Siêu dự án 300.000 tỷ đồng sẽ khởi công trong tháng 12 có gì?

Ngày 17/11, Thường trực Chính phủ đã đồng ý chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng theo đề xuất của thành phố Hà Nội, hướng tới tạo nên "Kỳ tích sông Hồng".

Thủ tướng trước đó cũng đề nghị Hà Nội cần nỗ lực khởi công dự án vào ngày 19/12 để tạo đà, tạo lực, tạo khí thế bước vào kỷ nguyên mới.

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong 5 trục chiến lược đã được thể hiện cụ thể trong Quy hoạch chung Thủ đô. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 300.000 tỷ đồng, có quy mô nghiên cứu 11.000ha, trải dài trên 40km dọc tuyến sông Hồng, đi qua 16 xã, phường khu vực bên trong vành đai 4, tác động tới 40.000 người dân.

Phối cảnh tuyến monorail đi trên cao bên cạnh đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Dự án bao gồm một đại lộ có tổng chiều dài lên tới 80km, chạy dọc theo hai bên bờ sông, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Đại lộ này sẽ bao gồm 67km cầu cạn hiện đại, 10km hầm chui qua cầu với 6 làn xe. Cùng với đó là một tuyến đường sắt đô thị (monorail) tổng chiều dài khoảng 84km, với khoảng 82km cầu cạn và 2km hầm chui.

Ngoài ra, dự án còn có khoảng 3.300ha đất để phát triển không gian cây xanh, 8 công viên và các khu vực công cộng, biến khu vực ven sông thành một điểm nhấn cảnh quan độc đáo phục vụ dịch vụ - du lịch.

Về giải pháp thi công, liên danh Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Văn Phú, Tập đoàn MIK, Công ty Đại Quang Minh, cho biết dự án sẽ được chia thành 3 dự án thành phần.

Cụ thể, dự án thành phần 1 tập trung vào giải phóng mặt bằng; dự án thành phần 2 là trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; dự án thành phần 3 là xây dựng hai tuyến Monorail (tàu điện một ray) chạy dọc hai bên bờ sông, mỗi tuyến dài khoảng 40km.

Đại lộ cảnh quan sông Hồng dự kiến trải dài trên 40km (Ảnh: Hữu Nghị).

Ông Phan Trường Thành, Trưởng phòng Tài chính - đầu tư (Sở Xây dựng Hà Nội), cho rằng dự án sẽ góp phần quan trọng để thành phố đạt được 4 mục tiêu lớn mà Tổng Bí thư đã đặt ra cho thành phố gồm giải quyết ùn tắc giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, chỉnh trang đô thị, giải quyết úng ngập khu vực nội đô.

Giải pháp thi công là cầu cạn đi ngoài đê kết hợp với hệ thống hầm chui (áp dụng công nghệ đào TBM) nhằm bảo đảm kết nối tuyến đường liền mạch nhưng không làm ảnh hưởng đến công trình lịch sử hiện hữu; phát triển mạng lưới giao thông đa phương thức (đường bộ, đường thủy, đường sắt nội đô và các sân bay Nội Bài, Gia Bình …), tại các nút giao khác mức bảo đảm an toàn, tiện ích.

Đặc biệt, phát triển không gian xanh để bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ nét trầm tích văn hóa, văn minh sông Hồng và các công trình lịch sử đang tồn tại.

Đại diện Tập đoàn Đèo Cả cho biết đã khảo sát thực tế tại Trùng Khánh (Trung Quốc) để tìm hiểu hệ thống hạ tầng ven sông Trường Giang và sông Gia Lăng; tham chiếu các mô hình phát triển đô thị ven sông điển hình trên thế giới, đặc biệt quan tâm đến “kỳ tích sông Hàn” tại Seoul (Hàn Quốc), nhằm bổ sung cơ sở nghiên cứu.

Đơn vị cũng tham khảo về quy hoạch, quản lý khai thác đầu tư, quản lý môi trường, kết nối giao thông đô thị của Hàn Quốc để áp dụng cho các công trình hạ tầng ven sông Hồng.

Việc triển khai dự án, theo Thường trực Chính phủ phải bảo đảm mục tiêu "văn hiến, văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn, hiện đại, hiệu quả và xứng tầm với quốc tế", khai thác hiệu quả mặt đất, mặt nước, không gian ngầm, không gian trên cao, làm cho dòng sông Hồng trở nên "dịu dàng, hiền hòa, xinh đẹp hơn".

Đồng thời, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội ở đẳng cấp quốc tế, đồng thời tạo nhiều công ăn việc làm sinh kế cho nhân dân, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân.