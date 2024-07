Những dự án với giá đồn đoán gần 1 tỷ đồng/m2 tại TPHCM giờ ra sao?

Thị trường căn hộ hạng sang và siêu sang đã rộ lên tại TPHCM từ cách đây 5-6 năm. Khi đó, nhiều dự án hạng sang được giới thiệu ra thị trường với giá 200-300 triệu đồng/m2 trở lên, tập trung nhiều tại các tuyến đường trung tâm quận 1.

Đến nay, thị trường vẫn xuất hiện nhiều dự án căn hộ có mức giá cao. Nhiều năm nay, phân khúc cao cấp, hạng sang vẫn gần như áp đảo nguồn cung thị trường, như báo cáo của nhiều đơn vị nghiên cứu và Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA).

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA - cho rằng 70% nguồn cung nhà ở tại thành phố vẫn tập trung ở những phân khúc giàu có này, trong khi sản phẩm cho người có thu nhập thấp, trung bình vẫn còn khiêm tốn, thậm chí "tuyệt chủng".

Trong hành trình nở rộ của sản phẩm không dành cho số đông, một vài dự án được đồn đoán có mức giá rất cao, thậm chí lên tới cả tỷ đồng/m2. Hai dự án nổi bật trong phân khúc hạng sang và siêu sang mà nhiều năm qua không có sản phẩm "vượt mặt" về giá là The Spirit of Saigon và IFC One Saigon.

The Spirit of Saigon "đứng hình", chủ đầu tư gia hạn được gói trái phiếu 10.000 tỷ đồng

Dự án One Central Saigon (tên mới The Spirit of Saigon) từng gây xôn xao thị trường với giá đồn đoán khoảng 25.000-30.000 USD/m2, tương đương 650-800 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, mức giá mới chỉ dừng lại ở mức độ đồn đoán vì bao nhiêu năm qua, dự án chưa thể được hoàn thành.

The Siprit of Saigon có vị trí vô cùng đắc địa, sở hữu mặt tiền 4 đường: Phạm Ngũ Lão - Calmette - Lê Thị Hồng Gấm - Phó Đức Chính, giữa "trung tâm của trung tâm" quận 1 và gần những địa danh nổi tiếng như Bảo tàng Mỹ thuật, ga Bến Thành, Công viên 23/9.

Thiết kế công trình gồm 2 tòa tháp được nối với nhau bằng khối đế và bố trí cách xa nhau. Tòa tháp phía Tây cao 55 tầng, bao gồm các tầng văn phòng cho thuê ở nửa dưới và khách sạn ở nửa trên. Tháp phía Đông cao 48 tầng bao gồm các căn hộ với dịch vụ cung cấp bởi khu khách sạn thông qua kết nối phần đế và tầng hầm.

The Spirit of Saigon ở vị trí đắc địa, đối diện chợ Bến Thành (Ảnh: Hải Long).

Dự án được chấp thuận đầu tư từ năm 2013, diện tích 8.537m2, được khởi công và dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Tuy nhiên, đến năm 2018, dự án mới xong phần cọc móng và 6 tầng hầm, được nghiệm thu.

Theo Bitexco, đây là công trình đầu tiên xây 6 tầng hầm và trên thế giới cũng hiếm có dự án làm từng đó tầng hầm. Do đó, dự án đã gặp những khó khăn phức tạp kéo dài không thể tránh khỏi, bao gồm cả nguyên nhân khách quan và chủ quan để thi công xong 6 tầng hầm.

Khoảng năm 2018-2019, dự án có giai đoạn tạm thời dừng thi công. Trong thời gian này, pháp nhân trên giấy chứng nhận dự án được đổi từ Tập đoàn Bitexco (công ty mẹ) sang Công ty TNHH Saigon Glory (công ty con 100% vốn sở hữu của Tập đoàn Bitexco). Bitexco sau đó cũng giải thích việc dừng thi công để tái cấu trúc từ công ty mẹ sang công ty con, do vậy cần có thời gian để các cơ quan quản lý nhà nước, ngân hàng… thẩm định và thực hiện các quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Cuối năm 2019, dự án một lần nữa được nhà thầu Coteccons tái khởi công, thi công 10 tầng khối đế của dự án. Lúc này, dự án dự kiến được bàn giao trong 10 tháng (đến tháng 8/2020).

Đầu năm 2020, Sở Xây dựng TPHCM có văn bản xác nhận cho 214 căn hộ thuộc dự án đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, Bitexco tuyên bố chưa đưa các căn hộ này ra mở bán (tháng 3/2020).

Chủ đầu tư cũng lên kế hoạch triển khai xây dựng khối tháp từ cuối năm 2020 và phấn đấu hoàn thành dự án vào đầu năm 2023, dù thời hạn cho phép đến năm 2024. Tuy nhiên đến nay, dự án đã dừng thi công nhiều tháng qua và chưa có dấu hiệu khởi động trở lại.

Dự án này cũng từng "qua tay" Masterise Homes và Viva Land (liên quan Vạn Thịnh Phát) nhưng sau đó đều "biến mất".

