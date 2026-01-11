Loạt thông tin "nóng" về Công ty Đồ hộp Hạ Long

Vụ 130 tấn thịt lợn bệnh: Hé lộ hồ sơ công ty

Ngày 10/1, Công an Hải Phòng đã bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long cùng ba nhân viên liên quan trách nhiệm quản lý chất lượng nguyên liệu đầu vào.

Cụ thể, ông Trương Sỹ Toàn, 57 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long, bị bắt để phục vụ điều tra hành vi thu gom, bảo quản số lượng lớn thịt lợn nhiễm bệnh tại các kho lạnh của doanh nghiệp.

Theo cơ quan điều tra, ông Toàn, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh, được xác định có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành trong vụ việc thịt heo không đảm bảo an toàn thực phẩm bị thu gom và lưu trữ.

Trước đó, kết luận điều tra ban đầu ghi nhận hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi bị phát hiện, trong đó khoảng 2 tấn đã được chế biến thành phẩm, còn hơn 120 tấn được đưa vào kho của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco, mã chứng khoán: CAN).

Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long là doanh nghiệp lâu năm trong ngành thực phẩm chế biến, được biết đến với các sản phẩm đồ hộp tiện lợi như pate "cột đèn" Hải Phòng, pate gan, thịt hộp, cá ngừ ngâm dầu...

Theo giới thiệu trên website, sản phẩm đồ hộp chế biến của công ty đã hiện diện đầy đủ trên thị trường thông qua hệ thống phân phối trải khắp các tỉnh thành toàn quốc và xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới.

Công ty chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán vào năm 2001 với mã chứng khoán CAN. Công ty hiện còn sở hữu 3 công ty thành viên là Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đồng Tháp.

Bên cạnh đó, sau nhiều năm doanh thu sụt giảm, Halong Canfoco ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong 9 tháng đầu năm 2025 với lợi nhuận ròng đạt 11 tỷ đồng, đảo chiều so với mức lỗ 6 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024. Doanh thu lũy kế 9 tháng đạt 471 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ, hoàn thành 67% kế hoạch doanh thu năm nhưng vượt 10% mục tiêu lợi nhuận đã đề ra.

Trụ sở Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Ảnh: Nguyễn Dương).

Novaland sở hữu gián tiếp cổ phần Đồ hộp Hạ Long

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (Seaprodex - mã chứng khoán: SEA), đơn vị này nắm quyền chi phối 27,75% vốn tại công ty Đồ hộp Hạ Long. Báo cáo quản trị 6 tháng của công ty làm pate "cột đèn" Hải Phòng cũng nêu Seaprodex là cổ đông lớn duy nhất.

Điều đáng nói là gần đây, công ty thủy sản có biến động về cơ cấu cổ đông. Công ty cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp - doanh nghiệp con thuộc Tập đoàn Novaland - đã mua hơn 30 triệu cổ phiếu SEA, tương đương 24,03% vốn và trở thành cổ đông lớn từ ngày 23/12.

Như vậy, ông lớn bất động sản Novaland thông qua khoản đầu tư tài chính vào Seaprodex đã sở hữu gián tiếp cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Thời điểm sở hữu cổ phần diễn ra sau khi vụ việc "phù phép" thịt bẩn bị phát hiện (tháng 9/2025).

Ngoài Novaland, một cổ đông lớn khác cũng xuất hiện tại Seaprodex là Công ty cổ phần Đầu tư Redwood. Cổ đông này mua và sở hữu 8,44% vốn tại doanh nghiệp thủy sản.

Theo nội dung đăng ký doanh nghiệp, Đầu tư Redwood có tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Du lịch sinh thái Nova Cồn Ấu, được thành lập vào 2012 và Novaland là cổ đông lớn. Người đại diện theo pháp luật thời điểm này là ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Novaland.

Sau đó, doanh nghiệp được đổi tên thành Công ty Du lịch và Nghỉ dưỡng Nova Phù Sa trước khi có tên là Công ty Đầu tư Redwood như hiện nay. Đồng thời, Chủ tịch HĐQT của công ty cũng chuyển từ ông Bùi Thành Nhơn (Chủ tịch Novaland) sang ông Bùi Đạt Chương (em trai ông Nhơn) và nay là ông Lý Trường An. Cơ cấu sở hữu không được tiết lộ.

Đến năm 2030, 1-3 doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam lọt top 500 thế giới

Ngày 6/1, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế Nhà nước. Văn bản này khẳng định nền tảng của kinh tế Nhà nước bao gồm các nguồn lực do Nhà nước nắm giữ, quản lý và chi phối hoạt động, từ đất đai, tài nguyên, kết cấu hạ tầng đến vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Sau gần 40 năm đổi mới, dù kinh tế Nhà nước luôn giữ vai trò chủ đạo và dẫn dắt, Nghị quyết 79 vẫn thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế về tư duy quản lý, thể chế pháp luật chưa đồng bộ và hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp Nhà nước chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ.

Điểm nhấn mang tính đột phá của Nghị quyết 79 nằm ở hệ thống mục tiêu định lượng về quy mô doanh nghiệp.

Cụ thể, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có 50 doanh nghiệp Nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á và đặc biệt là từ 1 đến 3 doanh nghiệp Nhà nước góp mặt trong nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam sẽ có 5 doanh nghiệp Nhà nước lọt vào danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu và khoảng 60 doanh nghiệp trong top 500 khu vực.

