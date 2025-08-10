Vừa bán xe trả nợ cho vợ, tôi cay đắng phát hiện thứ vợ giấu trong ngăn bàn

Hồi tôi mới quen Khánh, cô ấy đã nổi tiếng vì là con nhà giàu. Tôi học chung lớp với Khánh từ cấp một lên cấp hai. Cô ấy xinh đẹp, giàu có, nổi bật đến mức người "theo đuôi" nối dài cả cây số.

Chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ thích Khánh, bởi tôi là gã "mọt sách" chính hiệu. Nhưng không ngờ, Khánh lại chủ động theo đuổi tôi. Cô ấy "tán" tôi từ năm lớp 12 đến tận khi lên đại học. Thấy Khánh không kiêu chảnh như những tiểu thư khác, tôi dần yêu thích cô gái này.

Lúc kết hôn với Khánh, tôi chịu đựng rất nhiều lời đàm tiếu xung quanh. Thiên hạ đồn tôi là "chui gầm chạn", cưới vợ giàu vì tham rồi thêu dệt đủ thứ chuyện sai lệch. Tôi nghe thấy cũng chạnh lòng nhưng lâu dần thành quen.

5 năm bên nhau, chúng tôi sinh được hai em bé. Khánh ở nhà chăm con, còn tôi vẫn đi làm ở ngân hàng. Cuộc sống của chúng tôi đủ đầy và vui vẻ, vợ chồng tôi còn tự túc mua được cả nhà riêng.

Không còn là tiểu thư nhà giàu, vợ tôi vẫn thích sống sang chảnh (Ảnh minh họa: tvN).

Bất ngờ dịch bệnh xảy ra, công việc làm ăn của nhà vợ tôi ngày càng thua lỗ. Anh trai vợ chán nản nên dính vào tệ nạn, cuối cùng phát bệnh tâm thần. Bố mẹ vợ bán hết gia sản dọn về quê, chỉ còn mỗi vợ tôi ở lại.

Sau khi mất chỗ dựa từ bố mẹ đẻ, vợ tôi không có nhiều tiền để tiêu xài như trước. Từ tiểu thư mua hàng không cần nhìn giá, sống ngập trong đồ hiệu, giờ vợ tôi phải thanh lý đồ cũ đi để có tiền tiêu.

Tôi vẫn cố chăm lo đầy đủ cho Khánh, không để cô ấy phải thiếu thốn gì. Thế nhưng, vợ lại không nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, cô ấy vẫn giữ thói quen “sống ảo” như người có tiền.

Trước đây, Khánh tiêu xài mỗi tháng cả trăm triệu đồng. Nhưng bây giờ, cô ấy chỉ còn dựa vào thu nhập của tôi, loanh quanh khoảng 20 triệu đồng. Tôi bảo Khánh đi làm, song ăn chơi rảnh rỗi quen rồi nên Khánh không chịu.

Vợ tôi vẫn thường xuyên tụ tập với hội cậu ấm cô chiêu, đi ăn đi chơi vung tiền như rác. Tôi nhắc thì vợ cáu, cô ấy bảo "có vài đồng bạc cũng càu nhàu".

Thói tiêu xài hoang phí ngấm vào máu nên vợ tôi không thể sửa đổi được. Rồi cô ấy giấu tôi, đi vay nợ khắp nơi. Cô ấy mở gần chục cái thẻ tín dụng, mua sắm ăn uống vô tội vạ. Tới lúc không có gì để trả, Khánh quay sang xin bố mẹ và tôi trả nợ thay.

Liên tục bế tắc trong chuyện tài chính nên vợ chồng tôi lục đục suốt ngày. Động tí là cãi nhau, tôi nhường Khánh rất nhiều nhưng cô ấy chẳng biết điều. Khánh vẫn ảo tưởng mình là tiểu thư lá ngọc cành vàng, sống bình thường cô ấy không chịu được.

Con cái phải chuyển về học ở trường công, ô tô cũng bán đi hai cái để trả nợ. Vậy mà Khánh vẫn không quay đầu, không thương tôi vất vả còng lưng để lo cho 3 mẹ con cô ấy.

Vợ không chịu sửa thói tiêu hoang nên tôi rất mệt mỏi. Khánh bỏ bê con cái để chạy theo những cuộc vui bên hội bạn nhà giàu. Tôi phải nhờ bố mẹ vợ khuyên nhủ, song Khánh vẫn không nhận thức được tình cảnh của mình.

Tối qua, chúng tôi lại cãi nhau. Sau khi bán nốt xe của tôi để trả khoản vay hơn nửa tỷ đồng của vợ, tôi lo lắng khi nghĩ đến chuyện các con chuẩn bị vào năm học mới. Tôi cần khoản dự phòng để nuôi chúng ăn học, Khánh tiêu hết thì bố con tôi chết đói.

Tầm 2h sáng, Khánh tưởng tôi đã ngủ nên lén lút bò dậy. Tôi hé mắt nhìn theo vợ, thấy cô ấy rón rén đi ra ngoài phòng khách. Khánh nhẹ nhàng lôi một chiếc túi vải giấu sau tủ giày, bên trong là một chiếc túi xách màu đỏ.

Khánh đeo lên vai rồi xoay mấy vòng trước gương. Cô ấy cười vẻ hài lòng, còn tôi chán nản ngồi trong bóng tối. Chắc cô ấy lại lén quẹt thẻ tín dụng.

Ngắm cái túi chán chê, vợ tôi liền quay về phòng ngủ. Cô ấy đem túi giấu vào ngăn sâu nhất trong hộc bàn trang điểm. Chắc là Khánh không muốn bị tôi phát hiện nhưng tiếc là tôi đã chứng kiến hết.

Tôi không muốn nghĩ vợ là người ăn bám nhưng sự thật trước mắt khiến tôi thất vọng vô cùng. Khánh không đi làm, cũng chẳng có nguồn thu nhập nào nhưng cô ấy không an phận ở nhà chăm con, dọn dẹp, nấu nướng như những người phụ nữ khác.

Ngược lại, lúc nào Khánh cũng chỉ thích lao vào ăn chơi, cho rằng bản thân vẫn là con nhà giàu như trước. Chồng bán hết xe cộ đi để trả nợ cho, mà cô ấy vẫn cố mua một chiếc túi vô bổ.

Tôi khuyên gì vợ cũng không nghe. Vậy thì một lá đơn ly hôn chắc sẽ giúp cô ấy tỉnh ngộ đúng không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Bạch Dương