôi hiểu rõ hơn hệ thống và tinh chỉnh thuật toán.

Theo thời gian, toàn bộ mô hình AI sẽ dần được cải thiện, đó cũng chính là cốt lõi của ý tưởng sử dụng AI trong nghiên cứu tìm ra vật liệu mới.

Nghiên cứu này có điểm gì vượt trội hơn so với các nghiên cứu trước đó từng được công bố trên thế giới?

- Trên thế giới hiện nay có nhiều loại vật liệu tiên tiến, nhưng quá trình sản xuất ra chúng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, phát thải ra các hợp chất độc hại.

Nhiều quy trình hiện có tuy có kiểm soát và không chủ ý phát thải ra môi trường, nhưng chúng tôi vẫn muốn tiến thêm một bước trong ngành công nghiệp vật liệu mới: tìm ra một loại vật liệu an toàn hơn, ngay cả trong các kịch bản rủi ro như rò rỉ ra ngoài, tác động đến môi trường cũng được giảm thiểu xuống mức thấp nhất.

Nghiên cứu của TS Dũng và các đồng nghiệp đã tìm ra loại vật liệu thân thiện với môi trường (Ảnh: Thành Đông).

Nghiên cứu của chúng tôi đã từng bước tìm ra một loại vật liệu mới, có thể áp dụng rộng rãi bằng cách thay thế các chất độc hại có trong vật liệu gây ô nhiễm thành các chất an toàn, thân thiện với môi trường, trong đó AI sẽ là phương tiện rút ngắn quá trình tìm kiếm, phân tích và dự đoán các thử nghiệm.

Xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ về cuộc trò chuyện!

Ảnh: Thành Đông

Video: Minh Nhật, Thương Huyền