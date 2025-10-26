Đình Tú và Ngọc Huyền chụp ảnh cưới tại Nhà hát Kịch Hà Nội

Đình Tú bày tỏ lòng biết ơn ban lãnh đạo nhà hát vì đã tạo điều kiện cho vợ chồng anh thực hiện bộ ảnh cưới như ý. Công việc của hai diễn viên gắn liền với sân khấu, điện ảnh nên đây là kỷ niệm khó quên với họ. Cặp đôi chụp ảnh dưới ánh đèn, rèm sân khấu và hàng ghế khán giả.

Bộ ảnh nhận được nhiều lời khen từ đồng nghiệp, khán giả. Trên trang cá nhân, nam diễn viên chia sẻ bộ ảnh kèm lời nhắn: "Không cần vội vã, nếu có duyên chắc chắn chung đường".

Đình Tú cho biết, đám cưới sẽ diễn ra vào tháng 11. Anh và bà xã Ngọc Huyền đang gấp rút hoàn thiện các kế hoạch cho ngày trọng đại.

Sau hai phim là Cha tôi, người ở lại và Những chặng đường bụi bặm, cặp đôi tạm dừng diễn xuất để chuẩn bị cho ngày vui của mình.

Đình Tú và Ngọc Huyền vướng tin đồn hẹn hò vào năm 2023 khi cùng đóng chung phim Đừng nói khi yêu nhưng cả hai luôn giữ kín chuyện tình cảm, thậm chí từng phủ nhận.

Hai diễn viên né tránh việc công khai mối quan hệ nhưng bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đều biết họ yêu nhau.

Vào tháng 5 năm nay, Đình Tú cầu hôn Ngọc Huyền. Một tháng sau, Ngọc Huyền khoe giấy đăng ký kết hôn, cả hai chính thức được pháp luật công nhận là vợ chồng.

Từ khi công khai chuyện yêu và cưới, Đình Tú thoải mái thể hiện tình cảm với Ngọc Huyền trên mạng xã hội.

Nguyễn Đình Tú sinh năm 1992, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, tham gia diễn xuất trong các bộ phim đình đám của VTV như: Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta, Ghét thì yêu thôi, Hướng dương ngược nắng, Thương ngày nắng về...

Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền sinh năm 1997, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, sau đó bén duyên với phim ảnh. Diễn viên góp mặt trong nhiều dự án như Mặt nạ gương, Chúng ta của 8 năm sau, Đừng nói khi yêu và gần nhất là Cha tôi, người ở lại...

