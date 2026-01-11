6 vật "ngáng" tài lộc cần dọn ngay để nhà sang, tiền vào như nước

Các chuyên gia phong thủy và sắp đặt nội thất nổi tiếng thế giới, đều đồng tình rằng: Một ngôi nhà vượng khí là nơi con người cảm thấy minh mẫn, an yên và được "sạc pin" mỗi khi trở về.

Tuy nhiên, trong quá trình sinh hoạt, chúng ta thường vô tình tích trữ những vật cản khiến dòng khí này bị ứ đọng. Dưới đây là 6 yếu tố bạn cần xử lý ngay để trả lại sự hanh thông cho tổ ấm.

Phong thủy nhà ở bao trùm mọi yếu tố, từ cách bố trí nội thất, lựa chọn màu sắc cho đến việc quyết định nên giữ hay loại bỏ món đồ nào (Ảnh: Good Housekeeping).

Sự bừa bộn ngay tại lối vào

Trong văn hóa Á Đông, cửa chính là nơi đón tài lộc, là "miệng khí" của ngôi nhà. Thế nhưng, đây lại là khu vực dễ bừa bộn nhất với giày dép, mũ bảo hiểm, áo mưa hay các gói hàng chưa mở. Chuyên gia cảnh báo, đống lộn xộn nằm ngay tầm mắt khi bước vào nhà sẽ kích hoạt sự căng thẳng và lo âu ngay lập tức.

Để khắc phục, bạn không cần một tủ giày quá đắt tiền, chỉ cần một hệ tủ kín đáo hoặc kệ ngăn nắp. Hãy bắt đầu từ tiền sảnh, sau đó lan sang tủ quần áo và bếp. Nguyên tắc là khu vực càng thoáng, khí lưu thông càng tốt.

Nội thất "khổng lồ" so với diện tích

Nhiều gia đình "chuộng" những bộ bàn ghế gỗ kích thước lớn, chạm trổ cầu kỳ để thể hiện sự sang trọng. Tuy nhiên, nếu đặt một bộ sofa quá khổ vào phòng khách chung cư hay nhà ống diện tích khiêm tốn, không gian sẽ bị "nuốt chửng".

Sự mất cân đối này tạo cảm giác chật chội, bí bách và áp đảo người ngồi. Hãy nhớ, phong thủy ưu tiên sự cân bằng. Lời khuyên cho bạn là hãy để lại các lối đi rộng khoảng 45-60cm giữa các món đồ nội thất. Khoảng thở này không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện mà còn là đường dẫn cho năng lượng len lỏi khắp căn phòng.

Các góc cạnh sắc nhọn chĩa vào người

Hãy kiểm tra xem góc bàn trà vuông vức hay cạnh tủ có đang chĩa thẳng vào ghế sofa hoặc giường ngủ hay không. Trong phong thủy, những góc nhọn này tạo ra "sát khí", khiến tâm lý con người luôn trong trạng thái phòng thủ, bất an.

Xu hướng nội thất hiện đại đang quay trở lại với các đường cong mềm mại. Nếu không thể thay thế đồ đạc, bạn có thể hóa giải bằng cách dùng khăn trải bàn, đặt một chậu cây xanh che chắn góc nhọn hoặc sử dụng miếng bịt góc an toàn.

Sự mềm mại sẽ mang lại cảm giác thư thái và an toàn hơn.

Đồ đạc hỏng hóc, nứt vỡ

Người Việt thường có tính tiết kiệm, hay giữ lại đồ hỏng với suy nghĩ để dành khi cần dùng hoặc sửa sau. Tuy nhiên, một chiếc đồng hồ chết, bóng đèn cháy hay thiết bị điện chập chờn đều tượng trưng cho sự ngưng trệ và sao nhãng. Đặc biệt, đồng hồ chết bị coi là điềm xấu, ám chỉ thời gian và sự sống bị "đóng băng".

Hãy dành cuối tuần để tổng kiểm tra ngôi nhà. Sửa chữa ngay những gì có thể hoặc mạnh dạn vứt bỏ những món đồ không còn khả năng cứu vãn. Sự dứt khoát này sẽ giúp khơi thông dòng chảy năng lượng mới mẻ.

Cây cối héo úa hoặc chết khô

Cây xanh đại diện cho sinh khí (mộc), nhưng một chậu cây héo rũ lại mang ý nghĩa ngược lại: Sự tàn lụi và bỏ bê. Đừng để những chiếc lá vàng úa trong nhà quá lâu.

Nếu bạn quá bận rộn, hãy thay thế những loại cây khó chiều bằng các loại cây có sức sống mãnh liệt, phù hợp khí hậu nhiệt đới và mang ý nghĩa tài lộc như lưỡi hổ, kim tiền hoặc trầu bà. Một bình hoa tươi rực rỡ nơi phòng khách cũng là cách tuyệt vời để kích hoạt năng lượng dương cho ngôi nhà.

Vật phẩm gợi nhớ ký ức buồn

Không phải "rác" nào cũng hữu hình. Những món quà từ người yêu cũ, những bức ảnh chụp trong giai đoạn khó khăn hay những bức tranh có gam màu u tối, bạo lực đều mang năng lượng cảm xúc tiêu cực.

Ngôi nhà là nơi vỗ về tâm hồn, không phải bảo tàng lưu giữ nỗi buồn. Hãy mạnh dạn thanh lọc không gian, chỉ giữ lại những món đồ mang lại niềm vui, những bức tranh tươi sáng hoặc đồ trang trí truyền cảm hứng.

Khi tâm trí bạn nhẹ nhàng, phong thủy ngôi nhà tự khắc sẽ tốt lên.