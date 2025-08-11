Gia Lai: Gần 150 nhà khoa học quy tụ, thảo luận về vũ trụ

Ngày 11/8, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) đã chính thức khai mạc hội nghị quốc tế "Vũ trụ học và Sự hình thành sao trong các môi trường khác nhau".

Sự kiện kéo dài 5 ngày này quy tụ gần 150 nhà khoa học và nghiên cứu sinh từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hội nghị "Vũ trụ học": Dấu ấn 60 năm phát hiện CMB

Gần 150 nhà khoa học, nghiên cứu sinh đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ (Ảnh: ICISE).

Theo Tiến sĩ Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm ICISE, hội nghị "Vũ trụ học" vinh dự đón tiếp nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới như Giáo sư (GS) Edward Rocky Kolb từ Đại học Chicago (Mỹ) – một trong những nhà vũ trụ học uy tín nhất; GS Graziano Rossi từ Đại học Sejong (Hàn Quốc); và GS Tarun Souradeep từ Viện Nghiên cứu Raman (Ấn Độ).

Đây là lần thứ năm hội nghị về vũ trụ học được tổ chức tại ICISE, sau các năm 2013, 2015, 2017 và 2019. Đặc biệt, hội nghị năm nay diễn ra đúng dịp kỷ niệm 60 năm ngày bức xạ phông nền vũ trụ (Cosmic Microwave Background - CMB) được Arno Penzias và Robert Wilson phát hiện.

Sự kiện lịch sử này đã củng cố vững chắc mô hình Vụ Nổ Lớn (Big Bang) trong vũ trụ học hiện đại.

Các phiên thảo luận chính của hội nghị tập trung vào các chủ đề nóng hổi như bức xạ phông nền vũ trụ (CMB), cấu trúc quy mô lớn của vũ trụ và sóng hấp dẫn; năng lượng tối, vật chất tối và các lý thuyết hấp dẫn sửa đổi; quá trình sinh baryon và lepton, vũ trụ sơ khai và giai đoạn lạm phát vũ trụ; hố đen, thuyết tương đối số và lý thuyết trường lượng tử trong không - thời gian cong; và vũ trụ học Neutrino.

Hội nghị "Sự hình thành sao": Khám phá những tiến bộ mới

Nhà khoa học thế giới trao đổi nghiên cứu khoa học về vũ trụ (Ảnh: ICISE).

Song song với hội nghị vũ trụ học, hội nghị "Sự hình thành sao trong các môi trường khác nhau" cũng thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học uy tín như Phó Giáo sư - Tiến sĩ Fumitaka Nakamura từ Đài Thiên văn Quốc gia Nhật Bản (đồng tổ chức hội nghị); GS Christoph Federrath từ Đại học Quốc gia Australia (ANU); và GS Josep Miquel Girart từ Viện Khoa học Vũ trụ (IEEC), Tây Ban Nha.

Hội nghị này tập trung thảo luận về những tiến bộ mới nhất trong nghiên cứu quá trình hình thành sao, đặc biệt là việc tận dụng hiệu quả các năng lực quan sát tiên tiến của kính thiên văn ALMA và Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST). Mục tiêu chính là làm sáng tỏ các quá trình vật lý diễn ra trong các môi trường đa dạng, từ các ngôi sao riêng lẻ và đám mây phân tử cho đến quy mô toàn thiên hà.

Các chủ đề chính được đưa ra thảo luận bao gồm đám mây phân tử; hình thành sao khối lượng thấp; hình thành sao khối lượng lớn; cân bằng năng lượng trong quá trình hình thành sao; nhiễu loạn trong đám mây; và hình thành sao ở quy mô thiên hà.

Cơ hội hợp tác và định hướng nghiên cứu chiến lược

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hà, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai (Ảnh: ICISE).

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai, nhấn mạnh rằng hai hội nghị lần này không chỉ là diễn đàn học thuật quan trọng để chia sẻ những tiến bộ nghiên cứu mới nhất, mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực tiên phong như vũ trụ học và vật lý thiên văn.

Đây là những lĩnh vực đòi hỏi tầm nhìn dài hạn, sự liên kết đa ngành và hợp tác quốc tế sâu rộng.

Ông Hà bày tỏ tin tưởng rằng các hội thảo tại ICISE sẽ góp phần định hình các định hướng nghiên cứu chiến lược trong tương lai, đồng thời thúc đẩy sự hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Kể từ năm 2013, Trung tâm ICISE đã đón tiếp hơn 16.500 nhà khoa học đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 18 chủ nhân giải Nobel. Tỉnh Gia Lai hiện nay xác định khoa học và giáo dục là nền tảng cho đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.