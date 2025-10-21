Giới tỷ phú Việt “bay” 28.700 tỷ đồng chỉ trong một ngày

Tại phiên giao dịch chứng khoán ngày 20/10, chỉ số VN-Index giảm kỷ lục 94,76 điểm, tương ứng giảm 5,47% xuống 1.636,43 điểm.

655 mã giảm với 148 cổ phiếu giảm sàn. Phiên giảm mạnh đã "thổi bay" hơn 412.300 tỷ đồng (khoảng 16 tỷ USD) vốn hóa của HoSE, 19.500 tỷ đồng vốn hóa HNX và 29.650 tỷ đồng vốn hóa UpCOM; tổng cộng vốn hóa toàn thị trường giảm 442.000 tỷ đồng.

Trong “cơn bão” này, cổ phiếu của các tỷ phú cũng không ngoài cuộc. Tài sản của các tỷ phú Việt theo đó giảm hàng nghìn tỷ đồng, riêng ông Phạm Nhật Vượng được Forbes ghi nhận là tỷ phú có tài sản giảm mạnh nhất thế giới.

Cụ thể, tài sản người giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng đã giảm 20.400 tỷ đồng, tương đương giảm 4,5%. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, cổ phiếu VIC đã giảm 4,5% về mức 194.900 đồng/cổ phiếu.

Song song, các tỷ phú Trần Đình Long, Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang cùng giảm 7% tổng tài sản, khi cổ phiếu HPG, TCB và MSN đều giảm sàn. Trong đó, tài sản ông Trần Đình Long giảm khoảng 3.900 tỷ, ông Hồ Hùng Anh giảm 2.100 tỷ và ông Nguyễn Đăng Quang giảm 1.900 tỷ đồng.

Dù mã VJC của Vietjet Airs cố gắng duy trì sắc xanh đến cuối phiên, tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo vẫn ghi nhận giảm khoảng 400 tỷ đồng, tương đương 1%. Cổ phiếu VJC giảm 0,3%, cổ phiếu HDB giảm sàn.

Tổng tài sản của các tỷ phú kể trên giảm 28.700 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ USD, chỉ trong một ngày.

Chứng khoán giảm 95 điểm, các tỷ phú Việt Nam “mất” 28.700 tỷ chỉ trong 1 ngày (Ảnh: Chụp màn hình từ Forbes).

Theo bảng xếp hạng Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã giảm 728 triệu USD về mức 18,3 tỷ USD - cũng là nhân vật có tài sản giảm mạnh nhất trong ngày.

Các tỷ phú khác gồm bà Nguyễn Thị Phương Thảo giảm 68 triệu USD, ông Trần Đình Long giảm 199 triệu USD, ông Hồ Hùng Anh giảm 205 triệu USD và ông Nguyễn Đăng Quang giảm 88 triệu USD.