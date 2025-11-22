Hà Nội sắp mở bán thêm một dự án nhà ở xã hội, giá thấp đến bất ngờ

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố thông tin về 2 tòa nhà ở xã hội CT-05 và CT-06 trong khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 sau khi khởi công.

Dự án này nằm tại xã Quang Minh (trước đây thuộc huyện Mê Linh cũ), cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km về phía bắc. Hai tòa nhà xã hội trên do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư, diện tích hơn 15.400m2.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, chủ đầu tư đang triển khai dự án đúng tiến độ và công trình dự kiến hoàn thành, bàn giao nhà vào quý IV/2026. Người dân có thể nộp hồ sơ đăng ký mua từ tháng 12. Đây sẽ là dự án có giá thấp nhất sắp được mở bán tại Hà Nội.

Phối cảnh khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 (Ảnh: HUD).

Cụ thể, tại tòa CT-05, giá bán khoảng 14,88 triệu đồng/m2 (gồm VAT và phí bảo trì). Với đơn giá trên, căn nhỏ nhất với diện tích hơn 56m2 có giá trị khoảng 835 triệu đồng, còn căn rộng nhất 68,3m2 có giá hơn 1 tỷ đồng.

Giá bán tại tòa CT-06 thậm chí còn thấp hơn, khoảng 14,79 triệu đồng/m2 (gồm VAT và phí bảo trì). Giá căn hộ nhỏ nhất tại đây khoảng 831 triệu đồng, căn lớn nhất là 1 tỷ đồng.

Trong khi đó, giá cho thuê căn hộ tại hai tòa lần lượt là 48.766 đồng và 47.918 đồng/m2/tháng, đã bao gồm thuế và chi phí bảo trì.

Về số lượng, tại cả hai dự án CT-05 và CT-06, đều có 122 căn nhà ở xã hội, gồm 89 căn để bán và 33 căn cho thuê.

Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội, Hà Nội được giao làm 56.200 căn đến hết năm 2030 - thuộc nhóm cao nhất cả nước. Năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành 6 dự án với hơn 4.700 căn, vượt chỉ tiêu theo năm.