Đối với hệ thống tài chính, Nghị quyết 79 đặt mục tiêu đến năm 2030 phải có ít nhất 3 ngân hàng thương mại Nhà nước lọt vào nhóm 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á xét về tổng tài sản. Ngành ngân hàng sẽ tập trung phát triển 4 ngân hàng thương mại Nhà nước đi đầu về công nghệ và quản trị, đóng vai trò chủ lực, chủ đạo về quy mô thị phần và khả năng điều tiết thị trường.

Thaco “hút” tiếp 2.000 tỷ đồng, dồn lực trước siêu dự án cao tốc Bắc - Nam?

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) vừa công bố kết quả phát hành thành công lô trái phiếu mã THC12501 với tổng giá trị huy động đạt 2.000 tỷ đồng. Thương vụ này được hoàn tất vào ngày 30/12/2025.

Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn ngày 30/12/2030, lãi suất 8,5%/năm, kèm tài sản bảo đảm và được một tổ chức đứng ra bảo lãnh phát hành.

Số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, tính từ năm 2019 đến nay, tổng giá trị trái phiếu mà doanh nghiệp tỷ phú Trần Bá Dương đã huy động đạt 18.380 tỷ đồng, bao gồm cả lô THC12501. Trong số này, hiện vẫn còn 11.980 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành trên hệ thống HNX, thuộc 3 lô giá trị lần lượt 2.000 tỷ đồng, 8.680 tỷ đồng, 1.300 tỷ đồng.

Không chỉ phát hành trái phiếu, theo dữ liệu cập nhật từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 24/12/2025, Thaco vừa điều chỉnh giấy phép kinh doanh. Vốn điều lệ của tập đoàn đã tăng mạnh 33%, từ mức 30.389 tỷ đồng lên 40.519 tỷ đồng.

Đáng chú ý, động thái "bơm" thêm hơn 10.000 tỷ đồng này diễn ra chỉ đúng một ngày trước khi đối thủ cạnh tranh là Vingroup công bố thông tin muốn rút khỏi liên danh đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Diễn biến trái chiều trên khiến giới quan sát nhận định Thaco đang dồn toàn lực để chứng minh năng lực tài chính, sẵn sàng "tự làm" hoặc dẫn dắt liên danh mới trong siêu dự án này.

Tỷ phú Trần Bá Dương (Ảnh: VGP).

Nhà nước bán xong vốn hãng mì quốc dân “2 con tôm” , định giá 1.000 tỷ đồng

Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV (Vinataba) vừa công bố đã bán thành công toàn bộ 960.000 cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ đang nắm giữ tại Colusa - Miliket. Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 18/12/2025 đến 24/12/2025 thông qua phương thức bán đấu giá công khai cả lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Nhà đầu tư duy nhất trúng giá đã chi ra tổng cộng hơn 206 tỷ đồng để sở hữu trọn lô cổ phiếu nói trên, tương đương mức giá khoảng 214.600 đồng/cổ phiếu. Nếu so với thị giá đóng cửa phiên gần nhất của cổ phiếu CMN là 71.900 đồng/cổ phiếu , mức giá trúng đấu giá cao gấp 3 lần. Tương ứng, mức định giá hãng mì quốc dân “2 con tôm” đang vào mức 1.000 tỷ đồng.

Sau giao dịch, Vinataba chính thức không còn là cổ đông của Colusa - Miliket, giảm tỷ lệ sở hữu từ 20% về 0%.

Miliket nổi tiếng với hình ảnh mì gói 2 con tôm từ khoảng năm 1990. Dù thị phần hiện tại đã thu hẹp đáng kể so với thời hoàng kim, mì gói giấy 2 con tôm vẫn xuất hiện đều đặn ở kệ siêu thị, trong các nhà hàng, quán ăn lề đường…

Masterise lập công ty hàng không, vốn 29.300 tỷ đồng

Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise gần đây đã thành lập Công ty TNHH Cảng hàng không Masterise, trụ sở chính tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Vốn điều lệ doanh nghiệp này ở mức 29.300 tỷ đồng.

Công ty hàng không sẽ hoạt động trong 61 ngành nghề khác nhau, trong đó có các dịch vụ liên quan vận tải hàng không.

Masterise thành lập công ty hàng không trong bối cảnh doanh nghiệp này được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại Bắc Ninh. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 196.378 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tối thiểu 15% tổng mức đầu tư.

Nhu cầu sử dụng đất khoảng 1.885ha, gồm hơn 922ha đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên. Toàn bộ diện tích đất được thu hồi một lần theo quy hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định pháp luật.

Phối cảnh sân bay quốc tế Gia Bình (Ảnh: VGP).

Chứng khoán SHS có CEO mới, là "người cũ" tại SSI, VPBankS

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS, mã chứng khoán: SHS) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Linh giữ vị trí Tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Duy Linh sinh năm 1982, được giới thiệu là thạc sĩ quản trị kinh doanh, tốt nghiệp Solvay Brussels School. Theo SHS, ông Linh có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cao cấp tại Chứng khoán SSI, Chứng khoán VPBank (VPBankS), Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam.

Chứng khoán SHS là doanh nghiệp trong hệ sinh thái các doanh nghiệp của doanh nhân Đỗ Quang Hiển. Chủ tịch HĐQT Chứng khoán SHS là ông Đỗ Quang Vinh - con trai ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT SHB. Ông Vinh hiện là Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).