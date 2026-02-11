Trường đại học ồ ạt tuyển giảng viên trình độ tiến sĩ

Trường Đại học Ngoại thương, cơ sở II tại TPHCM, thông báo tuyển dụng 7 giảng viên trình độ tiến sĩ cho nhiều bộ môn.

Theo yêu cầu, ứng viên phải tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, có bằng tiến sĩ đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành tuyển dụng.

Về ngoại ngữ, ứng viên cần có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 7.5 trở lên hoặc tương đương, trong đó kỹ năng nói đạt tối thiểu 7.0. Trường hợp tốt nghiệp chương trình đào tạo bằng tiếng Anh quá 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ vẫn phải đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ.

Đối với ứng viên đã học tập, làm việc ở nước ngoài từ 5 năm trở lên, cần có minh chứng duy trì năng lực tiếng Anh thông qua hoạt động giảng dạy, nghiên cứu hoặc sử dụng tiếng Anh thường xuyên trong 3 năm gần đây.

Ngoài ra, ứng viên phải có ít nhất 2 bài báo khoa học công bố trên các tạp chí quốc gia, đạt mức tính điểm từ 0,5 trở lên theo danh mục của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, đồng thời có thâm niên giảng dạy và đáp ứng yêu cầu giảng dạy các chương trình chất lượng cao bằng tiếng Anh.

Trong khi đó, Trường Đại học Mở TPHCM đang tuyển dụng 77 giảng viên cơ hữu trình độ tiến sĩ cho nhiều khoa, gồm Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Khoa học cơ bản, Kinh tế và Quản lý công, Kế toán - Kiểm toán, Luật, Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng và Xây dựng…

Giảng viên AI (Hình minh hoạ: AI).

Ngoài yêu cầu về ngoại ngữ trình độ B1 trở lên hoặc tương đương, ứng viên cần có năng lực sư phạm và khả năng nghiên cứu khoa học. Quy trình tuyển dụng được thực hiện theo hình thức xét tuyển qua hai vòng, gồm kiểm tra hồ sơ và thi nghiệp vụ chuyên ngành bằng phỏng vấn, giảng thử.

Đặc biệt, nhà trường tiếp nhận hồ sơ quanh năm và tổ chức xét tuyển theo nhu cầu, chỉ tiêu tuyển dụng.

Trường Đại học Sư phạm TPHCM thông báo từ nay đến hết ngày 10/3 sẽ tuyển dụng 50 giảng viên cho nhiều ngành đào tạo như tiếng Nga, Giáo dục mầm non, Khoa học giáo dục, Giáo dục tiểu học, Ngữ văn, Lịch sử, Công nghệ thông tin, Giáo dục chính trị, Tiếng Pháp, Tâm lý học, Địa lý, Giáo dục quốc phòng và Tiếng Nhật...

Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, công nghệ thông tin và cam kết làm việc tại trường tối thiểu 5 năm.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Tôn Đức Thắng công bố kế hoạch tuyển dụng giảng viên cho nhiều khoa như Công nghệ thông tin, Điện - Điện tử, Dược, Kế toán, Khoa học thể thao và Khoa học ứng dụng…

Tùy theo từng vị trí, nhà trường tuyển dụng ứng viên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ hoặc đang theo học nghiên cứu sinh, đồng thời yêu cầu có thành tích trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Trường cho biết áp dụng chính sách thu hút đối với các ứng viên là tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư có thành tích nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Đại học Quốc gia TPHCM cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ tăng thêm 1.500 giảng viên, chuyên gia có trình độ tiến sĩ. Ngoài ra, đại học này cũng phấn đấu 50% giảng viên đạt chức danh giáo sư, phó giáo sư trên tổng số giảng viên trình độ tiến sĩ.

Theo thống kê gần nhất của Bộ GD&ĐT, cả nước hiện có khoảng gần 94.000 giảng viên. Trong số này, khoảng hơn 7% là giáo sư, phó giáo sư, 28% là tiến sĩ, 58% là thạc sĩ, số còn lại có trình độ cử nhân và nhóm khác.

Theo chuẩn cơ sở giáo dục đại học có hiệu lực thi hành từ năm 2024, những trường không đào tạo tiến sĩ phải có ít nhất 20% giảng viên toàn thời gian có trình độ tiến sĩ và từ năm 2030 không thấp hơn 30%.

Những trường đào tạo tiến sĩ phải có ít nhất 40% giảng viên toàn thời gian có trình độ tiến sĩ và từ năm 2030 không thấp hơn 50%.

Hiệu trưởng một trường đại học ở TPHCM chia sẻ, các trường “chạy đua” tuyển tiến sĩ để đáp ứng yêu cầu về bổ sung đội ngũ nhân lực chất lượng cao và đặc biệt nhằm đáp ứng về hệ số quy đổi giảng viên trình độ tiến sĩ trong tuyển sinh.

Theo ông, việc tuyển mới tiến sĩ không dễ, thường là ứng viên chuyển từ trường này sang trường khác. Nguồn lực lớn nhất của các trường vẫn là đào tạo đội ngũ giảng viên từ thạc sĩ lên tiến sĩ.

Theo dự thảo thông tư quy định việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh Bộ GD&ĐT vừa công bố để lấy ý kiến đến giữa tháng 2, quy định hệ số quy đổi giảng viên theo trình độ khi xác định chỉ tiêu tuyển sinh.

Theo đó, giảng viên có trình độ tiến sĩ được lấy làm mốc chuẩn với hệ số 1. Trong khi đó, hệ số quy đổi của giảng viên trình độ thạc sĩ và đại học giảm mạnh so với trước: giảng viên thạc sĩ từ 1,5 xuống còn 0,5; giảng viên trình độ đại học từ 1 xuống còn 0,2.

Như vậy, các trường muốn giữ nguyên hoặc tăng chỉ tiêu tuyển sinh buộc phải gia tăng tỷ lệ giảng viên có học vị tiến sĩ.