Những khoảnh khắc cho thấy voi mới thực sự là “chúa tể muôn loài”

Voi - Loài động vật to lớn và mạnh mẽ nhất trên cạn

Voi là loài động vật to lớn và nặng nhất sống trên cạn. Hiện có 3 loài voi còn tồn tại, bao gồm voi đồng cỏ châu Phi (tên khoa học Loxodonta africana), voi rừng châu Phi (Loxodonta cyclotis) và voi châu Á (Elephas maximus).

Voi châu Phi và voi châu Á có thể phân biệt nhờ hình dáng, kích thước của tai (Ảnh: GM).

Trong đó, voi đồng cỏ châu Phi là loài voi có kích thước to lớn nhất, với chiều cao khoảng từ 3 đến 4m và nặng từ 6 đến 10 tấn. Tiếp đến là voi châu Á, với chiều cao từ 2 đến 3,5m, nặng từ 3 đến 5 tấn. Voi rừng châu Phi là loài voi nhỏ nhất, nhưng cũng có kích thước to lớn với chiều cao từ 2 đến 2,5m và nặng từ 2 đến 5 tấn.

Cả 3 loài voi đều có trí thông minh cao, sống theo bầy dưới sự dẫn dắt của con đầu đàn.

Không chỉ có kích thước to lớn, voi còn sở hữu sức mạnh vượt trội, giúp chúng không có thiên địch ngoài tự nhiên. Các loài động vật săn mồi hung dữ nhất như sư tử, hổ, báo hoa mai hay linh cẩu… cũng đều e dè khi phải đối đầu với voi.

Những đoạn video dưới đây là minh chứng cho thấy voi chính là “vua sức mạnh”, khiến các loài động vật khác phải hoảng sợ khi đối mặt.

Bầy sư tử bỏ chạy tán loạn khi thấy voi xuất hiện

Sư tử vẫn luôn được mệnh danh là “vua thảo nguyên”, kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn với vị thế của loài săn mồi tối thượng khiến muôn loài phải e dè. Tuy nhiên, trên thực tế, sư tử không phải là sinh vật mạnh nhất vùng thảo nguyên châu Phi.

Đoạn video được ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kruger (Nam Phi), cho thấy một bầy sư tử đang nằm thư giãn giữa đồng cỏ thì bất ngờ chạm trán một con voi đơn độc.

Khi thấy voi xuất hiện, một số cá thể trong đàn sư tử lập tức đứng dậy, tỏ rõ sự cảnh giác. Dù vậy, voi vẫn bình thản tiến về phía bầy sư tử.

Con voi sau đó bất ngờ rống lên, thể hiện sự tức giận rồi lao nhanh tới vị trí bầy sư tử đang nằm. Đến lúc này, cả đàn, từ những con sư tử đực đầu đàn đến các cá thể non chưa trưởng thành, đều hốt hoảng bật dậy bỏ chạy.

Sau khi xua đuổi thành công, con voi đứng lại, bình thản nhổ một bụi cây để ăn, thay vì truy đuổi đến cùng hay tấn công.

Bầy sư tử bỏ chạy tán loạn khi thấy voi xuất hiện (Video: Kruger).

Voi bất ngờ lao đến phá bĩnh bữa ăn của sư tử

Một cuộc chạm trán khác giữa voi và sư tử được ghi lại. Đoạn video cho thấy đàn sư tử đang thưởng thức bữa ăn sau chuyến đi săn thì một con voi từ từ tiến đến. Con voi sau đó có động tác đe dọa khiến cả bầy sư tử hốt hoảng bỏ chạy, để lại con mồi.

Dĩ nhiên, voi chỉ muốn xua đuổi đàn sư tử để bảo vệ lãnh thổ của mình, chứ không nhằm mục đích tranh giành bữa ăn vì voi không phải là loài ăn thịt.

Voi bất ngờ lao đến phá bĩnh bữa ăn của sư tử (Video: X).

Hổ hốt hoảng ẩn mình khi thấy voi xuất hiện

Nếu sư tử được ví như vị vua đứng đầu trên thảo nguyên thì hổ lại được xem là “chúa sơn lâm”. Tuy nhiên, chúng vẫn biết nhún nhường trước sức mạnh của voi.

Đoạn video cho thấy một con hổ đang đi dạo đã hốt hoảng nằm sát xuống đất để ẩn mình khi phát hiện một đàn voi đang băng qua trước mặt.

Hổ hốt hoảng ẩn mình khi thấy voi xuất hiện (Video: X).

Hổ từ bỏ ý định tấn công du khách vì voi

Đoạn video được một nhân chứng ghi lại tại Công viên Quốc gia Jim Corbett (bang Uttarakhand, Ấn Độ) cho thấy con hổ Bengal đang nằm nghỉ ven đường, thì một con voi chở nhóm du khách trên lưng và một chiếc xe Jeep của lực lượng kiểm lâm tiến đến gần.

“Chúa sơn lâm” đã bất ngờ đứng dậy lao nhanh về phía voi với dự định tấn công các du khách.

Tuy nhiên, khi đến gần, dường như hổ đã nhận ra sự chênh lệch về kích thước của bản thân so với voi, khiến con vật chùn bước và từ bỏ ý định tấn công các du khách. Cuối cùng hổ rút lui trở lại vào rừng.

Hổ từ bỏ ý định tấn công du khách vì voi (Video: NDTV).

