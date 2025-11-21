Dân giành chỗ lấy số mua nhà, “cò” rao suất ngoại giao ăn chênh 400 triệu

Dự án nhà ở xã hội CT3 khu đô thị Kim Chung, xã Thiên Lộc (Hà Nội) đang "gây sốt" khi là một trong những dự án hiếm hoi tại Hà Nội có giá mở bán dưới 20 triệu đồng/m2, cụ thể là 18,4 triệu đồng (đã bao gồm VAT và phí bảo trì).

Với mức giá này, người mua chỉ cần trả từ 916 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng cho một căn hộ có diện tích 50-64m2. Dự án có tổng cộng 1.104 căn hộ (trong đó số căn để bán là 589), nhưng chỉ sau hai ngày, đã ghi nhận khoảng 3.000 người đến bấm nút và nhận lịch hẹn nộp hồ sơ.

Người dân xếp hàng xuyên đêm, chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dự án CT3 Kim Chung (Ảnh: Văn Hưng).

Trong lúc người dân còn đang chen lấn xếp hàng, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một số bài đăng rao bán “suất ngoại giao” tại CT3 khu đô thị Kim Chung. Người này ra giá chênh thấp nhất 320 triệu đồng nếu không chọn căn.

Trong khi đó, nếu muốn có căn hộ theo vị trí mong muốn, người mua phải trả thêm 60-70 triệu đồng, tức mức chênh lúc này lên đến 380-390 triệu đồng. Thậm chí, “cò mồi” còn giục phải chốt nhanh, vì đang có nhiều người liên hệ.

Tất nhiên, người mua phải đáp ứng điều kiện về hồ sơ để gửi trước chủ đầu tư. Phía môi giới hứa hỗ trợ thủ tục, không cần xếp hàng, không cần lấy số thứ tự, đến ngày bốc thăm chỉ cần có mặt cho đúng quy trình.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, đại diện liên danh chủ đầu tư Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Tổng Công ty Viglacera - CTCP khẳng định dự án không qua bất cứ một sàn giao dịch hay tổ chức trung gian nào.

“Cho chúng tôi xin số điện thoại để báo công an luôn”, đại diện chủ đầu tư nói và cảnh báo người dân không tin vào những lời hứa hẹn đứng ra nhận hồ sơ hộ, giữ chỗ, chắc suất. Các hình thức mời chào, thu phí là trái pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân, chủ đầu tư.

Người dân kiểm tra lại hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội trước khi vào nộp (Ảnh: Văn Hưng).

Chủ đầu tư cho biết sẽ tiếp nhận toàn bộ hồ sơ đủ điều kiện, không giới hạn số lượng người nộp. Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua, thuê, thuê mua kéo dài từ ngày 17/11 đến 3/1/2026, vì vậy người dân không cần quá lo lắng và có thể chủ động sắp xếp thời gian.

Hiện nay, do lượng người đăng ký quá lớn, liên danh chủ đầu tư đã quyết định điều chỉnh kế hoạch xử lý hồ sơ, từ 50 bộ/ngày lên 80 bộ/ngày, và từ ngày 1/12 sẽ nâng lên 100 bộ/ngày.

Trước tình trạng “cò mồi”, môi giới nhận tiền lo hồ sơ, rao bán suất ngoại giao trái quy định, Bộ Xây dựng cho rằng điều này làm méo mó chính sách, ảnh hưởng lòng tin của người dân và gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước tại địa phương.

Cơ quan quản lý đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội và các cơ quan liên quan cần đôn đốc các dự án nhà ở xã hội đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào kinh doanh; đồng thời công khai thông tin về các dự án đang triển khai, tối thiểu 30 ngày trước khi nhận hồ sơ.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng cần hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ và giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện đầy đủ, tránh việc phải bổ sung nhiều lần.

Công an địa phương cần có phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, tránh tụ tập đông người, chen lấn. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý hành vi môi giới trái phép, “cò mồi”, thu tiền đặt chỗ, thu phí “bảo đảm hồ sơ trúng”, rao bán “suất ngoại giao” trái quy định.