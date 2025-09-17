Hiện trạng loạt biệt thự "bên cồn" ở Đà Nẵng được đấu giá 3.500 tỷ đồng

Dự án khu du lịch sinh thái Cồn Bắp có tên thương mại Hoian d’Or, tọa lạc tại phường Hội An, thành phố Đà Nẵng. Năm 2010, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) cho Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp Hội An thuê đất để triển khai dự án.

Có tổng diện tích 25ha, 3 mặt giáp sông, dự án được xem là có vị trí đẹp bậc nhất Hội An thời điểm đó.

Ghi nhận của phóng viên báo Dân trí, dự án khu du lịch sinh thái nghìn tỷ đồng này đang được xây dựng dở.

Theo giới thiệu, dự án có 3 phân khu gồm Làng, Phố và Vườn, nhưng mới triển khai được một phần.

Các căn shophouse được giới thiệu nằm ngay trung tâm của dự án. Theo ghi nhận các khối nhà đã cơ bản hoàn thiện phần thô theo thiết kế được quảng cáo nhưng hiện nay rơi vào cảnh dang dở (Ảnh phối cảnh dự án).

Thương cảng Hoian d’Or được giới thiệu rất đẹp về ban đêm cũng chưa được hoàn thiện, rơi vào cảnh hoang tàn (Ảnh phối cảnh dự án).

Dòng sông được giới thiệu trở thành điểm nhấn với các hoạt động đi thuyền, thả hoa đăng rơi vào cảnh cạn trơ đáy (Ảnh phối cảnh dự án).

Một số cửa sổ của công trình tại dự án đã bị hư hỏng.

Ngày 20/5, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) ra thông báo sẽ thực hiện thu giữ và xử lý tài sản thế chấp của Công ty TNHH du lịch sinh thái Cồn Bắp Hội An nhằm thu hồi nợ gần 4.000 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 7, Nam A Bank thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Khu vực được giới thiệu là nơi xây các villa vẫn là một bãi đất trống, cỏ mọc um tùm.

Ngày 9/9, phía công ty đấu giá đã có thông tin đấu giá tài sản lần 2 tại dự án khu du lịch sinh thái Cồn Bắp. Tài sản được mang ra đấu giá gồm toàn bộ các quyền và lợi ích tại dự án.

Một khu nhà điều hành của dự án cũng rơi vào cảnh xuống cấp. Theo ghi nhận, hiện tại chỉ có một số nhân viên bảo vệ trông coi tài sản tại dự án.

Mức giá khởi điểm mà đơn vị tổ chức đấu giá đưa ra là 3.581 tỷ đồng (tiền đặt trước hơn 179 tỷ đồng, bước giá tối thiểu 500 triệu đồng). Thời gian đăng ký tham gia đấu giá kéo dài đến ngày 25/9.

Vị trí dự án khu du lịch sinh thái Cồn Bắp (Ảnh: Google Maps).