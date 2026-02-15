Giám đốc công ty xe điện lập khống 8,3 tỷ đồng tiền lương để trốn thuế

Ngày 15/2, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Lưu (SN 1963), Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong, cùng kế toán công ty là Vũ Thị Thùy Dương (SN 1980), về tội Trốn thuế.

Theo kết quả điều tra, Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, vận tải hành khách bằng xe điện phục vụ du lịch tại khu vực Sầm Sơn.

Lê Văn Lưu, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong và nữ kế toán bị bắt giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Phương thức kinh doanh của công ty là mua xe điện rồi cho cá nhân thuê lại để tự kinh doanh, lái xe nộp tiền thuê phương tiện và các khoản nghĩa vụ theo thỏa thuận.

Trong năm 2023 và 2024, Lê Văn Lưu đã chỉ đạo Vũ Thị Thùy Dương lập khống hồ sơ chi lương cho 256 lao động là lái xe điện mỗi năm nhưng thực tế không hưởng lương tại công ty. Các đối tượng lập bảng chấm công, thanh toán lương không đúng thực tế nhằm hợp thức hóa chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng số tiền lương kê khống trong 2 năm là hơn 8,3 tỷ đồng, qua đó làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Số tiền trốn thuế được xác định là trên 786 triệu đồng.

Doanh nghiệp còn có hành vi sử dụng chứng từ không hợp pháp liên quan đến chi phí đăng kiểm, kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào trong một số kỳ khai thuế.

Theo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, hành vi lợi dụng việc hạch toán chi phí và sử dụng chứng từ không hợp pháp để giảm nghĩa vụ thuế không chỉ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước mà còn ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn.

Việc kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các vi phạm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, bảo đảm công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước.

Trong thời gian tới, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng cường kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính; nâng cao chất lượng công tố và kiểm sát điều tra, bảo đảm mọi hành vi vi phạm pháp luật đều được xử lý kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.