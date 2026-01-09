Tổng thống Mỹ: Đạo đức cá nhân là điều duy nhất kiềm chế quyền lực của tôi

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong một cuộc phỏng vấn mới được công bố với New York Times, Tổng thống Donald Trump cho biết giới hạn duy nhất đối với quyền lực của ông với tư cách là Tổng thống Mỹ là “đạo đức” và “suy nghĩ” của chính ông.

“Có một điều. Đó là đạo đức của chính tôi. Suy nghĩ của chính tôi. Đó là điều duy nhất có thể ngăn tôi lại”, ông Trump cho biết.

“Tôi không cần luật pháp quốc tế. Tôi không tìm cách làm hại người khác”, ông Trump nói thêm.

Khi được hỏi liệu chính quyền của ông có cần tuân thủ luật pháp quốc tế hay không, ông thừa nhận: “Tôi có”. Tuy nhiên, ông cũng làm rõ rằng chính ông sẽ là người quyết định khi nào những ràng buộc đó được áp dụng đối với Mỹ. “Điều đó phụ thuộc vào định nghĩa của bạn về luật pháp quốc tế là gì”, ông Trump lý giải.

Khi được hỏi về khả năng ân xá cho một số cá nhân bị truy tố tại Mỹ, trong đó có Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Tổng thống Trump đã nói rõ rằng ông “không có ý định ân xá” cho những người được nhắc đến.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vấp phải chỉ trích từ nhiều nước, trong đó có Nga và Trung Quốc, về việc mở chiến dịch đột kích vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Maduro cùng vợ ông.

Nga và Trung Quốc cảnh báo hành động của Mỹ với Venezuela là vi phạm luật pháp quốc tế và xâm phạm chủ quyền của Venezuela. Hai nước cũng kêu gọi Mỹ trả tự do cho Tổng thống Maduro và vợ ông.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cáo buộc các hành động của Mỹ chống lại Venezuela, bao gồm việc bắt giữ Tổng thống Maduro, là hành động xâm phạm lãnh thổ. Ông cũng cảnh báo đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế.

Ông Medvedev cho rằng, thế giới cần các cơ chế thực sự và hiệu quả như một phần của luật pháp quốc tế có thể đảm bảo cuộc sống bình yên, an toàn cho hàng tỷ người trên Trái đất.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng lên tiếng kêu gọi tất cả các quốc gia tuân thủ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Liên hợp quốc. Ông nói rằng "các cường quốc lớn nên làm gương", nhưng không nêu đích danh Mỹ.

Ngoại trưởng Trung Quốc cáo buộc Mỹ hành động như "thẩm phán thế giới" khi bắt giữ Tổng thống Venezuela, đưa ra xét xử tại New York, cho rằng việc này thử thách giới hạn nỗ lực ngoại giao của Bắc Kinh.

Ngày 3/1, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto cho biết Mỹ đã tấn công các cơ sở dân sự và quân sự tại thủ đô Caracas, gọi hành động của Washington là xâm phạm quân sự. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại Venezuela.

Sau đó, Tổng thống Trump xác nhận Mỹ đã tiến hành cuộc không kích, đồng thời tuyên bố Tổng thống Maduro cùng vợ đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước. Họ được chuyển tới một cơ sở giam giữ ở Brooklyn, phía nam New York.

Ngày 5/1, ông Maduro và vợ đã ra hầu tòa tại Tòa án Liên bang Khu vực phía Nam New York. Giới chức Mỹ cáo buộc họ có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. Vợ chồng Tổng thống Maduro đã tuyên bố không nhận tội.