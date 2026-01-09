Nhiều người dân ở Thanh Hóa được thăm khám tại ngày hội sức khỏe cộng đồng

Các dược sĩ của Pharmacity cùng các bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tầm soát sức khỏe cho người dân (Ảnh: BTC).

Chung tay vì sức khỏe bền vững của cộng đồng

Chương trình là kết quả của sự đồng hành giữa các đơn vị cùng chung cam kết vì sức khỏe cộng đồng, kết hợp nguồn lực, kinh nghiệm và chuyên môn để triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe thiết thực cho người dân địa phương. Thông qua sự hợp tác này, chương trình hướng tới việc nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe chủ động, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp, qua đó góp phần giảm áp lực cho hệ thống y tế và cải thiện chất lượng sống của cộng đồng.

Khoảng 300 người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được thăm khám tổng quát, tư vấn sức khỏe răng miệng và tầm soát sớm các vấn đề sức khỏe thường gặp. Bên cạnh hoạt động khám, chương trình còn tổ chức tọa đàm chuyên đề với sự tham gia của đội ngũ bác sĩ nhằm cung cấp kiến thức về nhận biết triệu chứng đau và tình trạng răng ê buốt, qua đó hỗ trợ người dân nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Đồng thời, các phần quà chăm sóc sức khỏe và răng miệng thiết thực cũng đã được trao tặng, góp phần khuyến khích duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe hằng ngày cho người dân tham gia chương trình.

Người dân tham gia được kiểm tra sức khỏe răng miệng và tìm hiểu cách chăm sóc răng miệng tại nhà (Ảnh: BTC).

Chia sẻ cùng mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đại diện các đơn vị tham gia chương trình đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp giữa doanh nghiệp, cơ sở y tế và đối tác chuyên môn trong việc đưa kiến thức và dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân.

Đại diện Pharmacity chia sẻ: “Với vai trò là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực bán lẻ dược phẩm, chúng tôi không chỉ tập trung cung ứng thuốc chính hãng, chất lượng cho người dân, mà còn chú trọng vào các chương trình nâng cao nhận thức về sức khỏe và lối sống bền vững của cộng đồng. Qua đó, người tiêu dùng được trang bị kiến thức cần thiết để chủ động chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện, góp phần thúc đẩy sức khỏe cộng đồng một cách lâu dài”.

Ở góc độ chuyên môn y tế, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Các hoạt động thăm khám, tư vấn và chia sẻ kiến thức giúp người dân nhận biết sớm các vấn đề sức khỏe, từ đó chủ động phòng ngừa và chăm sóc đúng cách. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa sẵn sàng đồng hành cùng các đơn vị trong những chương trình mang ý nghĩa thiết thực, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và chất lượng sống cho cộng đồng”.

Các chuyên gia của Haleon cùng bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe răng miệng tới người dân (Ảnh: BTC).

Cùng chung định hướng đó, đại diện Haleon Việt Nam nhấn mạnh: “Giảm đau và tình trạng răng ê buốt là những vấn đề sức khỏe phổ biến, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hằng ngày của nhiều người. Thông qua chương trình, Haleon mong muốn phối hợp cùng Pharmacity và các đơn vị y tế để cung cấp thông tin khoa học, giúp người dân hiểu rõ nguyên nhân, cách nhận biết và chủ động chăm sóc sức khỏe răng miệng cũng như kiểm soát cơn đau hiệu quả. Chúng tôi tin rằng việc nâng cao nhận thức từ sớm sẽ góp phần cải thiện chất lượng sống và sức khỏe cộng đồng một cách bền vững”.

Nhiều đơn vị cùng đồng hành chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Với hơn 14 năm hình thành và phát triển, Pharmacity đã khẳng định vị thế là một trong những chuỗi nhà thuốc được tin cậy và nhận diện rộng rãi tại Việt Nam, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của hàng triệu người dân trên cả nước. Sở hữu mạng lưới gần 1.000 nhà thuốc đạt chuẩn GPP cùng đội ngũ gần 5.000 dược sĩ chuyên môn cao, Pharmacity mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao và trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho khách hàng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa được thành lập từ năm 1899, là đơn vị đạt danh hiệu “Anh hùng lao động”, bệnh viện hạng I quy mô 1.400 giường bệnh. Đây là trung tâm y tế hiện đại với nguồn nhân lực chất lượng cao, tiên phong trong các kỹ thuật chuyên sâu như ghép thận, can thiệp mạch và triển khai bệnh án điện tử.

Là công ty chuyên biệt về chăm sóc sức khỏe hàng ngày, Haleon tập trung nghiên cứu và đổi mới vào việc cải thiện sức khỏe người tiêu dùng. Haleon cung cấp các giải pháp tin cậy, dễ tiếp cận giúp giảm áp lực cho hệ thống y tế và hỗ trợ cộng đồng chủ động quản lý sức khỏe toàn diện.