Nổi bật tuần qua: Hy hữu voi rừng chặn xe ô tô để gãi ngứa

Xác trăn cỡ lớn xuất hiện trên đường sau trận lụt tại Thái Nguyên

Nhiều người dân tại Thái Nguyên đã rất kinh hãi khi phát hiện xác chết của một con trăn cỡ lớn nằm trên đường sau khi nước rút.

Đây là xác của một cá thể trăn đất, loài trăn có kích thước to lớn, hàm răng sắc nhọn và tính tình hung dữ, dù không có nọc độc.

Xác trăn cỡ lớn xuất hiện trên đường sau trận lụt tại Thái Nguyên (VIdeo: SIFASV).

Sư tử con tinh nghịch phá vỡ giấc ngủ của cha mình

Sư tử con liên tục đùa nghịch với chiếc đuôi của cha mình, khiến "chúa tể thảo nguyên" phải thức giấc. Khi thấy sư tử đực bị phá giấc ngủ, con non đã nhanh chóng bỏ chạy để không bị trừng phạt.

Sư tử con tinh nghịch phá vỡ giấc ngủ của cha mình (Video: Kruger).

Báo sư tử vật lộn để tiêu diệt nai sừng tấm

Báo sư tử là những kẻ săn mồi rình rập, thường nhắm đến những con mồi cỡ nhỏ và vừa sức. Tuy nhiên, đoạn video được ghi lại tại núi Front Range (bang Colorado, Mỹ) cho thấy một con báo sư tử sử dụng sức mạnh để tiêu diệt con nai sừng tấm cỡ lớn.

Báo sư tử đã ngoạm chặt vào phần cổ họng của con mồi. Nai sừng tấm đã rất cố gắng để tìm cách thoát ra nhưng bất thành.

Cuối cùng, nai sừng tấm đã bị kiệt sức do mất nhiều máu và không thể hô hấp được, chấp nhận trở thành bữa ăn cho báo sư tử.

Báo sư tử vật lộn để tiêu diệt nai sừng tấm (Video: Roaring Earth).

Bạch tuộc biến đổi màu sắc cơ thể để ngụy trang khi gặp nguy hiểm

Người thợ lặn áp sát con bạch tuộc để quay video. Hành động này khiến bạch tuộc cảm thấy bị đe dọa nên con vật đã lập tức biến đổi màu sắc cơ thể, giúp nó hòa mình với không gian xung quanh và gần như biến mất.

Bạch tuộc biến đổi màu sắc cơ thể để ngụy trang khi gặp nguy hiểm (Video: X).

Rắn hổ chúa cỡ lớn theo dòng nước lụt trôi ra giữa đường đông người

Những người đi đường ở thành phố Phuket (Thái Lan) đã kinh hãi khi phát hiện một con rắn hổ chúa cỡ lớn xuất hiện trên đường ngập nước. Nhiều người đã không thể nhận ra con vật cho đến khi họ đến gần để quan sát.

Các chuyên gia bắt rắn đã được người dân gọi đến hiện trường để giúp xử lý con vật. Đoạn video được một nhân chứng ghi lại cho thấy các chuyên gia phải khá vất vả mới có thể khuất phục được con rắn cỡ lớn.

Con vật bị bắt giữ trước khi kịp gây hại cho bất kỳ ai. Con rắn được xác định là một cá thể rắn hổ chúa dài 3m. Các chuyên gia động vật hoang dã dự đoán con rắn đã bị dòng nước lụt cuốn trôi từ một khu vực khác ra đường nên khá yếu khi bị bắt giữ.

Con vật được đưa đến trung tâm bảo tồn động vật hoang dã để chăm sóc, kiểm tra xem có vết thương nào hay không trước khi được thả về môi trường sống tự nhiên, tránh xa khu vực dân cư sinh sống.

Rắn hổ chúa cỡ lớn theo dòng nước lụt trôi ra giữa đường đông người (Video: Newsflare).

Anh em báo săn hợp sức hạ gục linh dương đầu bò

Báo săn là loài động vật chạy nhanh nhất thế giới, khi có thể đạt được vận tốc tối đa lên đến 120km/h trong một thời gian ngắn. Nhưng báo săn lại không có lợi thế về sức mạnh. Do vậy, báo săn thường nhắm đến những con mồi cỡ nhỏ và vừa tầm với sức mạnh của mình.

