Tạm giữ hình sự thanh niên xăm trổ đánh cô gái tại chung cư ở Hà Nội

Tối 10/8, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Chí Thành (31 tuổi, ở phường Phương Liệt, TP Hà Nội) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Thành là nghi phạm đánh cô gái 28 tuổi ở chung cư Sky Central (số 176 Định Công).

Đặng Chí Thành (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo cơ quan chức năng, tối 9/8, Thành nhìn thấy chị N.T.T. (28 tuổi) ở tầng 1 chung cư trên nên đến nói chuyện.

Tuy nhiên, 2 bên sau đó xảy ra tranh cãi. Thành yêu cầu chị N.T.T. xin lỗi nhưng cô gái không đồng ý nên thanh niên 31 tuổi đã đánh chị T.. Khi được mọi người can ngăn, đối tượng đi về nhà.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phương Liệt đã khẩn trương xác minh sự việc và đưa nạn nhân đi khám thương. Đến 10h ngày 10/8, lực lượng chức năng đã đưa nghi phạm về trụ sở làm việc.

Vụ việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.