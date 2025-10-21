Lên phương án nghỉ học, học trực tuyến ứng phó bão số 12

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã ban hành công điện gửi giám đốc các Sở GD&ĐT địa phương về chủ động ứng phó bão số 12 (Fengshen).

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo ngành giáo dục địa phương lên các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, địa phương cần rà soát, kiểm tra và củng cố cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là tại các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở đất hoặc ngập úng cao, có phương án và kế hoạch di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách giáo khoa đến nơi an toàn nhằm giảm thiểu tối đa hư hại, hỏng hóc, mất mát.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 12 (Fengshen) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Khu vực này có địa hình phức tạp gồm vùng núi, đồng bằng hẹp và ven biển dài, dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Sáng sớm 21/10, tâm bão Fengshen mạnh cấp 9-10, giật cấp 12 cách đặc khu Hoàng Sa gần 200km về phía Bắc Đông Bắc. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h. Dự báo bão sẽ đạt cấp 11, giật cấp 13 trong hôm nay.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn, bão Fengsshen sẽ đổ bộ vào khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trong khoảng ngày 23/10 với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền.

Dự báo hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh và nhiễu động gió Đông sẽ gây mưa rất lớn trên diện rộng cho các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khoảng từ đêm 22/10 đến ngày 26/10.