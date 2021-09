Trắng đêm bảo vệ "vùng xanh" trên biển tại xã đảo duy nhất ở TPHCM

Xã đảo Thạnh An tiếp giáp sông Thị Vải, sông Lòng Tàu nên tình hình các phương tiện thủy qua lại trên địa bàn phải được kiểm soát chặt chẽ. Trong ảnh, một sà lan thi công công trình tạm ngưng hoạt động được trưng dụng làm trạm kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, các chiến sĩ ngày đêm túc trực canh gác ngay trên biển để bảo vệ "vùng xanh" xã đảo.

Anh Nguyễn Trần Nhật Quang - công an viên xã Thạnh An cho biết: "Bên cạnh việc lập các chốt trên sông thì chúng tôi thường xuyên tổ chức tuần tra lưu động. Đi đêm, ngoài đèn pha cần có chút kinh nghiệm quan sát. Nghi ngờ có phương tiện, tắt máy cano, lắng nghe tiếng động cơ và quan sát".

Ngoài việc chốt chặn kiểm soát trên biển, lực lượng phòng chống dịch xã đảo Thạnh An còn thường xuyên tuần tra trên đảo để kịp thời phát hiện người dân vi phạm Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Bờ kè bao quanh xã đảo Thạnh An luôn được trực gác 24/24h. Theo ông Lê Văn Lụa, Chỉ huy trưởng BCHQS xã Thạnh An cho biết: "Anh em trực chốt, kiểm soát nghiêm để bà con không ra ngoài đi bắt hải sản trên bãi bồi, đi đánh lưới cũng như xử lý khi có thuyền lạ di chuyển".

Các nhu yếu phẩm được đưa xuống tàu chở từ thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ về phục vụ người dân trên xã đảo "vùng xanh" Thạnh An.

Thực hiện tốt công tác giữ vững vùng xanh, giám sát bên ngoài, siết chặt bên trong, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 trong những ngày giãn cách. Khách đến đảo được kiểm tra kỹ thông tin từ bên bờ thị trấn Cần Thạnh. Phía Thạnh An, chính quyền xã bố trí chốt phòng chống Covid-19 ngay cầu tàu.

Người dân, cán bộ khi lên đảo phải thực hiện test nhanh Covid-19. Khu vực nhà chờ đò được trưng dụng làm nơi xét nghiệm nhanh. Trong ảnh, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng xã Thạnh An đang tự test nhanh sau khi vừa lên đảo.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư, Chủ tịch xã Thạnh An: "Người dân và cán bộ từ nơi khác trở về đều phải tự test Covid-19. Nếu âm tính, sẽ về nơi cách ly tập trung của xã để chờ thêm kết quả PCR. Sau khi có kết quả PCR âm tính thì sẽ được trở về nhà, đơn vị".

Tuyến đường trung tâm xã Thạnh An chỉ có lực lượng đi chợ hộ, lực lượng chống dịch được di chuyển.

Lực lượng đi chợ hộ được lãnh đạo xã giao các chủ tiệm tạp hóa phụ trách, người vận chuyển là nhân viên của tiệm hoặc cán bộ xã. Lực lượng này sẽ đến từng hộ dân để lên đơn hàng khi có yêu cầu.

"Chúng tôi tổ chức tuần tra kiểm soát an ninh trật tự, người dân ra đường, ra sông không lý do chính đáng… Với người dân có lồng bè thì chúng tôi yêu cầu 3 tại chỗ và 5K", anh Trần Văn Chiến - Trưởng công an xã đảo Thạnh An cho biết.

Công an xã đang kiểm tra, nhắc nhở anh Võ Thanh Sơn nuôi cá trên nhà bè phải thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, cũng như nắm bắt tâm tư của các hộ nuôi cá khi sắp đến thời gian thu hoạch.

"Nguồn thức ăn cho cá bị hụt vì họ không được ra ngoài nên tôi phải đăng ký mua thức ăn tận bên Cái Mép (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Qua bên chốt kiểm soát Cái Mép thì test nhanh có thu phí rồi mới được nhận hàng. Thực phẩm thì nhờ đội đi chợ của xã mua để ở cầu cảng, mình đi vô lấy rồi quay lại bè. Ở đây cũng không qua lại bè của nhau" anh Huỳnh Chí Hiếu, nuôi cá trên sông Thêu nói.

"Cha ơi, sao cha không vô dạy con học, cha ở ngoài bè luôn hả cha", bé Huỳnh Phạm Thanh Hòa, 5 tuổi, con gái anh hỏi qua điện thoại. Nghe đến đây, anh Hiếu cố giấu cảm xúc và trả lời con gái: "Vài bữa nữa cha về".

Nằm cách xã đảo Thạnh An 6 km, cách huyện Cần Giờ 14 km, ấp Thiềng Liềng có 211 hộ với gần 1.000 nhân khẩu. Người dân chủ yếu làm nghề muối, làm thuê cho các tàu hàng nước ngoài neo đậu.

Những ngày giãn cách xã hội, lực lượng phòng chống dịch thường xuyên đi tuần tra, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm "ai ở đâu ở yên đó".

Diêm dân làm muối ở Thiềng Liềng cũng thu dọn nông cụ để thực hiện giãn cách.

Lực lượng phòng chống dịch chuyển thức ăn cho bà con và nhân viên các tàu đang neo đậu phía ngoài sông.

"Mình mang thức ăn đến cho bà con đang bị kẹt ngoài sông, chưa về quê được. Với các tàu hàng thì họ thả dây xuống kéo thức ăn lên, chứ mình không tiếp xúc gần ai hết", anh Lê Văn Trí (nhận cơm), phụ trách đưa lương thực trên sông cho biết.

Đảo Thạnh An nhìn từ phía bắc, là một trong 6 xã thuộc huyện Cần Giờ, nằm cách trung tâm huyện khoảng 8 km, và cách TP HCM khoảng 46 km về phía Đông Nam. Đảo được bao bọc bởi rừng phòng hộ, với diện tích rộng hơn 13.000 ha (18% diện tích Cần Giờ), có hơn 1.130 hộ với khoảng 4.500 người.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư, Chủ tịch xã Thạnh An cho biết: "Còn khoảng 170 lao động chưa tiêm mũi 1 vì đi lao động nơi khác. Dân số xã có 1.195 hộ, 4.317 nhân khẩu, 2.951 người trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1, 880 người đã tiêm mũi 2".