NSND Tự Long nói về việc Facebook, TikTok đưa chèo đến gần khán giả trẻ

Tối 20/10, tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc Ninh diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Chèo toàn quốc 2025.

Sự kiện do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật Biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu khai mạc, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, cho biết Liên hoan Chèo toàn quốc là hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp định kỳ do Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức, nhằm đánh giá hoạt động sáng tạo nghệ thuật, biểu diễn, bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật chèo trong giai đoạn hiện nay.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, liên hoan lần này là sự kiện văn hóa, nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp đầu tiên được tổ chức sau khi cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đánh dấu bước chuyển mình trong công tác tổ chức, quản lý, phát triển các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong bối cảnh mới.

"Điều này càng làm tăng thêm ý nghĩa của liên hoan, thể hiện quyết tâm đổi mới, thích ứng và hội nhập của ngành trong tiến trình phát triển của đất nước. Sự kiện cũng góp phần lan tỏa tình yêu nghệ thuật chèo, khơi dậy niềm tự hào và giữ gìn giá trị sân khấu truyền thống trong đời sống đương đại", ông Đông nhận định.

Năm nay, liên hoan quy tụ sự tham gia của nhiều đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với 21 vở diễn được dàn dựng công phu cùng sự tham gia của gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp.

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi cho biết, nhằm bảo tồn và phát huy nghệ thuật chèo, Bắc Ninh đã tổ chức nhiều hội thi, liên hoan, mở lớp bồi dưỡng, đưa chèo vào học đường và khôi phục làng chèo cổ...

"Việc Bắc Ninh đăng cai Liên hoan Chèo toàn quốc là cơ hội để nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân trong tỉnh giao lưu, học hỏi với các đoàn nghệ thuật trên cả nước, qua đó bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật chèo truyền thống.

Liên hoan cũng mang đến cho người dân địa phương những vở diễn đặc sắc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và thúc đẩy phong trào văn hóa, nghệ thuật của tỉnh trong giai đoạn mới", ông Lê Xuân Lợi nhận định.

NSND Tự Long - Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội (Ảnh: Lạc Thành).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Tự Long, Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, cho biết đơn vị của anh sẽ mang 2 vở diễn là Nguyễn Văn Cừ tuổi trẻ chí lớn và Những người thắp lửa - tác phẩm kể về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - tới liên hoan.

Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội cho biết, khi dựng vở, đơn vị của anh luôn gắn tính chiến đấu, thực tiễn vào tác phẩm.

"Vở diễn càng gần cuộc sống, càng dễ đi vào lòng khán giả. Vẫn với những làn điệu truyền thống nhưng lời hát, cách phối, hoà âm sẽ khác và hiện đại hơn.

Khán giả trẻ thích các vở diễn nhanh, gần cuộc sống hơn nên khi dựng vở, chúng tôi cũng tiết chế nhiều để người trẻ cảm thấy tác phẩm hấp dẫn, không quay lưng lại với chèo", NSND Tự Long nói thêm.

Khi được hỏi rằng, nhiều đơn vị đang làm nghệ thuật thời 4.0 như phát triển các kênh riêng trên Facebook, Tiktok để tiếp cận với khán giả trẻ nhiều hơn, Nhà hát Chèo Quân đội thì sao?

NSND Tự Long trả lời: "Thời gian qua, nhiều đơn vị đã đổi mới như làm clip ngắn, đưa các đoạn trích lên mạng xã hội để quảng bá tác phẩm đến gần với người trẻ hơn.

Ở đơn vị của tôi có nhiều nghệ sĩ như: NSND Thuỳ Linh, Ngọc Sơn... đã làm những kênh riêng trên Youtube, Facebook... để phục vụ khán giả. Tuy nhiên, chúng tôi là người lính làm nghệ thuật nên mọi thứ phải chắt lọc, tiết chế để tiếp cận khán giả trẻ chậm mà chắc".

Cảnh trong vở "Thiên mệnh" của Nhà hát Chèo Bắc Ninh (Ảnh: Lạc Thành).

Ngay sau lễ khai mạc, Nhà hát Chèo Bắc Ninh đã mở màn liên hoan với vở diễn Thiên mệnh (Tác giả: Hoàng Thanh Du; Đạo diễn: NSND Tạ Quang Lẫm).

Liên hoan sẽ diễn ra đến ngày 2/11, tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc Ninh (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh).