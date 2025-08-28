Xe tự hành Perseverance của NASA phát hiện “mũ bảo hiểm” bí ẩn trên Sao Hỏa

Xe tự hành Perseverance của NASA đã chụp được hình ảnh này về một tảng đá kỳ lạ vào ngày 5/8 vừa qua (Ảnh: NASA).

Vào ngày 5/8, thiết bị Mastcam-Z của xe tự hành Perseverance đã chụp được một tảng đá có hình dạng kỳ lạ, với đỉnh nhọn và kết cấu bề mặt sần sùi, gợi lên hình ảnh một chiếc mũ chiến đấu cũ kỹ.

David Agle, phát ngôn viên của nhóm Perseverance tại Phòng thí nghiệm Động cơ Phản lực của NASA, chia sẻ với Space.com: “Hòn đá hình chiếc mũ này được tạo thành từ các khối cầu. Tên của nó là Horneflya”.

Giải mã bí ẩn của những khối cầu

Tảng đá trên sao Hỏa trông giống như chiếc mũ nồi của người Hà Lan thế kỷ 17 (Ảnh: NASA).

Trên Trái Đất, kết cấu dạng nốt sần tương tự có thể hình thành thông qua quá trình phong hóa hóa học hoặc kết tủa khoáng chất. Bởi vậy, các nhà khoa học nghi ngờ rằng những khối cầu này trên Sao Hỏa có thể hình thành khi nước ngầm chảy qua các lỗ rỗng trong đá trầm tích.

Tuy nhiên, họ vẫn chưa chắc chắn liệu tất cả các khối cầu có hình thành theo cách này hay không. Nhóm khoa học của Perseverance sẽ phải rất vất vả để phân tích thêm nhiều loại đá nữa nhằm tìm kiếm câu trả lời cho bí ẩn địa chất này.

Ngoài ra, Perseverance đã từng tìm thấy một tảng đá tương tự vào tháng 3 vừa qua, cho thấy những cấu trúc này có thể phổ biến hơn chúng ta nghĩ.

Pareidolia vũ trụ và sứ mệnh của Perseverance

Tảng đá hình mũ bảo hiểm này là ví dụ điển hình về một hiện tượng tâm lý gọi là pareidolia, mô tả xu hướng của não bộ con người trong việc áp đặt một khuôn mẫu quen thuộc lên dữ liệu hình ảnh vốn dĩ ngẫu nhiên.

Đây không phải là lần đầu tiên Perseverance phát hiện ra những hình dạng đá kỳ lạ. Trước đó, xe tự hành này đã chụp được những hình ảnh về một thiên thạch hình bánh donut hay những viên đá hình quả bơ.

Tuy nhiên, dù là một hiện tượng tâm lý, những hình dạng này vẫn mang lại những giá trị khoa học to lớn. Chúng giúp các nhà khoa học ghép nối lịch sử môi trường của Hành tinh Đỏ, cho thấy gió, nước và các quá trình bên trong đã định hình cảnh quan này trong hàng tỷ năm.

Hiện tại, Perseverance đang khám phá rìa phía bắc của miệng núi lửa Jezero sau khi hoàn thành thành công chuyến leo lên đỉnh núi đầy thử thách, tiếp tục sứ mệnh tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trong quá khứ và những bí mật địa chất của Sao Hỏa.