Tranh cãi gay gắt về hành vi gian lận ở Olympic

Tâm điểm của cuộc tranh cãi đang leo thang tại Olympic mùa Đông Milan Cortina là việc tay ném curling người Canada Marc Kennedy khẳng định anh không gian lận và cho rằng đội tuyển của mình có thể đã trở thành mục tiêu của một “kế hoạch được dàn dựng từ trước” bởi Thụy Điển, một trong những đối thủ lớn nhất trong cuộc đua giành Huy chương vàng.

Marc Kennedy được cho là đã chạm ngón tay vào bi đá trong trận đấu với Thụy Điển (Ảnh: Getty).

Theo đó, vận động viên Eriksson của Thụy Điển cáo buộc Kennedy vi phạm luật khi “double-touch”, tức chạm lại vào viên đá sau khi đã buông tay đẩy nó trượt trên băng, trong chiến thắng 8-6 của Canada trước Thụy Điển ở giai đoạn tính điểm vòng tròn.

Dù vậy, Kennedy phủ nhận mọi hành vi cố ý gian lận: “Tôi chưa bao giờ bước lên sân băng với ý định giành lợi thế bằng cách gian lận”.

Những đoạn video lan truyền trên mạng dường như cho thấy Kennedy đã dùng ngón tay chạm lại vào viên đá granite sau khi đã thả tay. Trả lời câu hỏi về đoạn băng này, anh nói: “Tôi thậm chí không muốn bàn tới điều đó. Tôi chưa từng nghĩ đây là vấn đề đáng quan ngại. Chưa bao giờ nó được nhắc tới trong các cuộc trao đổi trước đây.

Tôi thật sự không thể nói chắc trong khoảnh khắc đó mình có làm vậy hay không. Nếu ai đó hỏi tôi có thường xuyên double-touch không, tôi cũng không thể trả lời ngay lập tức”.

Anh còn đưa ra giả thuyết rằng sự việc có thể là một “kế hoạch được chuẩn bị sẵn nhằm bắt lỗi chúng tôi”. Keneny nói thêm: “Phía Thụy Điển đã nghĩ ra cách để bắt quả tang các đội”.

Vụ việc đã làm rung chuyển thế giới curling vốn khá trầm lắng, đặc biệt khi các đội liên quan thường xuyên chạm trán nhau ngoài khuôn khổ Olympic và đều sở hữu những tay ném hàng đầu.

Diễn biến càng thêm phức tạp vào tối 14/2 khi đội nữ Canada cũng bị cáo buộc lỗi double-touch. Cụ thể, vận động viên kỳ cựu Rachel Homan bị trọng tài cho rằng đã vi phạm trong lượt đầu tiên của trận gặp Thụy Sĩ. Các tuyển thủ Canada tỏ rõ sự sửng sốt và tức giận. “Không có khả năng đó”, Homan tuyên bố trước khi trận đấu tiếp tục.

Vận động viên Oskar Eriksson của Thụy Điển tố cáo đối phương gian lận, tạo ra tranh cãi gay gắt (Ảnh: Getty).

Một ngày sau màn khẩu chiến với phía Thụy Điển, Kennedy nhận cảnh cáo bằng lời từ Liên đoàn Curling Thế giới (World Curling). Tuy nhiên, anh không bị buộc tội gian lận chính thức. World Curling cũng xác nhận họ không sử dụng công nghệ video để xem lại các tình huống trong trận.

Tổ chức này đã cử hai quan chức giám sát cách các vận động viên thả tay ném đá trong lượt đấu ở nội dung nam vào chiều 14/2. Ở loạt trận đó, Canada thua Thụy Sĩ 5-9, trong khi Thụy Điển vượt qua Trung Quốc 6-4.

Sau trận, Eriksson nói: “Tôi ngủ rất ngon, không biết anh ấy thì sao”. Phát ngôn ấy ám chỉ Kennedy. Tay ném Thụy Điển cho biết anh quyết định lên tiếng ở thời điểm này vì từng chứng kiến tình huống tương tự trong quá khứ và đã báo với trọng tài ở hai giải đấu trước.

Eriksson nói thêm: “Chúng tôi muốn thi đấu công bằng, tuân thủ luật. Nếu thấy điều gì không đúng luật, chúng tôi sẽ báo cho đối thủ hoặc trọng tài. Lần này chúng tôi làm cả hai”.

Trong trận gặp Canada, đội nam Thụy Sĩ cũng báo trọng tài giữa trận vì nghi ngờ một thành viên Canada tiếp tục double-touch, theo tiết lộ của HLV Thụy Sĩ Glenn Howard, một cựu tay ném nổi tiếng người Canada.

“Cả sự nghiệp của tôi, nếu có lỗi nhỏ, mọi người thường bỏ qua”, Howard nói, đồng thời thừa nhận ông không rõ nên đánh giá thế nào về làn sóng cáo buộc lần này.

Ở những lượt đầu ở trận đấu giữa Canada và Thụy Điển vào hôm 13/2, vận động viên Thụy Điển Niklas Edin đã thông báo với trọng tài về khiếu nại của đội mình. Một trọng tài sau đó đứng tại vạch hog line, đường giới hạn mà vận động viên phải thả tay trước khi vượt qua, trong ba lượt liên tiếp để giám sát, nhưng không ghi nhận vi phạm nào, theo World Curling.

Đoạn video lan truyền trên mạng cũng làm dấy lên câu hỏi về cách ghi hình, bởi thông thường không có máy quay cố định tại hog line. Một nhân viên của đài truyền hình công cộng Thụy Điển SVT cho biết kênh này có được hình ảnh do quay phim đã di chuyển máy đến vị trí hog line sau khi đội Thụy Điển nêu nghi vấn. Máy quay được giữ ở đó cho tới khi ghi lại được cú ném của Kennedy ở end thứ tám. Eriksson xác nhận anh đã xem lại đoạn băng do truyền hình Thụy Điển cung cấp.

Tranh cãi vì thế chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi cả hai phía tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình trong một trong những vụ ồn ào hiếm hoi tại môn curling ở đấu trường Olympic.