Qua nhiều năm, The Spirit of Saigon vẫn chưa hoàn thiện (Ảnh: Hải Long).

Để thực hiện dự án này, chủ đầu tư Công ty TNHH Saigon Glory thuộc Tập đoàn Bitexco đã phát hành 10 đợt trái phiếu với giá trị 10.000 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện nghĩa vụ với trái chủ, Saigon Glory dính "lùm xùm" khi chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán và một phần dự án bị đề nghị đưa ra để xử lý tài sản bảo đảm.

Mới đây, vào tháng 2, Saigon Glory đã công bố gia hạn thành công 10.000 tỷ đồng trái phiếu trên, thời gian gia hạn thêm 1-2 năm. Dự án vẫn "án binh bất động", ngừng thi công từ nhiều năm nay và trễ hẹn theo cam kết hồi năm 2020 là hoàn thành vào cuối năm 2022 - đầu năm 2023.

IFC One Saigon "long đong" sau 17 năm

Một dự án khác cũng từng có mức giá đồn đoán khoảng 1 tỷ đồng/m2 vào năm 2022 là Saigon One Tower (tên mới IFC One Saigon). Được khởi công xây dựng từ năm 2007, Saigon One Tower có chiều cao theo thiết kế là 195m (41 tầng), từng trong top 10 tòa nhà cao nhất Việt Nam và top 3 tòa nhà cao nhất TPHCM sau Bitexco Financial Tower và Vietcombank Tower (khi chưa có Landmark 81).

Dự án tọa lạc góc đường Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt, dự án từng được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc của thành phố hoa lệ với vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng.

Ban đầu, dự án do Công ty cổ phần Sài Gòn One Tower làm chủ đầu tư, liên doanh của Công ty cổ phần M&C, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Saigontourist, Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đông Á và Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ. Dự án dự kiến được hoàn thành năm 2009 nhưng đến năm 2011 thì dự án dừng thi công dù đã được hoàn thiện phần thô.

Toàn bộ dự án này từng là tài sản thế chấp cho khoản vay tín dụng tính cả gốc và lãi đến năm 2017 hơn 7.000 tỷ đồng tại MSB và DongA Bank, trở thành khoản nợ xấu, thuộc một vụ án hình sự, đã được Công ty Quản lý Tài sản (VAMC) thu giữ năm 2017.

Từ đó đến nay, dự án trải qua nhiều lần "giông gió". Năm 2019, VAMC từng công bố sẽ đem đấu giá dự án với giá khởi điểm 6.110 tỷ đồng nhưng đến nay chưa thực hiện.

IFC One Saigon đã trải qua 17 năm kể từ khi được chấp thuận nhưng đến nay chưa thể hoàn thiện (Ảnh: Kim Ngọc).

Năm 2021, Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Viva Land xuất hiện với cái tên là đơn vị quản lý và phát triển dự án. Dự án cũng được đổi tên thành IFC One Saigon, biển hiệu bên ngoài "The one the only", thể hiện giá trị "là một là duy nhất".

Sau khi về tay Viva Land, IFC One Saigon được thay toàn bộ lớp kính bên ngoài. Khi đó, nhiều thông tin cho rằng dự án được tái khởi động. Tuy nhiên, thực tế là công trình đã ngưng thi công nhiều năm dẫn đến khả năng các khung kính chịu lực kém, gây mất an toàn cũng như ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Vì vậy, TPHCM cho phép chủ đầu tư lắp khung kính mới nhằm chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn cho người dân và phải xong trước 1/9/2022. Các hạng mục khác, chủ đầu tư không được làm vì hiện dự án này đang chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Đến nay, dự án này vẫn "đứng hình", là khối sắt thép sau 17 năm, trải qua nhiều đời chủ đầu tư. Số phận dự án vẫn bị bỏ ngỏ.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn - nói những dự án này không được triển khai liên tục, bị gián đoạn phần lớn liên quan câu chuyện pháp lý và năng lực của chủ đầu tư.

Về mức giá căn hộ 200-500 triệu đồng/m2 hay 1 tỷ đồng/m2, ông Tuấn cho rằng đơn vị phát triển dự án đã nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu, số lượng cạnh tranh, tiềm năng vị trí... Dù mức giá có cao hơn thu nhập hiện tại của người dân nhưng vẫn có một lượng khách hàng nhất định. "Mức giá trên không "ảo", nó phục vụ cho một nhóm khách hàng có nhu cầu khác biệt với thị trường", ông Tuấn nói.

Trên thế giới, những căn hộ 10-20 triệu USD/m2 không phải hiếm. Tại Việt Nam, khi thu nhập người dân ngày càng tăng, số lượng triệu phú ngày một nhiều thì phân khúc căn hộ hạng sang, siêu sang luôn có lượng người quan tâm, nhu cầu vẫn luôn tồn tại. Trên thực tế, một số dự án hạng sang, hàng hiệu tại trung tâm quận 1 đã được triển khai và bán hết, chứng tỏ phân khúc này có một lượng khách hàng thực quan tâm và rót tiền.