Tê giác nhận cái kết đau đớn khi liều lĩnh đối đầu với voi

Voi và tê giác là những loài động vật có vú sở hữu kích thước khổng lồ ở trên cạn, nhưng chúng rất ít khi chạm trán với nhau. Nhiều người cho rằng nếu xảy ra một cuộc chiến giữa voi và tê giác, chắc hẳn đó sẽ là một cuộc chiến gay cấn và cân sức, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.

Đoạn video được ghi lại tại Khu bảo tồn Quốc gia Maasai Mara (Kenya), cho thấy khoảnh khắc con tê giác tiến đến trước voi như để thách thức, dù 2 con vật có sự chênh lệch rất lớn về kích thước.

Tê giác đã liên tục dùng sừng để đe dọa và tấn công voi. Tuy nhiên, voi đã cho tê giác thấy kẻ nào mới thực sự là "ông vua sức mạnh", khi con vật lao đến và dễ dàng quật ngã đối thủ.

Không dừng lại ở đó, voi đã sử dụng cặp ngà của mình đâm mạnh vào hông của tê giác, khiến con vật vùng vẫy trong đau đớn và tìm cách để thoát ra. Cuối cùng, tê giác đã vùng dậy và bỏ chạy với một vết thương nghiêm trọng trên cơ thể.

Tê giác nhận cái kết đau đớn khi liều lĩnh đối đầu với voi (Video: Kruger).

Mẹ con tê giác bị voi xua đuổi khỏi lãnh thổ

Đoạn video được ghi lại tại Vườn quốc gia Kruger (Nam Phi), cho thấy hai mẹ con tê giác đang lảng vảng gần khu vực đàn voi đang nghỉ ngơi. Nhận thấy 2 mẹ con tê giác xâm phạm lãnh thổ, con voi đầu đàn đã dùng ngà để húc thẳng vào tê giác mẹ, khiến tê giác bị đẩy lùi.

Trong khi cuộc chiến giữa voi và tê giác mẹ diễn ra, suýt chút nữa tê giác con đã bị chính cơ thể của mẹ mình đè chết. Cuối cùng, hai mẹ con tê giác đã phải bỏ chạy để thoát thân.

Mẹ con tê giác bị voi xua đuổi khỏi lãnh thổ (Video: Kruger).

Cá sấu bị voi mẹ giẫm chết khi định tấn công con non

Cá sấu được xem là “sát thủ đầm lầy” với cú cắn mạnh và khả năng săn mồi đáng sợ dưới nước. Tuy nhiên, đôi khi cá sấu phải trả giá đắt nếu chọn nhầm mục tiêu để săn mồi.

Đoạn video được ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kavango-Zambezi (Zambia), cho thấy một con voi đang thể hiện thái độ giận dữ, dùng vòi để quăng quật và liên tục giẫm đạp một con cá sấu bên dưới mặt nước. Việc bị một con voi nặng hàng tấn quăng quật và giẫm đạp khiến cá sấu không có bất kỳ cơ hội sống sót nào.

Theo tác giả của đoạn clip, con cá sấu xấu số đã lảng vảng bơi lại gần một con voi non đang uống nước bên bờ sông, với ý định tấn công. Tuy nhiên, hành động này của cá sấu đã bị voi mẹ phát hiện. Để bảo vệ con mình, voi mẹ đã giết chết cá sấu, loại bỏ hoàn toàn mối nguy hiểm có thể xảy đến với voi con.

Cá sấu bị voi mẹ giẫm chết khi định tấn công con non (Video: Kruger).

Linh cẩu bỏ chạy khi chạm mặt voi

Linh cẩu là một trong những loài động vật hung dữ nhất trên thảo nguyên châu Phi. Chúng sẵn sàng đối đầu với sư tử, báo hoa mai… để tranh giành con mồi. Tuy nhiên, khi đối mặt với một con voi to lớn, linh cẩu chọn cách bỏ chạy để giữ an toàn cho bản thân.

Linh cẩu bỏ chạy khi chạm mặt voi (Video: X).

Báo hoa mai trốn trên cây để tránh mặt voi

Báo hoa mai là một trong những loài động vật săn mồi mạnh mẽ, nhưng nếu xét về sức mạnh đơn thuần, chúng chắc chắn không phải là đối thủ của voi.

Đoạn video cho thấy một con báo hoa mai đã phải leo lên cây cao để tránh chạm mặt voi. Sau khi thấy con voi to lớn đã đi xa, báo mới dám leo xuống khỏi cây.

Báo hoa mai trốn trên cây để tránh mặt voi (Video: WLA).

Hà mã bất lực khi bị voi xâm phạm lãnh thổ

Hà mã là một trong những loài động vật to lớn và mạnh mẽ nhất sống trên cạn. Chúng được xem là “vua đầm lầy”, khi có tính lãnh thổ rất cao và sẵn sàng xua đuổi bất kỳ loài động vật nào xâm phạm vào lãnh thổ của chúng, bao gồm cả cá sấu.

Dù vậy, hà mã vẫn lép vế hoàn toàn trước ngoại hình và sức mạnh của voi. Đoạn video cho thấy khi voi xuống nước, hà mã đã không có cách nào có thể xua đuổi con vật to lớn này ra khỏi lãnh thổ của mình, mà chỉ có thể tìm đường rút lui.