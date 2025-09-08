Bao giờ người Việt mới lại được quan sát hiện tượng "trăng máu" huyền ảo?

Hiện tượng “trăng máu” là gì?

Nguyệt thực toàn phần, hay còn được gọi là “trăng máu”, là hiện tượng xảy ra khi Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng cùng nằm trên một đường thẳng, trong đó Mặt Trăng sẽ đi vào vùng tối hoàn toàn của Trái Đất.

Hình ảnh so sánh sự khác biệt về vị trí của Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng khi xảy ra hiện tượng Nhật thực (trên) và Nguyệt thực (dưới) (Ảnh: EPS Vector).

Khi này, Trái Đất nằm giữa, che khuất ánh sáng chiếu từ Mặt Trời đến Mặt Trăng. Tuy nhiên, một phần ánh sáng Mặt Trời vẫn sẽ xuyên qua bầu khí quyển của Trái Đất, gây ra hiện tượng khúc xạ, trong đó các bước sóng đỏ ít bị tán xạ sẽ chiếu lên Mặt Trăng, khiến Mặt Trăng chuyển thành màu đỏ, thay vì màu xám như thường thấy.

So với Nhật thực toàn phần, Nguyệt thực toàn phần xảy ra thường xuyên hơn, trung bình 2 đến 3 lần mỗi năm hoặc lâu hơn. Trái với hiện tượng Nhật thực, những người có mặt trên Trái Đất có thể quan sát hiện tượng này trực tiếp bằng mắt thường mà không lo ảnh hưởng đến sức khỏe.

Mặt trăng sẽ chuyển dần sang màu đỏ khi hiện tượng Nguyệt thực toàn phần xảy ra (Ảnh: SCMP).

Người Việt đã có thể theo dõi hiện tượng Nguyệt thực toàn phần vào rạng sáng 8/9

Lần gần đây nhất xảy ra hiện tượng “Trăng máu” là vào ngày 14/3 vừa qua. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Việt Nam không nằm trong khu vực có thể quan sát hiện tượng Nguyệt thực. Sở dĩ xảy ra điều này là vì Nguyệt thực chỉ có thể quan sát được từ các khu vực tại thời điểm Mặt Trăng đang ở trên đường chân trời.

Nếu một khu vực đang là ban ngày, Mặt Trăng sẽ ở dưới đường chân trời, khiến việc quan sát nguyệt thực trở nên không thể.

Minh họa những vị trí có thể theo dõi hiện tượng Nguyệt thực trên Trái Đất (Video: THW).

Với hiện tượng Nguyệt thực toàn phần vào rạng sáng 8/9, người dân trên khắp lãnh thổ Việt Nam có thể theo dõi trọn vẹn hiện tượng này.

Theo đó, hiện tượng Nguyệt thực một phần đã bắt đầu từ 22h28 ngày 7/9, khi Mặt Trăng bắt đầu bị tối đi, nhưng vẫn khó nhận ra bằng mắt thường. Nguyệt thực đã đạt được cực đại vào lúc 1h11 ngày 8/9 và kết thúc hoàn toàn vào lúc 3h55 ngày 8/9. Lúc này, Mặt Trăng sẽ trở lại màu sắc bình thường.

Mọi người có thể quan sát hiện tượng “Trăng máu” bằng mắt thường mà không cần kính lọc (Ảnh: Getty).

Nguyệt thực tiếp theo sẽ xảy ra vào lúc nào, người Việt có cơ hội theo dõi hay không?

Nếu đã bỏ lỡ hiện tượng Nguyệt thực toàn phần vào rạng sáng nay, bạn có thể chờ đến lần xảy ra hiện tượng này tiếp theo vào đêm 3/3/2026.

Vào thời điểm đó, Việt Nam vẫn sẽ nằm trong khu vực có thể theo dõi hiện tượng Nguyệt thực, giúp bạn có thể tận mắt chứng kiến hiện tượng thiên văn thú vị này.

Chùm ảnh “trăng máu” trên bầu trời Việt Nam

Sự kiện Nguyệt thực toàn phần vào rạng sáng nay xảy ra ở thời điểm Mặt Trăng gần đạt đến cận điểm (điểm gần Trái Đất nhất trong quỹ đạo của Mặt Trăng), do vậy Mặt Trăng sẽ trông lớn hơn một chút. Bên cạnh đó, Nguyệt thực sẽ xảy ra ở sâu trong vùng tối của Trái Đất nên Mặt Trăng sẽ được chuyển sang màu đỏ thẫm.

Nhiều người yêu thích thiên văn tại Việt Nam cũng như những quốc gia có thể theo dõi hiện tượng Nguyệt thực trên thế giới đã không bỏ lỡ cơ hội để chụp lại những hình ảnh về hiện tượng thiên văn kỳ thú này.

Dưới đây là những hình ảnh về “trăng máu” xuất hiện trên bầu trời Việt Nam được PV Dân trí ghi nhận. Mời độc giả cùng chiêm ngưỡng.

Thời tiết thuận lợi tại Hà Nội giúp những người yêu thiên văn có thể dễ dàng quan sát Mặt Trăng.

Lúc 23h40 ngày 7/9, bắt đầu Nguyệt thực một phần. Một phần Mặt Trăng bị che khuất, tạo hình khuyết. Màu sắc bắt đầu chuyển xám đen ở phần bị che.

Mặt Trăng dần bị bóng của Trái Đất che khuất khi đi vào vùng tối.

Lúc 2h25, Mặt Trăng bắt đầu rời khỏi vùng bóng tối, kết thúc Nguyệt thực toàn phần. Mặt trăng dần sáng trở lại, màu đỏ mờ dần.

Bước vào pha cuối của Nguyệt thực, Mặt Trăng dần “ló dạng” trở lại. Ảnh chụp lúc 2h45 ngày 8/9.