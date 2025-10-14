Lần đầu tiên trong lịch sử, một loài chim di cư chính thức bị tuyệt chủng

Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) vừa chính thức công nhận chim choắt mỏ cong đã bị tuyệt chủng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có một loài chim di cư bị biến mất hoàn toàn trên Trái Đất.

Các chuyên gia của IUCN cho biết lần cuối cùng chim choắt mỏ cong được ghi nhận là vào ngày 25/2/1995, khi một cá thể chim được nhìn thấy tại vùng đầm phá Merja Zerga (Ma-rốc).

Một báo cáo khác ghi nhận sự xuất hiện của cá thể chim choắt mỏ cong vào năm 2001 tại Hungary, nhưng chưa thể xác thực.

Một trong những hình ảnh cuối cùng của chim choắt mỏ cong ngoài tự nhiên. Ảnh được chụp vào ngày 15/2/1968 tại tỉnh Vendée (Pháp), bởi nhiếp ảnh gia thiên nhiên Michel Brosselin (Ảnh: Michel Brosselin).

Trong 30 năm qua, không còn bất kỳ dấu vết nào của loài chim này được ghi nhận, bất chấp những nỗ lực tìm kiếm của các nhà khoa học và những người yêu thích động vật.

Việc IUCN chính thức công nhận chim choắt mỏ cong bị tuyệt chủng được xem là dấu chấm hết cho mọi hy vọng về sự tồn tại của loài chim này.

“Sự tuyệt chủng của loài chim choắt mỏ cong được xem là lời nhắc nhở về sự cấp bách trong việc bảo vệ các loài chim di cư. Chúng tôi hy vọng rằng sự mất mát này sẽ đẩy nhanh những hành động cần thiết để ngăn chặn những loài khác phải chịu chung số phận”, Amy Fraenkel, Thư ký điều hành Công ước về Bảo tồn các Loài Động vật Di cư, cho biết.

Nguyên nhân chính xác dẫn đến sự tuyệt chủng của chim choắt mỏ cong vẫn chưa được xác định, nhưng các nhà khoa học cho rằng việc săn bắt quá đà, biến đổi khí hậu và mất môi trường sống là những nguyên nhân chính khiến loài chim này biến mất trên Trái Đất.

Chim choắt mỏ cong, tên khoa học Numenius tenuirostris, là một loài thuộc họ chim Rẽ (Scolopacidae). Đây là loài chim di cư từng phân bố rộng rãi khắp châu Á, Âu và khu vực Bắc Phi.

Chim choắt mỏ cong có chiều dài cơ thể từ 36 đến 41cm, sải cánh dài 77 đến 88cm, nặng tối đa 360g. Loài chim này nổi bật với chiếc mỏ dài và hơi cong. Chính đặc điểm này đã giúp tạo nên tên gọi cho chim choắt mỏ cong.

Chim choắt mỏ cong là một loài ăn tạp, chủ yếu kiếm ăn ở những vùng đất ngập nước như đất nông nghiệp, đầm lầy, đầm phá… Chúng dùng mỏ dài để thăm dò bùn đất và săn mồi.

Thức ăn chính của chúng bao gồm động vật không xương sống như giun đất, côn trùng, động vật giáp xác nhỏ. Ngoài ra, loài chim này cũng ăn thực vật như quả mọng, hạt giống, rễ cây…

Chim choắt mỏ cong sẽ di cư theo mùa, bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 7. Đây là thời điểm loài chim này di chuyển đến khu vực sinh sản. Sau mùa sinh sản, chúng sẽ tiếp tục di cư vào khoảng từ tháng 8 đến 10 để trú đông. Chúng thường quay trở lại địa điểm ban đầu vào mùa xuân (từ tháng 2 đến tháng 4), khi thời tiết đã trở nên ấm áp hơn.

Các nhà khoa học cho biết lộ trình di cư của loài chim choắt mỏ cong thường kéo dài hàng nghìn kilômét, từ các vùng phía bắc lục địa Âu - Á đến các khu vực ấm áp hơn ở phía nam.

Sự tuyệt chủng của loài chim choắt mỏ cong khiến nhiều người yêu thích động vật cảm thấy tiếc nuối. Đây là một dấu hiệu cho thấy tác động của biến đổi khí hậu đến thế giới tự nhiên, khi các loài chim di cư rất khó bị tuyệt chủng do chúng có thể thích hợp nhiều môi trường sống khác nhau.