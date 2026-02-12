Nữ sinh lớp 8 đạt IELTS 8.5 tiết lộ chiến thuật bứt tốc với phương pháp mới

Bất ngờ khi vượt xa kỳ vọng

Nhận kết quả 8.5 IELTS ngay trong lần thi đầu tiên, Nguyễn Ngọc Linh Đan (lớp 8A5, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TPHCM) không giấu nổi sự ngỡ ngàng.

Linh Đan kể lại, thời điểm biết kết quả, em đang học ở trường. Cảm xúc đầu tiên là “sốc”, sau đó là vui và tự hào vì kết quả vượt xa dự tính.

“Ban đầu em đặt mục tiêu IELTS 8.0, sau khi thi xong còn lo chỉ được 7.5. Khi thấy kết quả 8.5, em thật sự rất bất ngờ”, Đan chia sẻ.

Nữ sinh lập tức khoe với bạn bè trong lớp và nhắn tin cho ba mẹ, thầy cô.

“Mọi người đều bất ngờ và chúc mừng. Trong lớp, em là người đầu tiên đạt 8.5 IELTS”, Đan nói.

Nguyễn Ngọc Linh Đan (lớp 8A5, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TPHCM) đạt IELTS 8.5 ngay lần thi đầu tiên (Ảnh: Nhật Minh).

Do thi IELTS lần đầu nên mọi thứ trong phòng thi đều khá mới lạ, khiến nữ sinh lớp 8 không tránh khỏi cảm giác “ngợp” khi nhìn đề so với lúc luyện tập ở nhà.

Tuy vậy, em nhanh chóng trấn tĩnh, tự nhủ sẽ làm hết khả năng và sẵn sàng đón nhận bất kỳ kết quả nào. Theo Đan, đề thi hôm đó không quá khó và việc chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó đã giúp em làm bài với tâm lý khá thoải mái.

Học tiếng Anh từ mẫu giáo và "vũ khí" tư duy mới

Linh Đan cho biết em bắt đầu học tiếng Anh từ khi còn học mẫu giáo. Ban đầu chỉ học ở mức cơ bản, nhưng càng lớn em càng dành nhiều thời gian hơn cho môn học này và dần hình thành niềm yêu thích.

Đối với Đan, tiếng Anh không chỉ là một môn học mà là một phần của cuộc sống. Ở nhà, cô bạn chủ yếu xem video nước ngoài và duy trì thói quen trò chuyện với em gái bằng ngôn ngữ này.

Theo Đan, việc học tiếng Anh sớm không chỉ giúp em có nền tảng tốt mà còn khiến tự tin hơn khi thuyết trình, nói trước đám đông - cả bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt.

“Em nghĩ tiếng Anh giúp em tự tin hơn rất nhiều, nhất là kỹ năng nói và khả năng trình bày ý tưởng”, em chia sẻ.

Đình Đan từng học tiếng Anh tại một trung tâm khi còn nhỏ, sau đó chủ yếu tự học trong thời gian dài. Đến cuối lớp 7, em mới quay lại học IELTS sau khi thấy một phương pháp mới trên mạng xã hội và chủ động xin bố mẹ đi kiểm tra trình độ.

Tại đây, nữ sinh học được phương pháp làm bài rõ ràng thay vì học thuộc, cũng hình dung ra cách làm bài thi IELTS một cách rõ ràng hơn, biết phải làm gì khi sử dụng tiếng Anh trong học thuật.

“Điều quan trọng nhất là em có được định hướng cụ thể: phải làm gì với từng dạng bài, thay vì chỉ học ý mẫu. Em mô tả bí quyết học mới bằng từ “nhanh" bởi vì nó giúp em suy nghĩ nhanh những ý tưởng ở trong đầu và làm bài kịp thời gian”, Đan nói.

Nhờ đó, kỹ năng viết của em tăng từ 6.0 lên 7.0, còn kỹ năng nói từ 6.0 lên 8.0.

Không áp lực vì thi sớm, coi IELTS là "bước đệm"

Linh Đan biết đến IELTS từ khi học tiểu học nhưng chỉ thực sự quan tâm từ cấp 2, khi thấy nhiều anh chị đạt điểm cao ở độ tuổi rất trẻ. Theo em, việc thi IELTS sớm không tạo áp lực vì chưa gắn với mục tiêu xét tuyển.

Nữ sinh trường Trần Đại Nghĩa thẳng thắn: "Em không cảm thấy áp lực vì em thi với tâm thế thoải mái, không bị gánh nặng điểm số để xét tuyển đại học như các anh chị lớn. Việc học sớm giúp em có một bước đệm vững chắc hơn".

Đặc biệt, kỹ năng tiếng Anh xuất sắc còn hỗ trợ đắc lực cho học tập. Tư duy phân loại thông tin và tập trung vào trọng tâm câu hỏi giúp cô bạn tự tin hơn khi đứng trước đám đông, không chỉ bằng tiếng Anh mà cả tiếng Việt.

Nguyễn Ngọc Linh Đan cảm thấy không áp lực khi thi IELTS từ sớm vì có phương pháp học phù hợp (Ảnh: Nhật Minh).

Anh Trần Thiện Minh - giáo viên trực tiếp hướng dẫn Linh Đan ôn thi, đồng thời là người hai lần đạt IELTS 9.0 - nhận xét nữ sinh là học viên nổi trội so với lứa tuổi. Theo anh, ở độ tuổi cấp THCS, việc theo đuổi IELTS thường gặp nhiều trở ngại nếu thiếu nền tảng và phương pháp phù hợp.

“Ban đầu tôi cũng có chút băn khoăn liệu em có theo kịp chương trình hay không. Nhưng Linh Đan cho thấy khả năng tiếp thu nhanh, tinh thần học tập nghiêm túc và đặc biệt rất kiên trì”, anh Minh chia sẻ.

Nam giáo viên cho biết trong khoảng gần 3 tháng ôn luyện, Linh Đan đã hoàn thiện đồng đều các kỹ năng.

“Điểm mạnh của em là tư duy rõ ràng, biết tập trung vào trọng tâm câu hỏi và có khả năng phát triển ý rất tốt. Thành tích 8.5 IELTS là kết quả xứng đáng cho sự nỗ lực và phương pháp học đúng đắn của em”, anh nói.

Linh Đan cho biết trước mắt em sẽ tập trung vào việc học và kỳ thi chuyển cấp. Trong tương lai, em cân nhắc hướng du học hoặc học tại các trường chuyên trong nước.

Nữ sinh cũng nhắn nhủ các bạn học sinh: “Nếu có thể, nên bắt đầu học tiếng Anh sớm để có bước đệm tốt. Nhưng mỗi người có định hướng khác nhau nên không cần quá áp lực”.