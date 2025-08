Bất động sản phía Nam trở lại đường đua sau sáp nhập địa giới hành chính

Nguồn cung cải thiện, chủ đầu tư ra hàng đồng loạt

Khảo sát của phóng viên báo Dân trí cho thấy sau sáp nhập tỉnh thành, thị trường bất động sản liền kề TPHCM như Long An nhộn nhịp các dự án được giới thiệu, chào bán ra thị trường, ở nhiều phân khúc khác nhau.

Tập đoàn Vingroup đang triển khai dự án gần 200ha tại Long An (nay là Tây Ninh) gần đường Vành đai 3, Vành đai 4. Chủ đầu tư cho biết đã bán 2.000 căn thấp tầng trong vòng 24 giờ và toàn bộ giỏ hàng thuộc chính sách đặc quyền Vin32 của dự án này.

Cũng nằm ở mặt tiền đường Vành đai 4, dự án The Solia được Solia Group cùng Casa Holdings giới thiệu ra thị trường. Theo chủ đầu tư, dự án này là bước khởi đầu trong chiến lược phát triển dài hạn với quỹ đất tại TPHCM (Bình Chánh) và khu vực vệ tinh như Long An (cũ), Tây Sài Gòn.

Chủ đầu tư Thắng Lợi Group rục rịch ra mắt dự án The Win City hơn 13ha tại Đức Hòa, Long An (cũ). Dự án này góp phần mở rộng danh mục triển khai sản phẩm của Thắng Lợi Group tại thị trường phía Tây TPHCM, trước đó là The Sol City (105ha), The Diamond City (hơn 12ha)...

Chủ đầu tư Nam Long gần đây cũng động thổ khu căn hộ cao tầng Solaria Rise thuộc đại đô thị Waterpoint (Bến Lức, Long An cũ), dự kiến cung cấp gần 700 căn hộ ra thị trường. Theo kế hoạch, cụm căn hộ Solaria khoảng 4.000 căn sẽ được triển khai tại đô thị này.

Các chủ đầu tư tích cực "vào mùa" triển khai dự án (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Không chỉ Long An (cũ), khu vực Bình Dương (cũ), Đồng Nai (cũ) cũng ghi nhận hàng loạt dự án được ra mắt, mở bán.

Tập đoàn An Gia chào bán dự án The Gió; TT Capital cùng đối tác Nhật Bản bán căn hộ tại TT Avio; C-Holdings bán sản phẩm dự án The Felix; TV Holdings cùng các đối tác chiến lược ra mắt dự án Fresia Riverside, Phát Đạt bán căn hộ trong dự án La Pura mặt tiền Quốc lộ 13...

Nhận định về thị trường, bà Trịnh Thị Kim Liên - Giám đốc Kinh doanh Dat Xanh Services - nói các chủ đầu tư đang tích cực "vào mùa" triển khai dự án, chủ động bắt nhịp thị trường và đẩy mạnh hoạt động đầu tư cũng như M&A quỹ đất. Nhiều chủ đầu tư đã dần được khơi thông về dòng tiền và nguồn vốn, đồng thời áp lực tài chính cũng được giảm nhẹ, một số dự án đã được gỡ vướng pháp lý.

“Đa số chủ đầu tư đã vượt qua giai đoạn tái cấu trúc, sẵn sàng bước vào giai đoạn mở rộng hoạt động theo đà phục hồi của thị trường, với sự tham gia của một số chủ đầu tư mới có tiềm lực tài chính dồi dào”, bà Liên nhấn mạnh.

Hoạt động mở bán mới nhộn nhịp từ các chủ đầu tư được kỳ vọng "lấp đầy khoảng trống" nguồn cung mà khu vực lõi TPHCM đang thiếu hụt gần đây. Theo báo cáo từ CBRE Việt Nam, trong nửa đầu năm, nguồn cung căn hộ tại TPHCM thấp nhất trong 10 năm trở lại đây, chưa thực sự phục hồi dù đã được gỡ vướng pháp lý.

