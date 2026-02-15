Chen nhau đấu giá đất vùng ven trước Tết, có lô bị đẩy giá lên 164 triệu/m2

Ngày 8/2, UBND xã Tây Phương (Hà Nội) phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 44 thửa đất thuộc thôn Bình Xá (ký hiệu BP01), khu Đồng Ngà (GD3) và khu Mả Cố (khu X2).

Đây là phiên đấu giá đầu tiên của xã Tây Phương kể từ khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp.

Theo ban tổ chức, 22 thửa đất tại thôn Bình Xá (ký hiệu BP01) đã được đấu giá thành công trong sáng 8/2. Diện tích mỗi thửa từ 69,2m2 đến 117,1m2, giá khởi điểm các lô dao động từ 11.822.000 đồng/m2 đến 18.455.200 đồng/m2.

Khách tham gia bỏ phiếu đấu giá đất (Ảnh: UBND xã Tây Phương).

Hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại phiên đấu giá, tối đa 2 vòng, theo phương thức trả giá lên. Theo đó, giá trúng cao nhất đạt 164.455.200 đồng/m2, gấp gần 9 lần giá khởi điểm và giá trúng thấp nhất là 63.822.000 đồng/m2, gấp 5,4 lần giá khởi điểm.

Buổi chiều 8/2, Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 20 thửa đất tại khu Mả Cố (khu X2) và 2 thửa đất tại khu Đồng Ngà (giai đoạn 3).

Các thửa đất có diện tích từ 68,55m2 đến 150m2, giá khởi điểm từ 10,8 triệu đồng/m2 đến 50,8 triệu đồng/m2. Hình thức và phương thức đấu giá được thực hiện tương tự phiên buổi sáng.

Toàn bộ thửa đất đều được đấu giá thành công, với giá trúng cao nhất đạt 96.839.000 đồng/m2 và giá trúng thấp nhất là 62.839.000 đồng/m2.

Sau đó 1 ngày, Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Sơn Đồng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở với 25 thửa đất thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Tiền Yên - xứ đồng Lòng Khúc (huyện Hoài Đức cũ), nay là xã Sơn Đồng, Hà Nội.

Các thửa đất có diện tích 74,75-148m2, giá khởi điểm hơn 15,6 triệu đồng/m2. Theo quy hoạch, các lô đất được xây dựng tối đa 4 tầng.

Phiên đấu giá tại Lòng Khúc từng "sốt" một thời, thu hút hàng trăm nhà đầu tư (Ảnh: Dương Tâm).

Theo ban tổ chức, lô trúng cao nhất khoảng 102 triệu đồng/m2. Một số thửa đất khác được trả giá trên 90 triệu đồng/m2. Khu đất đấu giá từng gây xôn xao thị trường khi năm 2024, nhiều lô ghi nhận giá trúng vượt 100 triệu đồng/m2.

Hồi tháng 8/2024, phiên đấu giá 19 thửa đất tại khu Lòng Khúc thu hút hơn 500 người và trên 1.500 bộ hồ sơ tham gia, kéo dài gần 20 tiếng. Với mức khởi điểm từ 7,3 triệu đồng/m2, giá trúng đã được đẩy lên gấp nhiều lần. Lô cao nhất trúng với giá 133 triệu đồng/m2, gấp hơn 18 lần giá khởi điểm.

Đến tháng 11/2024, phiên đấu giá 20 thửa đất tiếp theo tại Lòng Khúc ghi nhận mức trúng cao nhất hơn 103 triệu đồng/m2, lô thấp nhất cũng vượt 85 triệu đồng/m2.

Tiếp đến ngày 10/2, UBND xã Kiều Phú phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng 33 thửa đất tại thôn Cấn Thượng và thôn Cấn Hạ (xã Kiều Phú).

Các thửa đất đấu giá có diện tích 98-145m2 với giá khởi điểm 8 triệu đồng/m2. Theo ban tổ chức, 243 hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Kết thúc phiên đấu giá, cả 33 lô đất đã được đấu giá thành công. Trong đó, lô đất có giá thấp nhất là hơn 28 triệu đồng/m2, lô có giá đấu cao nhất là hơn 50 triệu đồng/m2, cao gấp 6,2 lần giá khởi điểm.

Tổng số tiền thu được từ phiên đấu giá là hơn 145 tỷ đồng. UBND xã Kiều Phú cho biết số tiền thu được sẽ được địa phương đầu tư hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của xã trong giai đoạn tới.