Ngân hàng đấu giá khu du lịch gần 4.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp có tên thương mại là Hoian d’Or, được xây dựng trên diện tích gần 25ha, tại phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là phường Hội An, thành phố Đà Nẵng.

Dự án có tổng vốn đầu tư 2.330 tỷ đồng, được khởi công tháng 4/2012, dự kiến hoàn thành và đón khách vào cuối năm 2015. Dự án với quy mô đa chức năng gồm khu nghỉ dưỡng 3-5 sao, khu mua sắm, khu vui chơi, khu căn hộ cao cấp…

Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp tại phường Hội An, Đà Nẵng (Ảnh: Bình An).

Ngày 20/5, Ngân hàng Nam Á ra thông báo sẽ thực hiện thu giữ và xử lý tài sản thế chấp của Công ty TNHH du lịch sinh thái Cồn Bắp nhằm thu hồi nợ gần 4.000 tỷ đồng.

Cuối tháng 7, Ngân hàng Nam Á thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Tài sản đấu giá là toàn bộ các quyền và lợi ích được hưởng, bao gồm quyền sử dụng đất, quyền phát triển, khai thác dự án và các quyền khác phát sinh từ dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp.

Sau thời gian xây dựng, dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp bị đình trệ do nhiều vướng mắc nên chưa thể hoàn thiện, đưa vào hoạt động.

Trước đó, trong tháng 5, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam (cũ), có văn bản yêu cầu chủ đầu tư Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp phải hoàn thành các nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khắc phục các nội dung sai phạm, khuyết điểm theo các kết luận thanh tra.

Ngoài ra, trong quá trình xây dựng, dự án còn nhiều tồn tại, như một số hạng mục công trình chưa đảm bảo theo đúng mục tiêu và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt…