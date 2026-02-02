Hoa hậu Thanh Thủy, Hương Giang, Tiểu Vy đọ dáng catwalk, ai là vedette?

Tối 1/2, fan concert (buổi hòa nhạc kết hợp giao lưu người hâm mộ) Bắc bling của Hòa Minzy diễn ra tại TPHCM thu hút sự chú ý không chỉ bởi yếu tố âm nhạc mà còn bởi màn trình diễn thời trang quy tụ loạt hoa hậu, á hậu và siêu mẫu đình đám.

Trước câu hỏi của phóng viên Dân trí về việc sắp xếp vị trí trình diễn trong bối cảnh quy tụ nhiều hoa hậu, á hậu, nhà thiết kế Ivan Trần - người thực hiện bộ sưu tập thời trang này - cho biết ngay từ đầu, tinh thần của chương trình không đặt nặng khái niệm first face (mở màn) hay vedette (kết màn).

Đây là một buổi biểu diễn mang tính giao lưu, chung vui cùng Hòa Minzy, nên yếu tố vị trí không được xem là trọng tâm, vì vậy không có ai là vedette.

Hoa hậu Thanh Thủy, Tiểu Vy, Hương Giang, Ngọc Châu, Bùi Xuân Hạnh, Bùi Quỳnh Hoa, Á hậu Mook Ngọc Trai và Á hậu - siêu mẫu Võ Hoàng Yến cùng xuất hiện trên sàn diễn, tạo nên màn hội tụ hiếm thấy. Việc nhiều gương mặt quen thuộc của các đấu trường sắc đẹp cùng sải bước đã mang đến điểm nhấn thị giác đặc biệt cho sự kiện.

Hoa hậu Thanh Thủy mặc một thiết kế corset màu hồng phấn, kết hợp cùng với những chi tiết gắn lông nữ tính và chiếc cánh thiên thần được thực hiện cầu kỳ tôn lên vóc dáng gợi cảm của cô.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy xuất hiện trong thiết kế màu xanh dương, được đính rất nhiều lông vũ ở phần cúp ngực, chân váy và cặp cánh thiên thần. Tổng thể trang phục tạo liên tưởng tới một nàng tiên núi rừng, giúp cô tỏa sáng trên sân khấu.

Hoa hậu Ngọc Châu diện thiết kế cúp ngực và mini juyp màu hồng phấn, điểm nhấn là đôi cánh hình trái tim lộng lẫy.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Universe Vietnam) 2023 Bùi Quỳnh Hoa mặc một thiết kế màu bạc đầy ấn tượng với những khoảng hở táo bạo. Phần đính kết của chiếc váy cùng với đôi cánh được tạo hình như những xoáy nước, thu hút ánh mắt người xem.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Cosmo) 2024 Bùi Xuân Hạnh với đôi cánh trong suốt như một nàng tiên xanh. Thiết kế được cô trình diễn có điểm nhấn là đôi chim được đính kết cầu kỳ ở phần cúp ngực.

Hoa hậu Hương Giang không đeo cánh thiên thần nhưng vẫn nổi bật nhờ chiếc váy được thực hiện cầu kỳ dành riêng cho cô.

Á hậu - siêu mẫu Võ Hoàng Yến khẳng định năng lực làm chủ sân khấu, đồng thời khoe đôi chân dài miên man với thiết kế váy ngắn mang tông màu trắng - vàng.

Á hậu Hoàn vũ (Miss Cosmo) 2024 Mook Ngọc Trai mang đôi cánh kích cỡ cực đại, khiến cô không chỉ chiếm trọn không gian sân khấu mà còn toát lên thần thái của một người mẫu quốc tế.

Các thiết kế được trình diễn thuộc bộ sưu tập Ten on ten của nhà thiết kế Ivan Trần. Bộ sưu tập gồm 20 thiết kế, trong đó 8 thiết kế được giới thiệu tại fan concert Bắc bling, 12 thiết kế còn lại sẽ lần lượt ra mắt trong show cá nhân của Ivan Trần diễn ra vào giữa năm.

Anh Ivan Trần cho biết ý tưởng của bộ sưu tập xoay quanh hình ảnh những cô gái mộng mơ, phóng khoáng, đề cao tinh thần tự do và cá tính. Việc đưa một phần bộ sưu tập lên sân khấu fan concert của Hòa Minzy là cách nhà thiết kế thử nghiệm sự giao thoa giữa thời trang và âm nhạc, khi trang phục được đặt trong bối cảnh biểu diễn giàu cảm xúc, thay vì sàn catwalk truyền thống.

Về quá trình thực hiện, Ivan Trần cho biết thời gian chuẩn bị bộ sưu tập khá gấp, chỉ trong vòng một tháng. Từ giai đoạn làm việc với ê-kíp, thống nhất ý tưởng đến khâu sản xuất, hoàn thiện, anh phải trực tiếp tham gia và giám sát toàn bộ quá trình. Đặc biệt, việc thiết kế trang phục cho các hoa hậu, á hậu đòi hỏi sự chỉn chu và khác biệt, phù hợp với hình ảnh và cá tính riêng của từng người.

Theo nhà thiết kế, có những giai đoạn anh cùng ê-kíp làm việc với cường độ cao, kéo dài tới 18 tiếng mỗi ngày để kịp tiến độ. “Đây là một tháng làm việc rất căng thẳng, bởi số lượng thiết kế nhiều, thời gian ngắn và yêu cầu cao về chất lượng”, Ivan Trần chia sẻ.

Liên quan đến việc sắp xếp trang phục cho từng hoa hậu, á hậu, Ivan Trần cho biết anh phối hợp cùng ê-kíp stylist và Hòa Minzy để lựa chọn thiết kế phù hợp với phong cách, cá tính và vị trí nghề nghiệp của mỗi người. Mục tiêu là để mỗi gương mặt xuất hiện đều có dấu ấn riêng, không bị hòa lẫn hay đặt vào thế so sánh.

Ngoài 8 gương mặt xuất hiện trên sân khấu, nhà thiết kế tiết lộ danh sách khách mời ban đầu dự kiến có khoảng 15-20 nghệ sĩ, người đẹp. Tuy nhiên, do lịch trình cá nhân, nhiều cái tên đình đám không thể góp mặt trong đêm diễn.

Ảnh: Edi Lương