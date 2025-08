Thị trường xuất hiện nghịch lý, cả hàng tồn kho và giá chung cư đều tăng?

Tồn kho chung cư tăng mạnh

Theo báo cáo về nhà ở và thị trường bất động sản của Bộ Xây dựng, lượng tồn kho bất động sản tại các dự án trong quý II là gần 25.294 sản phẩm, tăng hơn 8% so với quý trước và tăng gần 48% so với cùng kỳ. Tồn kho này được hiểu là số lượng bất động sản của dự án đủ điều kiện đưa vào giao dịch theo quy định của pháp luật nhưng chưa giao dịch trong kỳ báo cáo.

Trong đó, chung cư tồn kho 3.287 sản phẩm, tăng hơn 40% so với quý trước và tăng gần 10% so với cùng kỳ. Đất nền tồn kho 11.717 sản phẩm, tăng nhẹ so với quý trước nhưng tăng 66% so với cùng kỳ. Đối với nhà ở riêng lẻ tồn kho 10.290 sản phẩm, tăng gần 10% so với quý trước.

Như vậy, tồn kho sản phẩm của các phân khúc bất động sản đều có xu hướng tăng lên trong quý vừa qua. Trong đó, chung cư có tỷ lệ tồn kho tăng mạnh nhất là 40% so với quý trước. Tuy nhiên, một nghịch lý xảy ra, dù tồn kho, nguồn cung tăng mạnh nhưng giá chung cư vẫn tiếp tục leo thang.

Cụ thể, Theo Bộ Xây dựng, quý vừa qua, dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện đưa vào kinh doanh là có 87 dự án, quy mô 20.893 căn, tăng 19,2% so với quý trước và tăng 45,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Một khu chung cư tại Hà Nội (Ảnh minh họa: Tuấn Minh).

Về giá bán, tại Hà Nội, giá chung cư trung bình đạt 80 triệu đồng/m2, tăng 5,6% so với quý trước. Tại TPHCM giá chung cư trung bình đạt 89 triệu đồng/m2.

Còn theo báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), giá bán trung bình chung cư tại Hà Nội trong quý vừa qua đạt mức trung bình 75,5 triệu đồng/m2, tăng khoảng 7,7% so với quý trước.

Đà tăng giá chủ yếu đến từ việc các chủ đầu tư tiếp tục chào bán hàng tồn kho với mức giá điều chỉnh tăng lên. Mặt bằng giá chung cư thứ cấp tại Hà Nội cũng tăng trở lại bất chấp việc thanh khoản không có nhiều cải thiện.

Giá tiếp tục tăng do đâu?

Lý giải về việc chung cư tồn kho tăng nhưng giá tiếp tục đi lên, ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) - cho rằng, nguồn cung chung cư cũng đã tăng trong thời gian qua nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.

Bên cạnh đó, phần lớn nguồn cung mới tiếp tục được hoàn thiện ở mức tiêu chuẩn cao với chi phí đầu tư, chi phí đất đai tăng cao. Với mức chi phí đầu tư cao như hiện nay, mặt bằng giá chung cư sơ cấp vẫn tiếp tục đi lên.

Tuy nhiên, cung, cầu trên thị trường chung cư đang bị mất cân đối nghiêm trọng. Trong khi người dân có nhu cầu thực muốn mua căn hộ vừa túi tiền thì nguồn cung mới của thị trường hầu hết đều là sản phẩm cao cấp với mức giá 80 triệu đồng/m2.

Theo bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc cấp cao của Savills Hà Nội - sở dĩ giá bán sơ cấp trung bình trong quý vừa qua tiếp tục tăng dù nguồn cung dồi dào là bởi các dự án được tung ra thị trường đều là những dự án có vị trí tốt và định vị sản phẩm ở phân khúc cao cấp. Hơn nữa, trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, chi phí phát triển cao, nhiều chủ đầu tư lựa chọn tối ưu giá trị thương mại.

Về cơ cấu người mua trên thị trường, bà Hằng cho biết, trong quý vừa qua, nhóm người mua để ở thật vẫn hiện diện, song tỷ trọng các nhà đầu tư tiếp tục chiếm ưu thế. “Mặt bằng giá căn hộ hiện nay ở ngưỡng cao, khiến nhu cầu ở thực có phần thu hẹp”, bà Hằng nói.