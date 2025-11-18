Dòng người xếp hàng 200m dưới mưa rét chờ nộp hồ sơ mua nhà xã hội

Theo khảo sát, dòng người kéo dài từ cổng Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao xã Thiên Lộc đến tận cổng phụ (khoảng 200m). Thời tiết mưa lạnh, người dân mang ghế nhựa, mặc áo mưa, che ô để giữ chỗ.

Khung cảnh đã khác so với sáng 17/11, khi gần như tất cả chen lấn trước khu vực cổng. Tuy nhiên, tốc độ làm thủ tục vẫn rất chậm.

Người dân xếp hàng dưới mưa, chịu rét 13 độ C để chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội (Ảnh: LT)

Chị T. (31 tuổi, Hà Nội) cho biết đã có mặt từ 4h sáng trong thời tiết rét 13 độ C. “Hôm qua thấy đông quá nên hôm nay tôi xin nghỉ nửa ngày để đi sớm. Vậy mà hết cả buổi sáng mới lấy được số, trời lại rét. Có số thứ tự trong tay cũng đỡ lo hơn, coi như cầm được tấm vé cơ hội”, chị nói.

Trong ngày hôm nay, quy trình kiểm tra hồ sơ được thực hiện ngay tại khu vực xếp hàng. Người dân phải xuất trình căn cước công dân chính chủ và mẫu số 2 xác định điều kiện nhà ở mới được xem xét cho vào bên trong. Các trường hợp ủy quyền nhưng không đủ căn cứ sẽ bị yêu cầu rời khỏi hàng.

Đại diện chủ đầu tư cho biết sẽ tiếp nhận toàn bộ hồ sơ đủ điều kiện, không giới hạn số lượng người nộp. Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua, thuê, thuê mua kéo dài từ ngày 17/11 đến 3/1/2026, vì vậy người dân không cần quá lo lắng và có thể chủ động sắp xếp thời gian.

Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 khu đô thị mới Kim Chung, xã Thiên Lộc (Hà Nội) do liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng Công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 1.521 tỷ đồng.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, CT3 có tổng số 1.104 căn hộ, trong đó 589 căn để bán. Giá bán căn hộ (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là 18,4 triệu đồng/m2.