Trong khi đó, xu hướng dự án được triển khai ở các thị trường thay thế như Bình Dương, Long An (cũ) không mới nhưng ngày càng rõ nét. CBRE chỉ ra trong nửa đầu năm, nguồn cung căn hộ mới tại Bình Dương cao gấp 6 lần TPHCM, đạt gần 8.300 căn; bất động sản liền thổ tại Long An cao gấp 33 lần TPHCM, đạt gần 4.400 căn.

Bà Dương Thùy Dung - Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam - nhận xét các dự án nhà ở mở bán mới này nằm cách trung tâm thành phố từ 25-35km, trong đó một số dự án nổi bật quy mô lớn được phát triển dưới dạng đô thị đa chức năng. Từ đó, nhu cầu giãn dân về phía các khu vực vùng ven sẽ được đẩy mạnh khi dự án cùng các tiện ích đô thị, hạ tầng kết nối hoàn thành và đi vào hoạt động.

Nửa cuối năm sẽ ra sao?

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản nửa cuối năm nay sẽ tiếp tục được “hâm nóng” bởi các dự án liền kề TPHCM, nơi có quỹ đất, được đầu tư hạ tầng ngày càng thuận tiện hơn.

Hàng loạt dự án hạ tầng lớn đang được triển khai quanh TPHCM và khu vực lân cận, như Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Bến Lức - Long Thành, mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành... Chuyên gia kỳ vọng hạ tầng liên vùng giúp giãn dân, khơi thông được nguồn cung nhà ở, tái kích hoạt thị trường trong trung và dài hạn

Bà Dương Thùy Dung cho rằng nửa cuối năm, nguồn cung nhà ở mới tại TP HCM vẫn còn hạn chế với khoảng hơn 6.000 căn hộ và hơn 800 căn nhà thấp tầng mở bán mới. Thay vào đó, nguồn cung mới tại các khu vực liền kề như Bình Dương, Long An và Đồng Nai (cũ) sẽ dồi dào hơn, chiếm gần 70% tổng nguồn cung nhà ở mở bán mới trong năm nay của khu vực TPHCM mở rộng.

Cũng theo bà Dung, giá bán căn hộ và nhà liền thổ tại các khu vực liền kề thấp hơn TPHCM (cũ) lần lượt khoảng 50% và 80% tính tại quý II. Cùng với nguồn cung tương lai dồi dào hơn thì dư địa tăng giá tại các thị trường này còn rất lớn, dự kiến mức tăng giá bán sơ cấp trung bình trong 3 năm tới đạt 9-11%/năm cho căn hộ và tăng 6-12%/năm cho nhà liền thổ.

Đồng quan điểm, ông Võ Hồng Thắng - Phó tổng giám đốc DKRA Group - nói các khu vực Long An, Bình Dương, Đồng Nai (cũ) có thể sẽ duy trì vị thế chủ lực nguồn cung của thị trường đất nền, căn hộ.

Trong đó, với phân khúc căn hộ, nguồn cung quý III sẽ đạt khoảng 9.000-11.000 căn, tập trung chủ yếu ở TPHCM và Bình Dương (cũ). Sản phẩm cao cấp giữ vị thế chủ đạo tại TPHCM (cũ), trong khi trung cấp và bình dân dẫn dắt nguồn cung mới tại khu vực vùng ven.

Cũng theo ông Thắng, các luật, thông tư, nghị định mới được áp dụng từ ngày 1/7 và động thái duy trì lãi suất cho vay ở mức thấp sẽ tiếp tục là những yếu tố ảnh hưởng tích cực lên sức cầu thị trường.

Mặt bằng giá có xu hướng tăng nhẹ tại những khu vực được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ thông tin sáp nhập địa giới hành chính. Các chủ đầu tư cũng linh hoạt điều chỉnh phương thức thanh toán, chính sách bán hàng, quà tặng mở bán, hỗ trợ lãi suất… nhằm kích cầu thị trường.