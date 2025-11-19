Giá bất động sản TPHCM tăng 3-5 lần, chuyên gia nói vẫn chưa dừng lại

Giá bất động sản trung tâm TPHCM tăng mạnh

Tại sự kiện “Diễn đàn bất động sản TPHCM 2025: Hạt nhân trung tâm”, ông Nguyễn Quốc Anh - Phó tổng giám đốc PropertyGuru Việt Nam - cho biết trong 10 năm qua (2015-2025), giá bất động sản trung tâm TPHCM tăng mạnh ở tất cả các phân khúc, dù mức tăng không đồng đều.

Đất nền dẫn đầu với mức tăng 384%, tiếp theo là chung cư tăng 197%, nhà riêng tăng 168% và nhà mặt phố tăng 134%.

Biến động giá bán các loại hình bất động sản trong 10 năm

Trong 10 tháng năm nay, dù chỉ chiếm 28% nguồn cung nhưng chung cư trung tâm lại thu hút tới 45% mức độ quan tâm - vượt trội so với các loại hình khác.

Đáng chú ý, phân khúc chung cư hạng sang (từ 80 triệu đồng/m²) ở trung tâm ghi nhận tăng trưởng mạnh cả về nguồn cung lẫn mức độ quan tâm. Trong quý III, mức độ quan tâm với phân khúc này tăng tới 168% so với cùng kỳ - mức tăng đáng kể trong bối cảnh thị trường chung còn thận trọng.

Theo ông Quốc Anh, khảo sát cho thấy giá nhà riêng ở trung tâm đã vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người dân, khiến nhu cầu dồn sang phân khúc chung cư. Việc giá chung cư tăng cũng xuất phát từ sự dịch chuyển trong tâm lý mua: Nếu giai đoạn 2023-2024, người mua để ở chiếm khoảng 55%, thì nửa đầu năm nay con số này tăng lên 64%.

Tuy nhiên, khảo sát cho thấy thị trường trung tâm hiện phần lớn là chung cư hạng sang và đang từng bước thiết lập mặt bằng giá mới. Tại quận 1 (cũ), một số dự án thứ cấp đạt khoảng 413 triệu đồng/m²; quận 2 (cũ) khoảng 314 triệu đồng/m²; trong khi các dự án còn lại phổ biến 101-182 triệu đồng/m². Ở thị trường sơ cấp, một số dự án hạng sang mở bán mới có thể tiệm cận mức 500 triệu đồng/m².

Giá bất động sản trung tâm TPHCM tăng mạnh (Ảnh: Hải Long).

Nhu cầu ở thực di chuyển

Số liệu của Savills cũng cho thấy mặt bằng giá căn hộ trên thị trường sơ cấp và thứ cấp đều tăng đáng kể. Giá sơ cấp tại TPHCM tăng trung bình 8% so với năm trước, trong khi giá thứ cấp tăng 5-20% tùy khu vực.

Các điểm “nóng” gồm phía Đông (Thủ Đức, quận 2 và 9 cũ), quận 7 cũ và Nhà Bè cũ. Nhờ hạ tầng hoàn thiện và mật độ dân cư cao, giá thứ cấp tại đây tăng mạnh, có nơi tăng tới 15-20%.

Savills nhận định xu hướng dịch chuyển ra khu vực ngoài trung tâm ngày càng rõ nét. Những đô thị lân cận đang nổi lên nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn. Chẳng hạn, Thành phố mới Bình Dương hiện có nhiều dự án trung cấp trong tầm 50–60 triệu đồng/m², hướng đến nhóm chuyên gia và gia đình trẻ; còn Dĩ An, Thuận An có nhiều lựa chọn bình dân cho người dân địa phương và người lao động các khu công nghiệp.

Dự báo trong quý cuối năm nay, giá căn hộ tại TPHCM có thể tiếp tục tăng nhờ niềm tin vào khả năng hấp thụ và tác động tích cực từ các dự án hạ tầng lớn như Vành đai 3, metro số 2, cầu Thủ Thiêm 4… Tuy nhiên, nguồn cung hạn chế và mặt bằng giá cao vẫn là thách thức đối với nhóm mua ở thực trong ngắn hạn.