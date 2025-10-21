Tổng thống Pháp: Ukraine, Châu Âu nên có ghế trong thượng đỉnh Nga - Mỹ

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: AFP).

Theo hãng AFP, ông Macron đưa ra nhận xét này trong cuộc họp báo tại Slovenia hôm 20/10, nơi ông đang tham dự hội nghị thượng đỉnh các quốc gia Địa Trung Hải.

“Ngay từ khi họ thảo luận về vận mệnh của Ukraine, người Ukraine phải có mặt tại bàn đàm phán. Ngay từ khi họ thảo luận về những gì ảnh hưởng đến an ninh của châu Âu, người châu Âu phải có mặt tại bàn đàm phán”, ông Macron nói.

Tuy vậy, Tổng thống Pháp cho biết ông hoan nghênh thông tin rằng ông Trump và ông Putin có kế hoạch gặp nhau.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý tổ chức một cuộc gặp mới trong cuộc điện đàm hôm 16/10.

Ông Trump và ông Putin cũng nhất trí rằng các quan chức cấp cao của Mỹ và Nga sẽ gặp nhau để chuẩn bị cho cuộc đàm phán. Phái đoàn Mỹ dự kiến sẽ do Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu, trong khi phía Nga sẽ do Ngoại trưởng Sergey Lavrov đại diện.

Vào ngày 20/10, ông Rubio và ông Lavrov đã có cuộc điện đàm để thảo luận về các bước tiếp theo sau cuộc trao đổi giữa ông Trump và ông Putin, cũng như khả năng đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến của Nga-Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ và Ngoại trưởng Nga dự kiến sẽ gặp nhau vào cuối tuần này. Theo các nguồn tin của Reuters, cuộc gặp có thể diễn ra vào ngày 23/10.

Trước đó, Ngoại trưởng Bulgaria Georg Georgiev cho biết nước ông có thể cho phép chuyên cơ của Tổng thống Putin bay qua không phận Bulgaria trên đường tới Budapest.

Mặt khác, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas, cho biết việc Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump để tiến hành đàm phán hòa bình tại Hungary là điều “không hay cho lắm”.

Phát biểu trước các phóng viên trước cuộc họp Hội đồng Ngoại giao EU tại Luxembourg hôm thứ Hai, bà Kallas nói rằng bà sẽ cảm thấy không hài lòng khi thấy “một người đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) phát lệnh bắt giữ đến một quốc gia thuộc EU”.

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin vào tháng 3/2023, với cáo buộc rằng trẻ em đã bị trục xuất trái phép khỏi vùng Donbass. Moscow không công nhận thẩm quyền của ICC, nhưng tuyên bố rằng những đứa trẻ này được sơ tán khỏi vùng chiến sự để đảm bảo an toàn và được đoàn tụ với gia đình.

Mặc dù Hungary là quốc gia ký kết Quy chế Rome, văn kiện điều chỉnh hoạt động của ICC, nhưng Budapest đã đảm bảo cho phép Tổng thống Nga đi qua lãnh thổ nước này.

Phát biểu hôm 20/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc rằng “cộng đồng Tây Âu” đang tìm cách ngăn cản mọi nỗ lực hòa bình.

Hungary được chọn làm nước chủ nhà vì Thủ tướng Viktor Orban duy trì mối quan hệ “ấm áp” và “mang tính xây dựng” với cả Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ, phía Moscow giải thích.

Trong một bài đăng trên Facebook cuối tuần qua, ông Orban viết rằng Hungary, trái ngược với hầu hết các quốc gia thành viên EU khác, “chưa bao giờ đóng các kênh đàm phán” với Moscow.