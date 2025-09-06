Sự thật về khả năng rồng Komodo tấn công và ăn thịt con người

Rồng Komodo là loài thằn lằn lớn nhất thế giới hiện nay, có thể nặng đến 90kg và cá biệt lên đến hơn 100kg (Ảnh: Getty).

Rồng Komodo là loài bò sát chỉ được tìm thấy trên một vài hòn đảo của Indonesia, như đảo Komodo hay Rinca…

Với chiều dài cơ thể từ 2,6 đến 3,1m đối với con đực và từ 2 đến 2,4m đối với con cái, cân nặng từ 70 đến 90kg, Komodo là loài thằn lằn lớn nhất thế giới hiện nay. Rồng Komodo cũng là những kẻ đi săn đáng gờm.

Rồng Komodo săn mồi như thế nào?

Rồng Komodo là những kẻ săn mồi điêu luyện. Thức ăn của chúng bao gồm cả những loài động vật to lớn như hươu, lợn rừng, trâu… hoặc đôi khi là những loài vật nhỏ hơn như chim, khỉ, dê…

Komodo sử dụng chiến thuật săn mồi rình rập và kiên nhẫn, thay vì rượt đuổi con mồi như các loài thú ăn thịt khác. Với khứu giác nhạy bén, rồng Komodo có thể phát hiện con mồi từ cách xa hàng ki-lô-mét, sau đó chúng sẽ âm thầm tiếp cận mục tiêu. Khi đã tiến đến đủ gần, rồng Komodo sẽ bất ngờ lao ra để tấn công con mồi.

Đôi khi, rồng Komodo sẽ ẩn nấp và chờ đợi con mồi đến gần, trước khi tung ra cú cắn chí mạng.

Khoảnh khắc rồng Komodo nuốt sống dê con trong chớp mắt

Nước bọt của rồng Komodo chứa hỗn hợp độc tố và vi khuẩn, khiến con mồi bị nhiễm độc và nhanh chóng gục ngã. Rồng Komodo sẽ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi con mồi chết hẳn mới bắt đầu ăn thịt.

Với những con mồi kích thước nhỏ, rồng Komodo sẽ nuốt trọn toàn bộ cơ thể con mồi. Trong khi với những con mồi kích thước lớn, rồng Komodo sẽ sử dụng hàm răng và lực cắn mạnh để xé con mồi thành những tảng thịt lớn và nuốt chửng những tảng thịt đó.

Rồng Komodo có thể ăn thịt người hay không?

Rồng Komodo có khả năng tiêu thụ lượng thịt tương đương 80% trọng lượng cơ thể của chúng trong một lần ăn, do vậy về mặt lý thuyết, rồng Komodo hoàn toàn có khả năng ăn thịt trọn vẹn một người trưởng thành nặng từ 70kg trở xuống.

Một biển cảnh báo du khách về khả năng rồng Komodo xuất hiện trên hòn đảo Komodo, Indonesia (Ảnh: KLX).

Dù rồng Komodo là loài động vật ăn thịt, nhưng những trường hợp loài bò sát này tấn công con người là rất hiếm. Thông thường, rồng Komodo sẽ chỉ tấn công con người nếu chúng cảm thấy bị đe dọa, lãnh thổ bị xâm phạm hoặc khi con người tìm cách tiếp cận chúng vì một lý do nào đó.

Rồng Komodo đã từng cắn chết người hay chưa?

Dù rất hiếm, vẫn có một số trường hợp rồng Komodo tấn công và giết chết con người.

Chẳng hạn như vào năm 2009, một hướng dẫn viên du lịch trên đảo Komodo đã bị loài bò sát này tấn công và giết chết vì tiếp cận con vật quá gần.

Rồng Komodo có tuyến nọc độc và nước dãi cũng chứa nhiều vi khuẩn, khiến vết cắn của chúng sẽ gây ra nhiễm trùng nghiêm trọng (Ảnh: KLX).

Người dân địa phương trên đảo Komodo cũng đã chia sẻ về câu chuyện một du khách đã tự mình tiếp cận rồng Komodo để chụp ảnh mà không có hướng dẫn viên đi kèm. Hậu quả người này đã bị rồng Komodo tấn công và ăn thịt. Tuy nhiên, tính xác thực của câu chuyện vẫn chưa được kiểm chứng.

Một số trường hợp khách du lịch khi tham gia các tour tham quan rồng Komodo cũng đã bị loài động vật này tấn công khi họ đến quá gần hoặc bất cẩn trong môi trường sống tự nhiên của chúng.

Những sự cố thường xảy ra khi các du khách không tuân thủ các biện pháp an toàn hoặc không tuân theo chỉ dẫn của các hướng dẫn viên.

Vết cắn của rồng Komodo có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng và dẫn đến tử vong nếu không được chăm sóc y tế kịp thời.

Mối quan hệ giữa con người và rồng Komodo trong môi trường tự nhiên

Mặc dù rồng Komodo nổi tiếng là loài động vật hung dữ, trên thực tế mối quan hệ giữa loài bò sát này và con người trên các hòn đảo tại Indonesia lại tốt đẹp hơn so với suy nghĩ của nhiều người.

Người dân địa phương, những người đã chung sống với rồng Komodo hàng ngàn năm, thậm chí còn gọi loài động vật này là “ora”, có nghĩa là “người anh em” trong tiếng địa phương.

Rồng Komodo không gây nguy hiểm cho con người, miễn là họ không làm phiền chúng (Ảnh: X).

Người dân địa phương hiểu rõ hành vi của rồng Komodo và không bao giờ làm phiền chúng. Ngược lại, rồng Komodo cũng chưa bao giờ xem con người là những con mồi tiềm năng, do vậy chúng cũng không hề chủ động tấn công con người.

Chính điều này đã giúp mối quan hệ giữa con người và rồng Komodo trong môi trường tự nhiên trở nên êm đềm, không xâm phạm lẫn nhau.