Gem Park: Căn hộ mẫu 2 phòng ngủ được thiết kế theo phong cách Hàn Quốc

Căn hộ với công năng thông minh "all in one"

Căn 2 phòng ngủ Gem Park Hải Phòng có diện tích 64.32m2, hệ cửa triple low-e (được tráng 3 lớp bạc) cao cấp khai thác tối đa gió và ánh sáng tự nhiên cho căn hộ. Công năng thông minh cho phép tích hợp nhiều chức năng vào một phân khu.

Với lô gia (không gian nhỏ, thoáng), phần để máy giặt và máy sấy được thiết kế khéo léo với dàn kệ xinh xắn đảm bảo tính thẩm mỹ. Hai máy giặt sấy chồng lên nhau chắc chắn và kín đáo, việc giặt sấy trở nên nhẹ nhàng, gọn ghẽ.

Đây còn là nơi thích hợp để đặt chiếc máy Nespresso (cà phê) nhỏ gọn, để gia chủ vừa nhâm nhi món đồ uống yêu thích, vừa ngắm những nhành cây xanh non trồng trên lô gia hay phóng tầm mắt xuống dòng sông hoặc công viên nội khu xanh tươi ngay dưới chân.

Phòng ngủ nhỏ thay vì dùng tường bê tông, thì các kiến trúc sư đã dùng hệ cửa xếp hình chữ L để vừa tạo sự thông thoáng cho căn hộ, vừa giúp tùy biến thành thư viện, phòng làm việc nhỏ với ghế giường nằm đọc sách hoặc nghỉ trưa thư giãn. Không gian này cũng có thể biến thành phòng nghỉ cho khách đến thăm mà vẫn đảm bảo sự riêng tư cho khách lẫn gia chủ.

Bếp mở với hệ tủ cao chạm trần giúp tích trữ thực phẩm, gia vị, đồ gia dụng mà vẫn gọn ghẽ, dễ dàng thao tác. Tủ lạnh Bespoke cùng các thiết bị gia dụng được đồng bộ về kiểu dáng và màu sắc góp phần biến căn bếp trở thành một tổng thể hoàn hảo. Bếp liên thông với phòng khách và phòng làm việc giúp vợ chồng có thể vừa chơi với con hoặc làm việc tại nhà, vừa nấu cho nhau những món ăn bổ dưỡng thơm ngon.

Phòng ngủ master (phòng ngủ lớn) với bàn phấn, kệ, tủ áo, đủ sức chứa cho người nhiều áo quần và vật dụng chăm sóc cá nhân, nhưng vẫn đầy thư giãn với đường nét tối giản, cửa kính lớn. Phòng ngủ nhỏ cũng đầy đủ sức chứa vật dụng cá nhân nhưng vẫn thông thoáng với cửa sổ lớn để chủ nhân căn hộ nhìn ra bên ngoài ngắm mây trời.

Phong cách tối giản và tone màu Bắc Âu thời thượng

Bàn ăn bằng đá marble đen với vân tự nhiên, tạo nét sang trọng, bền vững, là điểm hội tụ ấm cúng cho căn nhà.

Nằm về hướng ban công là chiếc bàn trà màu nâu Tuscan, được đúc nguyên khối và mài tạo thành các góc đa diện, là điểm nhấn thú vị cho phòng khách.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 2A Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Website: gempark.vn

Hotline: 0796 088 666