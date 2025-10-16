Sau 40.000 năm, sinh vật cổ đại trong hầm quân sự Alaska đang sống lại

Trong một hầm quân sự cũ nằm sâu hơn 100m dưới lòng đất băng giá, nhóm nghiên cứu do Tristan Caro, chuyên gia vi sinh vật học và địa hóa học tại Đại học Colorado Boulder (Mỹ), đã tìm thấy những mẫu đất chứa vi khuẩn cổ đại. Chúng được cho là đã bị đóng băng suốt 40.000 năm.

Các nhà khoa học mang mẫu đất về phòng thí nghiệm, ủ ở nhiệt độ 3,8 đến 12,2 độ C, mức tương đương mùa hè ở Alaska.

Ban đầu, các vi khuẩn gần như bất động, nhưng sau 6 tháng, chúng bắt đầu hoạt động trở lại, như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ kéo dài hàng thiên niên kỷ.

“Đây không phải là mẫu vật chết. Chúng vẫn duy trì sự sống mạnh mẽ, có thể phân hủy chất hữu cơ và giải phóng carbon dioxide ra môi trường”, nhà nghiên cứu Caro nói với Science Alert.

Phát hiện này khiến giới khoa học vừa phấn khích, vừa lo ngại. Sự sống có thể tồn tại bền bỉ hơn con người tưởng, nhưng việc hồi sinh các sinh vật cổ đại cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về biến đổi khí hậu.

Khi băng vĩnh cửu tan chảy, những vi sinh vật bị chôn vùi hàng nghìn năm sẽ thức dậy và bắt đầu phân hủy chất hữu cơ, giải phóng thêm khí methane và carbon dioxide.

Điều này có thể khiến Trái Đất nóng lên nhanh hơn, tạo ra vòng luẩn quẩn nguy hiểm: băng tan làm sinh vật cổ sống lại, sinh vật cổ lại góp phần làm tan thêm băng.

Trong khi con người vẫn đang nỗ lực giảm phát thải để cứu lấy khí hậu, thiên nhiên lại có thể vô tình mở ra những nguồn phát thải mới từ lòng đất băng giá.

Những mẫu đất ở Alaska giống như một cánh cửa dẫn vào Trái Đất cổ đại, nơi lưu giữ hệ sinh thái vi sinh vật từ kỷ băng hà. Việc nghiên cứu chúng giúp giới khoa học hiểu rõ hơn về khả năng thích nghi của sự sống trong điều kiện khắc nghiệt và mở ra hướng tìm kiếm sự sống trên các hành tinh khác như Sao Hỏa.

Nhưng đi kèm với cơ hội ấy là những lo ngại khó lường. Những sinh vật cổ đại này, nếu thoát ra môi trường hiện nay, có thể mang theo những đặc tính sinh học mà con người chưa từng biết đến.

“Chúng ta đang đứng trước minh chứng rằng mọi thứ từng bị chôn vùi trong băng giá đều có thể quay trở lại. Câu hỏi là liệu chúng ta có sẵn sàng cho điều đó hay chưa”, Caro nói.