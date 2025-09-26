Du lịch Mộc Châu, khách mê mẩn chụp ảnh, săn mây ở đồi sim

Bản Suối Bon thuộc xã Vân Hồ (Sơn La) trở thành địa điểm check-in hấp dẫn bên cạnh những điểm đến quen thuộc ở Mộc Châu như đồi chè, thác Dải Yếm, rừng thông bản Áng. Nhiều du khách cho biết, họ đặc biệt yêu thích sự bình yên, thư thái ở nơi đây.

Theo Quang Kiên (một bạn trẻ thường làm các video quảng bá du lịch Sơn La), Suối Bon nằm ở độ cao khoảng 1.000m so với mực nước biển, không khí nơi đây quanh năm mát mẻ. Nơi đây có những đồi cỏ xanh mướt, trải dài quanh những triền đồi tựa như khung cảnh thảo nguyên châu Âu.

Vào tháng 9 hàng năm, Suối Bon bước vào mùa hoa sim tím nên thu hút nhiều tín đồ du lịch.

Hoa nở đồng loạt, tím ngắt thường kéo dài khoảng 3-4 tuần.

Nhiều ngày nay, du khách đã tranh thủ mùa hoa sim ngắn ngủi để tới đây lưu lại những bức hình đẹp nhất.

Theo anh Lê Hải, nhiếp ảnh gia tại Mộc Châu, để có được bức hình đẹp, du khách nên chọn những trang phục sáng màu như trắng, be.

Ngoài ra, du khách có thể tạo dáng cùng các phụ kiện như ô, ghế ngồi hoặc leo lên những chiếc ô tô để có góc chụp đẹp hoặc cận với hoa nhất.

Đến đây, du khách không chỉ được đắm mình trong sắc tím mộng mơ mà còn có cơ hội săn mây lúc sáng sớm. Theo Quang Kiên, thời gian săn mây đẹp nhất tại đồi sim Suối Bon là khoảng từ 5 đến 8h sáng, du khách nên đi sớm 5h có mặt tại đây để đón được bình minh và biển mây cùng lúc.

Hiện tại, khu vực suối Bon chưa có dịch vụ ăn uống hay lưu trú một cách chuyên nghiệp. Du khách có thể lựa chọn nghỉ tại trung tâm Mộc Châu sau đó di chuyển bằng ô tô hay xe máy đến Suối Bon để trải nghiệm ngắm hoa, săn mây.

"Từ trung tâm Mộc Châu, bạn chỉ cần chạy khoảng 25km theo quốc lộ 6 là tới. Trên bản đồ điện tử, gõ "đồi sim săn mây Suối Bon” sẽ có chỉ dẫn cụ thể", Quang Kiên chia sẻ.

Từ địa điểm này, du khách có thể thuận tiện di chuyển đến các điểm tham quan nổi tiếng khác của Mộc Châu mà không tốn quá nhiều thời gian.

Ảnh: Quang Kiên, Lê Hải