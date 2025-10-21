Giữa tháng 11 về tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc thưởng thức cua Cà Mau

Ngày 20/10, theo thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, Ngày hội cua Cà Mau dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến 22/11.

Ít nhất có 14 hoạt động chính diễn ra tại ngày hội như: Lễ khai mạc và bế mạc; trưng bày, triển lãm thương mại ngành cua; không gian ẩm thực cua Cà Mau; trình diễn chế biến món ăn từ cua; xác lập kỷ lục về cua Cà Mau.

Cùng với đó là chương trình hội thảo, diễn đàn về ngành cua; diễu hành đường phố; liên hoan nghệ thuật đờn ca tài tử; tham quan và trải nghiệm mô hình, làng nghề, du lịch ở Cà Mau…

Cua là một trong những sản vật nổi tiếng của Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Cà Mau, dự kiến lễ khai mạc diễn ra tối 16/11, tại quảng trường Phan Ngọc Hiển (nơi có biểu tượng "con tôm Cà Mau" cao hơn 20m vừa được khánh thành) gắn với chương trình biểu diễn nghệ thuật chủ đề “Cua Cà Mau: Hương rừng - Vị biển”.

Điểm thú vị tại ngày hội là du khách được xem trình diễn chế biến các món ăn từ cua, kết hợp với đặc sản của các tỉnh, thành trong cả nước. Du khách cũng được xem cuộc thi tuyển chọn cua lớn nhất từ các hộ dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày hội dự kiến có hơn 200 gian hàng với nhiều sản phẩm đặc trưng được trưng bày triển lãm liên quan ngành cua; các sản phẩm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và OCOP (mỗi xã một sản phẩm) nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm của địa phương đến tận tay người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Ban tổ chức cũng cho biết, trước, trong và sau ngày hội, tỉnh tổ chức các tour du lịch tham quan, trải nghiệm văn hóa vùng sông nước Cà Mau gắn với tham quan các vùng nuôi cua Cà Mau và các địa điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh.

Ngày hội cua Cà Mau được tổ chức nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Cà Mau về kinh tế, văn hóa, du lịch, môi trường; tiềm năng đầu tư và triển vọng phát triển bền vững; kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư vào Cà Mau.

Trong đó, tập trung nâng cao thương hiệu cua Cà Mau, giới thiệu văn hóa ẩm thực và tầm quan trọng của ngành cua; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vào trong chuỗi hoạt động sản xuất, nuôi trồng và chế biến cua nhằm góp phần nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng, năng lực cạnh tranh đối với thương hiệu cua Cà Mau trên thị trường trong nước và quốc tế.