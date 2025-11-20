Khu đất "kim cương" bỏ hoang hơn 20 năm ở Nha Trang sắp được đấu giá

Tháng 11, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất 48-48A đường Trần Phú (khoanh đỏ), phường Nha Trang.

Nhiều người cho rằng khu đất này có vị trí “kim cương” ở Nha Trang, khi sở hữu hai mặt tiền đường Trần Phú và đường Nguyễn Thị Minh Khai, đối diện quảng trường 2 Tháng 4, kế bên Trung tâm Hội nghị 46 Trần Phú và chỉ cách bãi biển hơn 50m.

Từ góc nhìn trên cao, khu đất 48-48A đường Trần Phú hiện rõ giữa khu vực đã kín công trình, riêng lô đất này bị bỏ hoang 20 năm, cây cối mọc um tùm.

Theo phương án được duyệt, khu đất có diện tích hơn 3.640m2, thuộc loại đất thương mại - dịch vụ. Mục đích sử dụng là xây dựng tổ hợp thương mại, dịch vụ du lịch cao cấp.

Nhà nước sẽ cho thuê khu đất này với hình thức đấu giá quyền sử dụng, thu tiền một lần cho toàn bộ thời gian thuê. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê. Dự kiến việc tổ chức đấu giá sẽ diễn ra trong quý IV năm 2025 và tháng 1/2026.

Cũng theo phương án, mật độ xây dựng tối đa tại khu đất là 80%, hệ số sử dụng đất tối đa 13 lần, chiều cao công trình tối đa 40 tầng và không quá 4 tầng hầm.

Lối đi bộ gần khu đất kết nối ra quảng trường 2 Tháng 4 và bãi biển Nha Trang.

Trên khu đất này có phần móng cọc khoan nhồi bê tông cốt thép của khối nhà 18 tầng, tường rào, nhà bảo vệ và nhà khách Hải quan cũ.

Phương án đấu giá nêu rõ, người trúng đấu giá phải mua toàn bộ tài sản hiện có trên đất với tổng giá trị hơn 13 tỷ đồng.

Phần móng của khối nhà 18 tầng đang được xây dựng dang dở, bị bỏ hoang, tạo thành một ao tù đọng nước đen ngòm.

Vì khu đất nằm ở trung tâm phường Nha Trang, cơ quan chức năng đã dựng các pa-nô quảng cáo cao bao quanh, nhằm tránh làm mất cảnh quan đô thị.

Hình ảnh bên trong khu đất cho thấy cây dại mọc cao quá đầu, các công trình kiến trúc lộ rõ dấu hiệu xuống cấp sau thời gian dài không sử dụng.

Vị trí khu đất 48-48A đường Trần Phú (chấm đỏ), phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Google Maps).