Nam sinh lọt top 0,1% toàn quốc, không học thêm vẫn thủ khoa kép

Nam sinh top 0,1% toàn quốc, thủ khoa kép đầu vào

Nguyễn Huy Hoàng đăng ký vào Khoa Trí tuệ nhân tạo, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm nay.

Với điểm thi TSA 88,06 sau khi đã cộng điểm thưởng (thuộc top 0,1% toàn quốc), Hoàng là thủ khoa đầu vào năm nay của Học viện ở phương thức xét tuyển bằng điểm thi đánh giá tư duy.

Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, với số điểm 29,5 (toán 10, hoá 10, lý 9,5), Hoàng tiếp tục là thủ khoa.

Theo xác nhận của đại diện nhà trường với phóng viên Dân trí, với danh hiệu thủ khoa kép, khi nhập học chính thức, nam sinh này sẽ được nhận học bổng tài năng toàn khóa, trị giá 500 triệu đồng, gồm ký túc xá, sinh hoạt phí và trao đổi sinh viên nước ngoài.

Đây là mức học bổng cao nhất, dành cho các thí sinh đặc biệt tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn toán, vật lý, tin học; thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT từ 29,0 điểm trở lên.

Người được nhận học bổng phải đảm bảo điểm trung bình chung tích lũy năm học liên tục đạt từ loại giỏi trở lên trong học tập.

Huy Hoàng và gia đình (Ảnh: NVCC).

Hoàng cho hay, em rất bất ngờ và hạnh phúc, không ngờ mình là thủ khoa kép ở cả hai phương thức xét tuyển năm nay của Học viện.

“Ngay từ đầu em chọn vào Học viện bởi em ưu tiên trước hết là chọn ngành thay vì chọn trường. Em sẽ sớm được vào học môn chuyên ngành, thay vì dành thời gian dài học kiến thức đại cương.

Thứ hai, em lựa chọn vào trường bởi chính sách học bổng hấp dẫn sẽ hỗ trợ em trong suốt thời gian theo học.

Thứ 3, một phần do anh trai em đang học năm 4 của trường, đấy là lý do để em quyết định lựa chọn”, Hoàng chia sẻ.

Nói về lý do lựa chọn ngành trí tuệ nhân tạo, Hoàng cho hay AI ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống vì vậy quyết tâm tìm hiểu để hiểu rõ về AI.

Nam sinh trường làng, không học thêm vẫn thủ khoa kép

Được biết Hoàng là học sinh Trường THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Bố mẹ Hoàng là giáo viên. Từ bé, em đã rất thích môn toán. Thành tích học tập cấp 1, cấp 2 của em luôn đứng top đầu.

Vào cấp 3, Hoàng gặt hái hàng loạt giải thưởng: Lớp 10 giải nhất kỳ thi giải toán bằng tiếng Anh TP Hải Phòng; lớp 11, giải nhì kỳ thi khoa học tự nhiên môn vật lý bằng tiếng Anh TP Hải Phòng. Năm lớp 12, Hoàng tiếp tục đoạt giải 3 học sinh giỏi toán cấp thành phố.

Chia sẻ về bí quyết học tập, nam sinh cho hay, trước hết phải có định hướng học tập rõ ràng. Khi đã xác định vào khối khoa học tự nhiên, cần định hướng chuyên sâu môn nào trong số 3 môn toán, lý, hóa. Đặc biệt, cần tự giác trong học tập, chủ động hỏi bài từ thầy cô, bạn bè hoặc tìm tài liệu trên mạng.

Theo nam sinh, em chỉ học thêm với thầy cô trên lớp, hoàn toàn không học thêm ở trung tâm bên ngoài. “Em sẽ chia ra từng giai đoạn ôn thi kiến thức để có ưu tiên khác nhau. Riêng lớp 12, em lên mạng, đăng nhập vào các nhóm cộng đồng học tập để tải tài liệu về tự học”, Hoàng cho hay.

Cũng theo Huy Hoàng, em cân đối giữa học tập và hoạt động ngoại khóa, tham gia biểu diễn văn nghệ, thậm chí chơi game một chút lúc rảnh rỗi để giải trí nhưng không sa đà vào game hay mạng xã hội.

Huy Hoàng chỉ học trên lớp, không học thêm trung tâm bên ngoài (Ảnh: NVCC).

Nhận xét về nam sinh này, cô Nguyễn Thị Vân, giáo viên chủ nhiệm 2 năm cấp 3 của Hoàng cho biết, suốt thời gian học tại trường THPT Vĩnh Bảo, em là học sinh ngoan, luôn giữ được sự cân bằng giữa đam mê, nỗ lực và tính kỷ luật.

Em có khả năng tự học rất tốt, chỉ học thầy cô trên lớp, hoàn toàn không học thêm trung tâm bên ngoài.

Hoàng biết đặt mục tiêu rõ ràng, kiên trì theo đuổi đến cùng. Không chỉ học giỏi các môn tự nhiên, em còn có tư duy nhanh nhạy, luôn tìm tòi cách giải quyết vấn đề theo nhiều hướng khác nhau.

Từ lớp 10 đến lớp 12, nam sinh luôn là học sinh xuất sắc ở các đội tuyển học sinh giỏi. Đặc biệt, Hoàng cũng là cán bộ lớp trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động của lớp của trường.

Cũng theo cô chủ nhiệm, ở lớp, Hoàng chăm chỉ, khiêm tốn và sẵn sàng chia sẻ kiến thức cho bạn bè. Kết quả em đạt được với danh hiệu thủ khoa kép của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông hôm nay là thành quả xứng đáng cho quá trình rèn luyện bền bỉ suốt những năm cấp 3.