Báo săn thường khó có thể đơn độc hạ gục những con mồi to lớn và giàu sức mạnh như linh dương đầu bò. Do đó, trong trường hợp nhắm đến những con mồi này, báo săn cần phải có sự phối hợp ăn ý giữa ít nhất 2 cá thể.

Đoạn clip cho thấy màn phối hợp ăn ý của 2 anh em báo săn, khi chúng đã bao vây và tách rời thành công một con linh dương đầu bò ra khỏi đàn, sau đó cùng nhau hợp lực để hạ gục con mồi to lớn và đầy sức mạnh.

Anh em báo săn hợp sức hạ gục linh dương đầu bò mạnh mẽ (Video: WL).

Đàn sư tử dàn hàng, chặn đường xe của du khách

Chiếc xe chở du khách tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Kruger (Nam Phi) trong khi đang đi qua cầu đã bị một đàn sư tử chặn đường. Nhiều cá thể trong đàn thậm chí còn nằm xuống giữa đường để nghỉ ngơi, khiến chiếc xe bị mắc kẹt và không thể tiếp tục di chuyển.

Đàn sư tử dàn hàng, chặn đường xe của du khách (Video: Kruger).

Trăn gấm cỡ lớn, dài hơn 5m nuốt chửng chó nhà

Con trăn gấm cỡ lớn được một người dân sống tại tỉnh Chachoengsao (Thái Lan) tìm thấy khi người này đang đi cắt cỏ dọc bờ ao. Ban đầu người này đã nhìn nhầm con trăn là một khúc gỗ và suýt dùng liềm cắt vào người nó, nhưng đã giật mình khi nhìn thấy con vật chuyển động.

Người này quá hoảng sợ với kích thước to lớn của con vật nên đã để mặc nó và nhanh chóng trở về nhà. Tuy nhiên, khi quay trở lại vào ngày hôm sau, con trăn vẫn nằm yên ở vị trí cũ, khiến anh cảm thấy lo lắng nên đã gọi điện cho các chuyên gia động vật hoang dã để nhờ giúp đỡ.

Khi các chuyên gia động vật hoang dã đến nơi, họ phát hiện thấy con trăn cỡ lớn đang nằm ngủ trong bãi cỏ ven ao nước. Chiếc bụng căng phồng khiến con trăn cử động chậm chạp nên các chuyên gia động vật không mất quá nhiều thời gian để khống chế và bắt giữ con vật.

Con trăn được xác định là một cá thể trăn gấm, dài 5,2m. Người dân địa phương cho biết trước đó con trăn đã vào làng ăn thịt một con chó nhà nên bị người dân đuổi đi. Có vẻ con vật đã nằm trong bụi cỏ gần làng để tiêu hóa con chó.

Sau khi bị bắt giữ, các chuyên gia động vật đã thả con trăn tại một nơi hoang dã cách xa khu dân cư.

Trăn gấm cỡ lớn, dài hơn 5m nuốt chửng chó nhà (Video: ViralPress).

Gấu mẹ xua đuổi con người để bảo vệ đàn con

Gấu mẹ khi nhìn thấy sự xuất hiện của con người đã lập tức lao đến để đe dọa và xua đuổi nhằm bảo vệ cho những con non của nó.

Gấu mẹ xua đuổi con người để bảo vệ con (Video: X).

Voi rừng lao ra đường, chặn xe ô tô để gãi ngứa

Voi thường tìm những thân cây lớn rồi cọ cơ thể vào đó để gãi ngứa. Tuy nhiên, đôi khi loài vật khổng lồ này sẽ tìm những thứ khác để thay thế, chẳng hạn như trường hợp xảy ra tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kabini (Ấn Độ).

Đoạn video được một nhân chứng ghi lại, cho thấy khoảnh khắc con voi bất ngờ lao ra giữa đường, chặn đầu một chiếc ô tô, sau đó cọ cơ thể vào xe để gãi ngứa. Có thời điểm, con voi này đã trèo hẳn lên phần đầu xe khiến những người chứng kiến phải rùng mình.

May mắn, động cơ chiếc xe vẫn có thể hoạt động được bình thường và tài xế đã tranh thủ cơ hội lúc con voi không chú ý nhanh chóng lùi xe để bỏ chạy. Bản thân con voi cũng không hề truy đuổi theo chiếc xe đang bỏ chạy.

Chiếc xe đã hư hại nghiêm trọng sau khi bị con voi "hành hạ", nhưng không có ai bị thương trong vụ việc này.