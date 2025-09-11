Trường Đại học Cửu Long giảm 30% học phí toàn phần cho các ngành “hot”

4 ngành học được giới trẻ quan tâm

Trường Đại học Cửu long toạ lạc ở xã Phú Quới (tỉnh Vĩnh Long), đây là một trong những ngôi trường có uy tín. Trường đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 (năm 2023).

Sinh viên trường Đại học Cửu Long trong ngày tốt nghiệp (Ảnh: Nguyễn Văn Dô).

Năm 2025, trường Đại học Cửu Long mở thêm nhiều ngành mới, những ngành học có sức “nóng”, đang được giới trẻ quan tâm.

Cụ thể, ngành Quản lý kinh tế, sinh viên sẽ được đào tạo, trang bị kiến thức nền tảng về kinh tế học, quản lý và chính sách công, nhằm phục vụ cho việc ra quyết định, quản trị và điều hành trong khu vực công và tư. Ngành học này có mức học phí là 8,1 triệu đồng/học kỳ, mỗi năm có 2 học kỳ, trọn khóa 7 học kỳ, 3,5 năm.

Đối với ngành Công nghệ tài chính (Fintech), sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ trong những thập kỷ gần đây đã mang đến những tác động mạnh mẽ đến tất cả các yếu tố của nền kinh tế và tài chính toàn cầu. Kết quả là, sự ra đời của Fintech đã tạo ra các dịch vụ tài chính mới đồng thời đe dọa các mô hình kinh doanh truyền thống của các ngân hàng. Khi đăng ký học ngành này tại trường Đại học Cửu Long, sinh viên sẽ được trang bị lý thuyết, kỹ thuật và tư duy phản biện trong việc áp dụng công nghệ vào các dịch vụ tài chính trong ngành Fintech.

Ngành Công nghệ tài chính có mức học phí 8,1 triệu đồng/học kỳ, mỗi năm có 2 học kỳ, trọn khóa 7 học kỳ, 3,5 năm.

Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng trường Đại học Cửu Long trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc năm 2025 (Ảnh: Nguyễn Văn Dô).

Kỹ thuật y sinh là ngành học còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Đây là ngành ứng dụng thành tựu hiện đại của nhiều lĩnh vực khoa học như vật lý, sinh học, công nghệ thông tin vào việc nghiên cứu, chế tạo các thiết bị chẩn đoán và chữa trị nhằm chăm sóc sức khỏe con người một cách hiệu quả.

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật y sinh trang bị những kiến thức, kỹ năng về tin sinh học, chẩn đoán, xử lý hình ảnh, xử lý tính hiệu sinh lý học, cơ sinh học, vật liệu sinh học với kỹ thuật sinh học, phân tích hệ thống, mô hình hóa 3 chiều...

Học phí của ngành này là 8,5 triệu đồng/học kỳ, mỗi năm có 2 học kỳ, trọn khóa 8 học kỳ, 4 năm).

Hội thảo quốc tế với chủ đề về nguồn nhân lực y tế phục vụ trong nước và quốc tế trong thời hiện đại 4.0 hiện nay, thực trạng và giải pháp được tổ chức tại trường, giúp sinh viên tìm hiểu về ngành học và nắm bắt cơ hội việc làm (Ảnh: Nguyễn Văn Dô).

Quan hệ công chúng gọi tắt là PR là ngành chuyên đào tạo sinh viên về những kế hoạch tạo lập, duy trì và phát triển mối quan hệ hai chiều giữa tổ chức, công ty với công chúng, nhằm mục đích hướng tới việc tạo nên sự hiểu biết và ủng hộ của công chúng đối với tổ chức, công ty, doanh nghiệp đó.

Sinh viên theo học ngành này ở trường Đại học Cửu Long sẽ được trang bị kiến thức chuyên ngành vững vàng trong lĩnh vực PR như: vị trí, vai trò của quan hệ công chúng trong tổ chức, doanh nghiệp… Bên cạnh đó, người học còn hiểu thêm về các loại hình báo chí khác như báo nói, báo hình, báo in, báo mạng, biết quy trình sáng tạo tác phẩm truyền thông phục vụ cho PR.

Học phí của ngành Quan hệ công chúng là 8,6 triệu đồng/học kỳ, mỗi năm có 2 học kỳ, trọn khóa 7 học kỳ, 3,5 năm.

Chương trình đào tạo của các ngành Quản lý kinh tế, Công nghệ tài chính, Quan hệ công chúng có khoảng 120 tín chỉ. Ngành Kỹ thuật y sinh có khoảng 150 tín chỉ. Sinh viên được học về kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (kiến thức cơ sở, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành), thực tập và đồ án tốt nghiệp.

Nhiều chính sách hấp dẫn thu hút sinh viên

Nhằm thu hút sinh viên theo học, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Cửu Long đã có quyết định giảm 30% học phí toàn khóa cho sinh viên tham gia học tập các ngành nói trên.

Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng trường Đại học Cửu Long trao học bổng cho tân sinh viên (Ảnh: Nguyễn Văn Dô).

Ngoài ra, trường có chính sách khuyến học, các quỹ học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc hoặc sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, như học bổng thường niên, học bổng khuyến học khuyến tài, học bổng Lê Đức Hiện…

Đặc biệt, trường dành nhiều phần thưởng có giá trị để khen thưởng cho tân sinh viên đạt thủ khoa ngành. Hàng năm, trường trích 2% nguồn thu học phí của sinh viên dành cho quỹ học bổng của trường, tương đương khoảng hàng chục tỷ đồng. Quỹ học bổng này dành để trao tặng cho các bạn sinh viên có thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Cũng theo lãnh đạo trường Đại học Cửu Long, hiện đội ngũ giảng viên, cán bộ của trường có khoảng 1.191 người, trong đó có 66 giáo sư, phó giáo sư, 232 tiến sĩ, 442 thạc sĩ và gần 300 bác sĩ… Ngoài ra, trường có 6 giáo sư, 4 phó giáo sư đến từ Úc, Nhật, Thái Lan... Mỗi ngành đào tạo đều có đội ngũ giảng viên trình độ tiến sĩ chuyên ngành và trình độ thạc sĩ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Cửu Long ký hợp tác với Trường Y và Nha khoa, Group y tế cộng đồng Đại học Griffith (Ảnh: Nguyễn Văn Dô).

Về đầu ra, trường Đại học Cửu Long đã và đang hợp tác với gần 200 viện, trường đại học, hiệp hội, doanh nghiệp... từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Canada, Đức, Úc, Campuchia, Lào, Ấn Độ...; ký kết hợp tác với nhiều cơ quan báo chí, đây là lợi thế cho sinh viên theo học ngành Quan hệ công chúng.

Trường Đại học Cửu Long ký hợp tác với trường Đại học Hannam Hàn Quốc (Ảnh: Nguyễn Văn Dô).

Học tại trường Đại học Cửu Long, sinh viên sẽ có cơ hội thực tập, trải nghiệm nước ngoài, tham gia thực tập có lương trong và ngoài nước như Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc)..., hỗ trợ sinh viên tham gia chương trình việc làm và định cư nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Úc, Đức... Trường có trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp sẽ kết nối, giúp sinh viên tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Ngoài ra, trường còn có website giới thiệu việc làm, theo thống kê năm 2024, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp là 97%.