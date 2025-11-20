Sau vụ dân chen lấn, tự lấy số mua nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng chỉ đạo khẩn

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, nhu cầu mua và thuê mua nhà ở xã hội (NOXH) tại nhiều địa phương tăng mạnh. Người dân đặc biệt quan tâm các dự án được mở bán hoặc công bố tiếp nhận hồ sơ.

Tuy nhiên, tại một số dự án đã xuất hiện tình trạng tập trung đông người, chen lấn, giành chỗ; xếp hàng xuyên đêm, tự lập danh sách số thứ tự để “giữ suất”. Các hành vi này tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp, gây mất an ninh trật tự. Bên cạnh đó còn phát sinh môi giới trái phép, “cò hồ sơ”, thu tiền giữ chỗ ngoài quy định, gây bức xúc xã hội và làm ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như hiệu quả của chính sách NOXH.

Thực trạng trên, nếu không được chấn chỉnh kịp thời, không chỉ tiếp tục gây mất an ninh trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tiêu cực. Điều này tạo môi trường thuận lợi cho các loại “cò mồi”, môi giới nhận tiền lo hồ sơ, rao bán suất ngoại giao trái quy định…, làm méo mó chính sách, ảnh hưởng lòng tin của người dân và gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước tại địa phương.

Hình ảnh người dân chen lấn, xô đẩy trước điểm nộp hồ sơ dự án CT3 khu đô thị Kim Chung (Ảnh: Văn Hưng).

Để bảo đảm việc tiếp nhận hồ sơ diễn ra trật tự, minh bạch, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai nhằm bảo đảm chính sách NOXH được thực hiện đúng mục tiêu và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.

Cụ thể, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan cần đôn đốc các dự án NOXH đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào kinh doanh; đồng thời công khai thông tin về các dự án đang triển khai, tối thiểu 30 ngày trước khi nhận hồ sơ.

Nội dung công khai bao gồm: Quy mô dự án, số lượng căn hộ, giá bán, giá thuê mua, thời gian - địa điểm phát hồ sơ và thời gian bắt đầu - kết thúc nhận hồ sơ.

Sở Xây dựng hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ và giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện đầy đủ, tránh việc phải bổ sung nhiều lần.

Công an địa phương cần có phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, tránh tụ tập đông người, chen lấn. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý hành vi môi giới trái phép, “cò mồi”, thu tiền đặt chỗ, thu phí “bảo đảm hồ sơ trúng”, rao bán “suất ngoại giao” trái quy định.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị các chủ đầu tư dự án NOXH thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục mua bán theo quy định; công bố công khai thông tin dự án trên nhiều phương tiện truyền thông.

Đối với việc nộp hồ sơ trực tiếp, yêu cầu chủ đầu tư bố trí nhiều điểm tiếp nhận; phân chia theo khung giờ, ngày hoặc theo khu vực dân cư; bố trí biển hướng dẫn và lực lượng hỗ trợ điều tiết, phân luồng để tránh ùn ứ.

Chủ đầu tư cần có phương án dự phòng khi số lượng hồ sơ vượt quá khả năng tiếp nhận. Trường hợp cần thiết phải kéo dài thời gian nhận hồ sơ thì phải thông báo công khai tại các điểm tiếp nhận, trên các phương tiện truyền thông và báo cáo cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm mọi người đăng ký đều được tiếp nhận hồ sơ.

Bộ Xây dựng đồng thời khuyến khích ứng dụng công nghệ số như tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, xếp hàng điện tử, phát hồ sơ online nhằm giảm tải lượng người đến trực tiếp.