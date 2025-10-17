Windows 11 tích hợp sâu AI, cho phép điều khiển máy tính bằng giọng nói

Microsoft đã chính thức “khai tử” hệ điều hành Windows 10 và đang nỗ lực tìm cách lôi kéo người dùng chuyển sang sử dụng Windows 11. Một trong những trọng tâm của chiến lược này là tích hợp sâu các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ điều hành mới.

Microsoft cho biết trong thời gian tới, hãng sẽ bổ sung hàng loạt tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các bản cập nhật của Windows 11, hướng tới mục tiêu biến hệ điều hành này thành một “máy tính AI” thực thụ.

Những cải tiến này nhằm giúp người dùng khai thác hiệu quả hơn các công cụ và trải nghiệm thông minh được tích hợp sẵn trong Windows 11.

Microsoft muốn biến máy tính chạy Windows 11 trở thành những chiếc máy tính AI (Ảnh: Microsoft).

Tính năng nổi bật nhất trong loạt nâng cấp mới của Windows 11 là trợ lý ảo Copilot Voice, cho phép người dùng điều khiển máy tính bằng giọng nói. Không chỉ tiếp nhận lệnh, Windows 11 còn có thể phản hồi và trò chuyện lại với người dùng bằng giọng nói tự nhiên.

“Chúng tôi tin rằng việc chuyển đổi sang điều khiển bằng hội thoại sẽ mang tính cách mạng, tương tự như sự ra đời của chuột và bàn phím, mở ra những khả năng hoàn toàn mới cho người dùng máy tính”, ông Yusuf Mehdi, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc Tiếp thị tiêu dùng của Microsoft, chia sẻ.

Với bản cập nhật mới, người dùng chỉ cần nói “Hey, Copilot” để kích hoạt trợ lý ảo AI trên Windows 11, sau đó nêu yêu cầu để Copilot thực hiện các tác vụ như mở ứng dụng, tóm tắt nội dung trang web, xử lý file hoặc hỗ trợ công việc văn phòng.

Microsoft cho biết Copilot có thể “đọc hiểu” nội dung hiển thị trên màn hình (với sự cho phép của người dùng) để cung cấp thông tin liên quan. Ví dụ, khi xem một video, người dùng có thể hỏi Copilot về mẫu xe, dòng điện thoại hoặc nhân vật xuất hiện trong đó; AI sẽ tự động phân tích khung hình và đưa ra câu trả lời.

Bên cạnh đó, Copilot còn hỗ trợ các thao tác quản lý file thông minh như gộp ảnh, xóa ảnh trùng lặp hoặc tóm tắt nội dung chỉ bằng một câu lệnh thoại. Tất cả quá trình xử lý được thực hiện trong môi trường an toàn, bảo đảm quyền riêng tư, và người dùng có thể can thiệp khi kết quả không đúng mong muốn.

Theo Microsoft, Copilot trên Windows 11 hỗ trợ tới 40 ngôn ngữ khác nhau, giúp người dùng dễ dàng tương tác bằng giọng nói hoặc nhập văn bản khi không tiện nói, chẳng hạn tại văn phòng hoặc nơi công cộng.

Với bước tiến này, Microsoft kỳ vọng Windows 11 sẽ trở thành một “máy tính AI” đúng nghĩa, mang lại trải nghiệm cá nhân hóa và trực quan hơn cho người dùng toàn cầu.

Giới thiệu về điều khiển trợ lý ảo Copilot trên Windows 11 bằng giọng nói (Video: Microsoft).

Microsoft là một trong những hãng công nghệ đầu tư mạnh vào lĩnh vực AI và hãng đang muốn trang bị những tính năng AI mới nhất đến cho người dùng cá nhân cũng như doanh nghiệp, một động thái nhằm lôi kéo thêm người dùng và các khách hàng.

Microsoft được đánh giá là đi trước Apple khi tích hợp ngày càng nhiều các tính năng AI vào Windows, trong khi Apple vẫn chưa thể thực hiện điều tương tự với hệ điều hành Mac.

Những người tham gia chương trình Windows Insider sẽ được thử nghiệm sớm các tính năng AI được tích hợp vào Windows 11, trước khi Microsoft chính thức phát hành các tính năng này đến người dùng toàn cầu trong thời gian tới.