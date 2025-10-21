Kế hoạch sắp xếp, loại bỏ 547 trạm y tế xã, phường hiện tại của Thanh Hóa

Ngày 20/10, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã trình UBND tỉnh phương án sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý.

Theo tờ trình của Sở Nội vụ, hiện Thanh Hóa có 71 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế. Trong số này, 13 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, 51 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và 7 đơn vị do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Toàn tỉnh có 38 bệnh viện (11 tuyến tỉnh, 27 đa khoa khu vực), 7 trung tâm tuyến tỉnh thực hiện chức năng dự phòng, kiểm nghiệm, giám định pháp y, y khoa và bảo trợ xã hội, công tác xã hội; 26 trung tâm y tế (tuyến huyện trước đây) và 547 trạm y tế xã, phường.

Trạm Y tế xã Ngọc Trạo (Ảnh: Quách Tuấn).

Thanh Hóa dự kiến giữ nguyên 7 trung tâm y tế tuyến tỉnh hiện có, gồm: Kiểm soát bệnh tật; Kiểm nghiệm; Pháp Y và Giám định Y khoa; Chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực miền núi; Bảo trợ xã hội; Bảo trợ xã hội số 2; Công tác xã hội - Quỹ bảo vệ trẻ em.

38 bệnh viện (11 tuyến tỉnh, 27 tuyến huyện) cũng sẽ được giữ nguyên. Đặc biệt, Bệnh viện Phổi và 10 bệnh viện đa khoa khu vực (Cẩm Thủy, Thạch Thành, Thọ Xuân, Yên Định, Quảng Xương, Nông Cống, Hoằng Hóa, Nga Sơn, Hà Trung và Ngọc Lặc) sẽ được nâng mức tự chủ từ bảo đảm một phần lên tự bảo đảm chi thường xuyên trong giai đoạn 2026-2030.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục được xây dựng và phát triển thành bệnh viện chuyên sâu. Đồng thời, chất lượng dịch vụ y tế về lão khoa sẽ được nâng cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các bệnh viện đa khoa Cẩm Thủy, Thạch Thành, Triệu Sơn, Nga Sơn.

Điểm nhấn trong phương án là việc thành lập mới 166 trạm y tế trực thuộc UBND cấp xã, trên cơ sở 547 trạm y tế xã, phường đang trực thuộc 26 trung tâm y tế. Sau khi có hướng dẫn của Bộ Y tế, 26 trung tâm y tế khu vực sẽ được sắp xếp lại.

Sau sắp xếp, Sở Y tế Thanh Hóa vẫn sẽ có 71 đơn vị sự nghiệp công lập như hiện nay, nhưng giảm 547 đầu mối là các trạm y tế xã, phường; 11 đơn vị sẽ được nâng mức độ tự chủ chi thường xuyên và 166 trạm y tế mới sẽ được thành lập, trực thuộc UBND cấp xã, đảm bảo đúng chủ trương của Ban Chỉ đạo Trung ương và Chính phủ.

Sở Nội vụ Thanh Hóa cho biết, sau khi tờ trình được UBND tỉnh phê duyệt, sẽ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh xem xét, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau khi Tỉnh ủy thông qua, UBND tỉnh sẽ hoàn chỉnh phương án và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ để xem xét, quyết định.

Căn cứ ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, UBND tỉnh sẽ ban hành phương án chính thức để các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng đề án và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Sau khi thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính, tỉnh Thanh Hóa còn 166 xã, phường.